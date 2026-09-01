Google introduceerde onlangs met de Google Home Speaker zijn nieuwste slimme speaker. Deze moet dankzij Googles AI Gemini een stuk slimmer zijn dat zijn voorgangers. Wij hebben hem getest om te achterhalen of dat echt zo is en of hij ook goed klinkt.

Google Home Speaker 7 / 10 Score De Pluspunten Onopvallend ontwerp

Led-ring bij activiteit

Stem aanpasbaar

Doorpraten met Gemini De Minpunten Abonnement nodig voor doorpraten

Geluidskwaliteit niet top

Bediening volume wat onhandig

Doorpraten stopt soms De Google Home Speaker is vooral bedoeld om je Google-smarthome aan te sturen en met Gemini te praten. Dankzij Gemini kun je opdrachten natuurlijker formuleren dan met de vroegere Google Assistant. Met Gemini Live kun je zelfs gesprekken voeren, al heeft Google deze functie achter een abonnement gestopt. Muziek afspelen kan ook en klinkt voor het formaat prima, maar daarvoor zouden we hem niet kopen. De Google Home Speaker is vooral interessant als slimme hub voor je smarthome, met muziek als bonus.

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Toen de doos van de Google Home Speaker arriveerde, was ik even in de war. Ik had de speaker afgaande op de productfoto’s wat groter verwacht, meer het formaat vergelijkbaar met Apples HomePod. In plaats daarvan is de Google Home Speaker beter te vergelijken met de HomePod mini. Qua ontwerp doet Googles nieuwste speaker wél sterk denken aan Apples tegenhanger. De ronde behuizing is afgewerkt met textiel en is in Nederland in donkergrijs of lichtgrijs te koop.

De behuizing heeft geen zichtbare knoppen, maar als je speaker even aanraakt, zie je twee lichtjes die dienstdoen als volumeknoppen. Tikken op de bovenkant pauzeert de muziek. Het werkt allemaal, maar handig is anders. Wil je niet dat Google meeluistert, dan vind je op de onderkant een knopje om de microfoon uit te schakelen. Dan verlies je uiteraard wel alle slimme functies. De Google Home Speaker heeft geen accu en sluit je aan op een meegeleverde usb-c-lader. De usb-kabel zelf zit vast aan de speaker.

Geluid voldoet

De Home Speaker is erg compact en is voorzien van een 58mm-driver. Die is omlaag gericht naar een plaat die het geluid 360 graden verspreidt. Het blijft echter een kleine behuizing, net als de driver, waardoor de speaker het van de ingebouwde DSP (digitale geluidsprocessor) moet hebben om er toch enigszins fatsoenlijk geluid uit te krijgen dat groter klinkt dan de behuizing is.

Op zich is dat aardig gelukt en klinkt de Google Home Speaker gezien zijn het formaat best goed. Wel valt ons op dat muziek wat kunstmatig 'vol' klinkt en definitie in het middengebied mist. De lage tonen worden dus extra benadrukt. Het is een prima speakertje voor een muziekje tijdens het koken, waar je de slimme functies wellicht kunt gebruiken als kookhulpje, maar het is wat ons betreft geen speaker om uitgebreid naar het nieuwste album van je favoriete artiest te luisteren.

Je kunt twee van deze speakers als stereopaar koppelen voor een vollere weergave van muziek, of aan een Google TV Streamer, waardoor je een soort surround-geluid zou krijgen bij je televisie. Dit heb ik niet kunnen testen omdat dat ik er maar eentje had.

Slimmer met abonnement

Je hebt een Google-account nodig om de Google Home Speaker te gebruiken en je kunt dan je slimme apparaten die aan Google Home gekoppeld zijn met spraak bedienen, luisteren naar je muziekdiensten en simpele vragen stellen. Dat is natuurlijk niet nieuw, al klinkt de stem van Gemini veel natuurlijk dan op oudere Google-speakers en kun je de stem naar smaak aanpassen.

Voor de echte slimmigheid, natuurlijke gesprekken voeren met Google Gemini, heb je een aanvullend abonnement nodig. Google noemt doorpraten ook wel Gemini Live. Als Gemini bezig is met nadenken en reageren zie je dat door de lichtgevende led-ring onderop de behuizing.

© Jeroen Boer - ID Je vindt onderop een knopje om de microfoon uit te zetten.

Het gaat om dezelfde Google Home premium- of Google Home Premium Advanced-abonnementen die wordt gebruikt voor videogeschiedenis bij Nest-camera’s. Deze abonnementen kosten respectievelijk 10 of 18 euro per maand (of 100 of 180 euro per jaar). Bij een Google AI Pro- of AI Ultra-abonnement is Google Home Premium Standard of Google Home Premium Advanced inbegrepen.

Het zou dus goed kunnen dat je als Google-gebruiker van de camera’s of AI-diensten al een geschikt abonnement hebt om alle slimmigheid van de speaker te gebruiken, maar anders moet je dus minimaal 10 euro per maand betalen. Momenteel krijg je wel zes maanden gratis een abonnement bij aankoop van de speaker. Ik heb de speaker met abonnement getest.

Verder praten

Heb je zo’n Google Home Premium abonnement, dan krijg je met Gemini Live extra functionaliteit die Gemini een stuk slimmer maakt. Je kunt dan namelijk een echt gesprek met Google Gemini voeren over eigenlijk elk onderwerp. Je vertelt de speaker dat je een gesprek wilt voeren, waarna Gemini overschakelt naar een ‘praatmodus’, waardoor je gewoon kunt doorvragen nadat je antwoord hebt gekregen op je vraag en je hem ook kunt onderbreken als de richting van het gesprek je niet bevalt.

Op zich is het grappig, maar soms stopt de praatmodus en wordt het gesprek onverwacht beëindigd, waarna er niet meer geluisterd wordt. Het codewoord ‘hey Google’ is dan nodig om Gemini weer wakker te krijgen. In de praktijk voelt het dus niet altijd slim en dat is extra jammer omdat je voor deze functionaliteit betaalt.

Via de Google Home-app kun je Verder praten in- of uitschakelen.

Conclusie

De Google Home Speaker is vooral een slimme speaker die je gebruikt om je slimme huis aan te sturen en vragen aan AI te stellen. Een groot verschil met slimme speakers die je wellicht uit het verleden kent is dat Google Gemini een stuk slimmer is dan de Google Assistant. Hierdoor kun je opdrachten op een veel natuurlijker manier vertellen.

Die slimmigheid wordt extra benadrukt door Gemini Live, de functie waarmee je gesprekken kunt voeren met Gemini. Het is jammer dat juist deze nieuwe mogelijkheid door Google achter een abonnement is gestopt.

Uiteraard is de Google Home Speaker ook een speaker waar je muziek op kunt luisteren en voor het formaat klinkt het goed, maar daar zouden we hem niet voor kopen. Je moet de Google Home Speaker vooral kopen als je een slimme speaker zoekt om je Google-smarthome mee te bedienen en te praten met Google Gemini. Dan krijg je meteen een speaker waarmee je prima achtergrondmuziek kunt beluisteren.