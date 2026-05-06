Iedereen die vaak muziek beluistert, gamet of films kijkt op zijn pc weet hoe frustrerend het is wanneer het geluid niet klopt. Te veel bas, te scherpe hoge tonen of een andere afwijking kunnen de ervaring flink bederven. Met Sound and Go Headphone Test controleer je, direct in je browser, of je koptelefoon alles correct weergeeft.

Dit gaan we doen We laten zien hoe je met Sound and Go Headphone Test controleert of je koptelefoon het geluid goed weergeeft. Je test onder meer het volume, de balans tussen links en rechts en de weergave van verschillende frequenties. Daarna kijken we naar extra tests zoals sweep, bursts en phase. Zo krijg je snel een beter beeld van mogelijke problemen, zoals ruis, vervorming of een kanaal dat niet goed werkt. Lees ook: Muziek in elke kamer: streamen met oude en nieuwe apparatuur

Veilig volume

De test is geschikt voor zowel bedrade als draadloze koptelefoons, hoewel de makers een bedrade verbinding aanraden voor de meest nauwkeurige resultaten. De focus ligt op enkele praktische tests die helpen om veelvoorkomende problemen met koptelefoons te detecteren, zoals zoemen of een geluid dat aan de ene kant harder klinkt dan aan de andere.

Sluit je koptelefoon aan en ga naar de test. De interface is eenvoudig. De website benadrukt veiligheid en raadt aan om met een laag volume te beginnen en dit geleidelijk te verhogen om gehoorschade of schade aan de koptelefoon te voorkomen. De tool heeft een eigen volumeregelaar die van 0 tot 100 procent loopt. Begin bij een veilig niveau, zoals 30 procent.

Stel het testvolume in het begin niet te hoog in.

Kanalen en frequenties

Een van de belangrijkste functies is het testen van de linker- en rechterkanalen. Gebruik de knoppen Left of Right om het geluid aan één kant af te spelen. Met de knop Stereo moet je het geluid aan beide kanten horen. Als bijvoorbeeld één kant stil blijft of het geluid merkbaar uit balans klinkt, kan dit wijzen op een losse aansluiting, vuil in de plug of een fysieke beschadiging. Daarna ga je verder met de frequentietest. Met de frequentieslider kies je tonen van ongeveer 10 Hz (zeer laag) tot 30 kHz (ultrahoog), om te controleren of je koptelefoon deze uitersten correct kan reproduceren. Overigens loopt het menselijk gehoor tot zo'n 20 kHz en bij volwassenen vaak slechts tot zo'n 15 kHz.

Vergelijk de kanalen op verschillende frequenties.

Overige tests

De Sweep-functie gebruik je om een frequentiegebied gelijkmatig te scannen. Hierdoor kun je horen of je koptelefoon gaten of resonanties heeft die je met een enkele toon niet zou opmerken.

Bursts zijn korte pulsen bij 1000 Hz. Deze signalen zijn scherp en helpen mechanische ruis of trillingen in de behuizing te detecteren.

Tot slot is er de Phase-test, waarmee je hoort of links en rechts goed samenwerken en één stereobeeld weergeven. Als dat niet het geval is, kan dit betekenen dat kabels verwisseld zijn, de koptelefoon defect is of dat er een probleem is met de driver.