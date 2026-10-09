Yamaha brengt soundbar met losse subwoofer uit in TRUE X-serie

Yamaha breidt de TRUE X-serie uit met de TRUE X BAR 90A. Het gaat om een soundbar met een draadloze subwoofer, die is gebaseerd op de eerder verschenen TRUE X SURROUND 90A. Het verschil zit vooral in de opstelling: bij de nieuwe set zitten geen draadloze achterspeakers.

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Met de TRUE X BAR 90A mikt Yamaha op mensen die beter tv-geluid willen, maar geen zin hebben in een woonkamer vol losse luidsprekers. Wie juist wel een volledige surroundopstelling met achterspeakers zoekt, kan bij de TRUE X SURROUND 90A terecht. De nieuwe BAR-variant is bedoeld als eenvoudiger alternatief binnen dezelfde serie, met een strak vormgegeven soundbar die minder ruimte inneemt.

Taakverdeling tussen soundbar en subwoofer

De set bestaat uit twee onderdelen. De soundbar neemt dialogen, effecten en muziek voor zijn rekening, terwijl de draadloze subwoofer de lage tonen verzorgt. Samen moeten ze voor een voller en ruimtelijker geluid zorgen dan de ingebouwde luidsprekers van een televisie, of je nu een film, serie, sportwedstrijd of muziek afspeelt. Omdat er geen achterspeakers bij komen kijken, is de installatie relatief eenvoudig.

Yamaha zegt over het nieuwe model: "Met de TRUE X BAR 90A maken we de hoogwaardige home cinema-ervaring van de TRUE X-serie toegankelijk voor een nog grotere groep gebruikers. Het nieuwe model biedt dezelfde overtuigende prestaties en hetzelfde vakmanschap waar Yamaha om bekend staat, maar in een eenvoudiger en toegankelijker concept."

Zelf beluisteren in Veldhoven

Wie de soundbar wil horen voordat hij een aankoop doet, kan komend weekend van 10 en 11 oktober terecht op het Dutch Audio Event in Veldhoven. Yamaha demonstreert de TRUE X BAR 90A daar in kamer 64.

Beschikbaarheid en prijzen

De Yamaha TRUE X BAR 90A is vanaf 9 oktober 2026 verkrijgbaar in Nederland en België. De adviesprijs bedraagt 1.999 euro.