Sony brengt het ontwerp van zijn eerste Walkman-koptelefoon terug. De nieuwe MDR-3R heeft een usb-c-kabel, een microfoon en bediening in het snoer. Het standaardmodel kost 59 euro; voor een speciale Stranger Things-uitvoering betaal je een tientje meer. Beide verschijnen in november 2026.

De oorspronkelijke versie van deze koptelefoon verscheen in 1979 bij de eerste Walkman: de TPS-L2. Sony gebruikt MDR-3 als verzamelnaam voor die vroege modellen; bij de Walkman zat destijds de MDR-3L2. De nieuwe MDR-3R neemt dat ontwerp als uitgangspunt, maar sluit je anno nu dus aan op een compatibel usb-c-apparaat.

Foto: Sony

Handige nieuwigheidjes

Sony levert blauwe en oranje oorkussens mee, zodat je van kleur kunt wisselen. Ook de verpakking en handleiding verwijzen naar het origineel. De koptelefoon is als vanouds voorzien van een lichte, open constructie. Wie liever afgesloten wil luisteren, moet rekening houden met het verschil tussen een open en gesloten klankkast.

In de kabel zitten een microfoon voor telefoongesprekken en knoppen om de muziek te bedienen. Opladen en bluetooth koppelen zijn dus niet nodig. De aansluiting werkt met apparaten die USB Audio Class 1.0 ondersteunen. Afhankelijk van je apparaat, besturingssysteem of app kunnen instellingen nodig zijn of bepaalde functies ontbreken.

Voor de geluidsweergave gebruikt Sony 23mm-drivers, dezelfde maat als bij het origineel. Volgens de fabrikant ligt de afstemming dicht bij die van de oude MDR-3, met enkele aanpassingen voor hedendaagse muziek. Hoe dat uitpakt voor stemmen en bas, moet een luistertest uitwijzen.

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Prijs en beschikbaarheid

De Sony MDR-3R is in Nederland beschikbaar voor een adviesprijs van 59 euro. Tegelijk komt de MDR-3R Stranger Things Edition uit voor 69 euro. Die uitvoering verwijst naar de koptelefoon van Max en de Upside Down, met een gegraveerd Stranger Things-logo en een eigen verpakking.

Foto: Sony

Zoek je een bedrade koptelefoon met een herkenbaar oud ontwerp, dan is de MDR-3 helemaal jouw ding. Let daarbij op het onderscheid tussen usb-c voor geluid en usb-c voor opladen: bij de Sony ULT Wear dient die poort bijvoorbeeld uitsluitend voor laden. Controleer vóór aanschaf of jouw apparaat de benodigde usb-audio ondersteunt.