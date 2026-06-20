Amazon heeft besloten om de film Artificial niet uit te brengen. De film gaat over het tijdelijke ontslag van Sam Altman, de huidige ceo van ChatGPT-maker OpenAI.

Dat is opvallend, want de film schijnt al ver af te zijn. Amazon meldt dat het vermoedt dat de distributie van de film beter tot zijn recht komt bij een andere filmstudio, en is dan ook op zoek naar een studio die het stokje kan overnemen, zo blijkt uit een artikel van Deadline.

De precieze reden voor Amazons keuze is echter niet bekend, maar er gaan geruchten dat Amazon de goede band die het met OpenAI en dus Altman heeft niet op het spel wil zetten. Eind vorig jaar werd er een miljardendeal tussen de twee bedrijven gesloten.

Artificial is geregisseerd door Luca Guadagnino. De geprezen regisseur is bekend van spraakmakende films als Queer, Call Me By Your Name en Challengers. De rol van Sam Altman wordt vertolkd door Andrew Garfield (The Social Network, The Amazing Spider-Man).