De markt voor premium koptelefoons is moordend en daarom kiest Philips met de Fidelio L5 voor een iets andere aanpak. Dit model laat zich het best omschrijven als een premium koptelefoon voor dagelijks gebruik, waarvoor je niet extreem diep in de buidel hoeft te tasten.

Philips Fidelio L5 8,5 / 10 Score De Pluspunten Voldoet aan Europese standaarden

Heeft een neutrale audioweergave

Handige app

Opvouwbaar en licht ontwerp De Minpunten Ruisonderdrukking kan beter

Voelt misschien nets iets te goedkoop aan De Philips Fidelio L5 is een lichte, opvouwbare en comfortabele koptelefoon die geschikt is voor dagelijks gebruik – eigenlijk precies zoals Philips voor ogen heeft. Op basis van de eerder gecommuniceerde adviesprijs van 199 euro positioneert de L5 zich bovendien een stuk toegankelijker dan veel premium concurrenten. Ook qua geluid kiest Philips een duidelijke richting: de L5 klinkt vooral neutraal en helder. De ruisonderdrukking is niet jé-van-hét, maar de batterijduur van vijftig uur is dat wel. Daarnaast is het prettig dat de batterij en oorkussens vervangen kunnen worden, passend bij de nieuwe Europese koers om reparatie van elektronica makkelijker te maken.

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De adviesprijs die Philips eerder dit jaar communiceerde voor de Fidelio L5 was namelijk maar 199 euro. Vergeleken met modellen van marktleider Sony, zoals de WH-1000XM5 van 420 euro en 1000X THE COLLEXION van 630 euro, is dat een wereld van verschil. Sony bracht onlangs ook de WH-1000XM4C uit, een koptelefoon die je eveneens als 'premium' en 'alledaags' kunt omschrijven. Met 250 euro is die net wat duurder dan de Fidelio L5, maar welke van de twee is rond dit prijsniveau de betere keuze?



Wat de Philips Fidelio L5 en Sony WH-1000XM4C in elk geval gemeen hebben, is dat ze allebei opvouwbaar zijn. Daardoor nemen de meegeleverde cases minder ruimte in beslag, zeker in vergelijking met de in 2023 gelanceerde Philips Fidelio L4, die niet opvouwbaar is. Het ontwerp van de L5 is verder sober en fris, met een matte afwerking en slechts een beperkt aantal knoppen. Het kunststof kan misschien wat goedkoop aanvoelen, maar daar staat tegenover dat de koptelefoon ontzettend licht is. Hij zet weinig druk op je hoofd en zit tegelijkertijd strak en comfortabel.

Foto: Wesley Akkerman

Philips Fidelio L5: comfort en bediening

Dat comfort komt onder meer door de dikke, ovale oorkussens van deze over-ear koptelefoon, die de druk gelijkmatig verdelen en prettig om je oren vallen. Ze sluiten ook goed af, waardoor de passieve ruisonderdrukking prima in orde is. Wat dat betreft zet de L5 de prettige lijn van de L4 voort. De Sony WH-1000XM4C zit eveneens comfortabel en vrij strak, maar kan door het gebrek aan frisse lucht voor warme oren zorgen. De passieve ruisisolatie is bij de Sony wel net wat beter.



Omdat de Philips Fidelio L5 weinig fysieke knoppen heeft, maak je ook gebruik van aanraakgevoelige oppervlakken. Dat werkt op zich prima, al moet je in het begin wel even opzoeken welke handeling waarvoor dient. De knoppen hebben meerdere functies, afhankelijk van hoe lang of hoe vaak je ze indrukt. Ook veegbewegingen kunnen op dezelfde plek verschillende acties uitvoeren. Het is even wennen, maar mettertijd werkt de bediening prima. We hebben slechter meegemaakt, al geven we zelf nog altijd de voorkeur aan koptelefoons met losse knoppen.

Foto: Wesley Akkerman

Philips Fidelio L5: specificaties en geluidskwaliteit

Qua specificaties voldoet de Philips Fidelio L5 aan moderne standaarden. Hij is uitgerust met 36mm-drivers en ondersteunt bluetooth 6.0, Auracast en multipoint. De Fidelio L4 heeft grotere drivers en een grafeencoating die audiovervorming moet verminderen. Die coating ontbreekt op de L5, die in plaats daarvan keramiek gebruikt om hetzelfde te bereiken. De Philips Fidelio L5, Fidelio L4 en Sony WH-1000XM4C ondersteunen daarnaast LDAC voor hi-res audio, evenals SBC en AAC. Van deze drie ondersteunt alleen de L5 ook LE Audio.

Specificaties zeggen lang niet alles over de geluidskwaliteit, zelfs niet wanneer de technische basis vergelijkbaar is. De Fidelio L5 klinkt dynamisch, met krachtige lage tonen, heldere hoge noten en een uitgesproken middengebied. De L4 klinkt breder en warmer, met een prominentere bas en scherpere hoge tonen, terwijl het midden soms wat wegvalt. De Sony WH-1000XM4C heeft een minder dominante bas en klinkt daardoor genuanceerder en uitgebalanceerder. De Sony komt daarmee wat preciezer over. Dat neemt niet weg dat de L5 lekker klinkt: de audioweergave is prettig, helder, neutraal en ontspannen.

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"De Philips Fidelio L5 klinkt prettig en ontspannen, maar de ruisonderdrukking blijft duidelijk achter bij die van Sony." Wesley Akkerman, koptelefoon-expert bij ID.nl

Foto: Wesley Akkerman

Philips Fidelio L5: ruisonderdrukking en batterijduur

De ruisonderdrukking (noise cancelling) kun je zelf instellen, maar via de Philips Headphones-app kun je dat werk ook aan de koptelefoon overlaten. De microfoons passen zich goed aan de omgeving aan en filteren een groot deel van het omgevingsgeluid weg, maar de technologie van Sony blijft ongeëvenaard. Dat komt onder meer door de sterkere passieve isolatie. De L5 kan lage bromgeluiden prima aan, maar bijvoorbeeld pratende mensen in het openbaar vervoer blijven hoorbaar.



Tot slot kijken we naar de batterijduur. Op dit punt is Philips heer en meester. De L5 gaat met ruisonderdrukking ingeschakeld tot vijftig uur mee, terwijl de L4 al veertig uur haalde. De Sony WH-1000XM4C blijft daar met 27 uur duidelijk bij achter. Een ander voordeel is dat de batterij van zowel de L5 als de Sony vervangen kan worden, passend bij de nieuwe Europese koers om reparatie van elektronica makkelijker te maken. Bij de Fidelio L5 zijn ook de oorkussens vervangbaar.

Conclusie Philips Fidelio L5 review: kopen of niet?

Al met al is de Philips Fidelio L5 een lichte, opvouwbare en comfortabele koptelefoon voor dagelijks gebruik. Op basis van de eerder gecommuniceerde adviesprijs van 199 euro is hij bovendien aantrekkelijk geprijsd ten opzichte van veel premium concurrenten. Het geluid is helder en neutraal, terwijl de batterijduur van maximaal vijftig uur een duidelijk pluspunt is. De ruisonderdrukking kan beter, maar daar staan veel gebruiksgemak en vervangbare onderdelen tegenover. Ook dat laatste past goed bij de Europese koers om elektronica makkelijker te repareren en langer te gebruiken.