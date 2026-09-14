Sony ULT Tower 7 is een partyspeaker die vooral één ding goed kan

Sony heeft met de ULT Tower 7 een beest van een partyspeaker in zijn assortiment. Het apparaat is ruim 70 centimeter hoog, weegt bijna 23 kilo en beschikt over een 11-inch woofer in combinatie met twee midrange-drivers en vier tweeters. Het resultaat is een combinatie van veel volume en nog veel meer bas.

Sony ULT Tower 7 8,3 / 10 Score De Pluspunten Krachtig geluid met héél veel bas

Wieltjes voor makkelijk vervoer

30 uur op één acculading

10 minuten laden = 3 uur luisterplezier

Met meerdere ULT-speakers te koppelen voor muur van geluid De Minpunten Bas is nogal overheersend

Met bijna 23 kilo aan de zware kant

Niet backwards compatible met eerdere ULT-speakers

Prijzig De Sony ULT Tower 7 is een grote en zware partyspeaker, maar daar staat een indrukwekkende hoeveelheid mogelijkheden tegenover. We krijgen een 11-inch woofer, twee midrange-drivers, vier tweeters, een ingebouwde accu, verlichting, uitgebreide app-bediening en een flinke hoeveelheid aansluitingen.

Productprijzen Prijzen worden geladen...

De ULT Tower 7 is gemaakt voor feestjes, grote ruimtes en situaties waarin muziek vooral ook mag worden gevoeld. Na enkele uitgebreide lui(d)stersessies valt vooral op hoeveel geluid deze speaker kan produceren en hoe nadrukkelijk de lage tonen aanwezig zijn. En dat onze ingewanden opeens allemaal van plek zijn verwisseld.

Foto: ID | ER

Lekker veel speakers

De Sony ULT Tower 7 is uitgerust met een woofer van 28 centimeter, twee midrange-drivers en vier tweeters. Twee tweeters zijn aan de voorkant geplaatst en twee aan de achterkant. Die laatste moeten bijdragen aan het gevoel van een '360graden-geluidsbeeld'. De behuizing is bovendien uitgevoerd als bass-reflexsysteem.

De eerste kennismaking met de speaker maakt meteen duidelijk wat Sony met de ULT Tower 7 voor ogen heeft. Bij het inschakelen voelen we de bas niet alleen in de ruimte waar de speaker staat, maar ook in andere delen van het huis, compleet met het Jurassic Park-effect in mijn glaasje water. Met de ULT-functie ingeschakeld wordt dat effect nog nadrukkelijker.

Dat betekent overigens niet dat de Tower 7 uitsluitend een basmachine is. De combinatie van de woofer, midrange-drivers en tweeters zorgt ervoor dat ook stemmen, instrumenten en hoge tonen duidelijk naar voren komen. Vooral bij hiphop, rock, poppy spul en elektronische muziek komt de combinatie van dynamiek en stevige lage tonen enorm goed tot zijn recht, maar voor een potje klassiek draait de ULT Tower 7 zijn hand ook niet om.

Foto: ID | ER

ULT draait om bas, bas en nog eens bas

De naam van de speaker verwijst naar Sony's ULT Power Sound-technologie. Met de ULT-knop kunnen we kiezen uit verschillende geluidsmodi, waaronder ULT1 en ULT2. Beide standen geven het geluid een extra dosis lage tonen, waarbij ULT2 de nadruk nog sterker op volume en impact legt.

Voor wie liever een neutralere weergave heeft, is er de FLAT-modus. Daarnaast is er een LIVE-stand die een ruimtelijker, meer live-achtig karakter aan het geluid geeft. Via de Sound Connect-app kun je bovendien een tienbands equalizer gebruiken om de weergave verder naar smaak aan te passen.

Tijdens het luisteren blijkt FLAT binnenshuis een interessante (en om burenruzies te voorkomen misschien ook een verstandige) keuze, zeker wanneer we zelf met de equalizer aan de slag gaan. Buiten komt ULT2 juist goed tot zijn recht, omdat het extra laag daar minder snel overheerst.

Foto: ID | ER

Groot, maar redelijk mobiel

Met afmetingen van ongeveer 42,1 × 71 × 34,7 centimeter en een gewicht van 22,8 kilo is de ULT Tower 7 een flinke jongen. Sony heeft daarom meerdere handvatten en wielen toegevoegd om hem hem toch nog enigszins manoeuvreerbaar te maken.

Op een vlakke ondergrond werkt dat systeem goed. We kunnen de Tower 7 daardoor relatief eenvoudig van de ene naar de andere plek rollen. Op een ongelijke ondergrond of een hellend pad wordt het gewicht echter duidelijker merkbaar. Een uitschuifbaar handvat, zoals bij een rolkoffer, zou het vervoer nog iets makkelijker hebben gemaakt.

De speaker kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt. Rubber voetjes aan verschillende kanten van de behuizing zorgen ervoor dat de kast in beide posities stabiel staat en niet direct beschadigt.

Foto: ID | ER

Tot 30 uur muziek

De ingebouwde accu levert volgens Sony een maximale speelduur van 30 uur. Daarbij gaat het om gebruik zonder de verlichting ingeschakeld. Wie zo'n lichtshow wel kan waarderen, moet rekening houden met een aanzienlijk kortere accuduur. Verderop meer over de feestverlichting.

Een handige functie is het snelladen. Na slechts tien minuten aan de lader kun je volgens Sony alweer maximaal 180 minuten oftewel 3 uur muziek afspelen. De speaker kan ondertussen gewoon worden gebruikt terwijl hij aan het stopcontact hangt.

Mocht het einde van je feestje nog niet in zicht zijn, maar dreigt de batterij leeg te raken, dan is er ook een speciale STAMINA-modus waarmee je onder meer de verlichting uitschakelt om de accuduur zo lang mogelijk op te rekken.

Bestand tegen een buitje De ULT Tower 7 heeft een IPX4-classificatie wanneer hij verticaal wordt gebruikt. Daarmee is de speaker bestand tegen spatwater en een lichte regenbui. Helemaal waterdicht is hij echter niet: onderdompelen is niet de bedoeling.

Veel meer dan alleen bluetooth

De ULT Tower 7 is voorzien van een opvallend groot aantal aansluitingen. Naast bluetooth zijn onder meer usb-a, usb-c, RCA en XLR beschikbaar. Er is zowel een XLR-ingang als een XLR-uitgang, terwijl voor een microfoon ook een 6,3mm-aansluiting aanwezig is.

Je voelt 'm al aankomen: dat maakt de speaker interessant voor meer dan alleen muziek vanaf een smartphone, zoals karaoke! Wie de Tower 7 daarvoor wil inzetten, kan rechtstreeks een microfoon aansluiten. De speaker beschikt bovendien over functies als key control en echo, zodat ook mindere zangers lekker kunnen meeblèren.

Ook voor dj-gebruik zijn er mogelijkheden. Via de Sound Connect-app kunnen we verschillende effecten aan het geluid toevoegen, waaronder geluidseffecten zoals een airhorn of applaus. Muziek kan bovendien rechtstreeks vanaf een usb-stick worden afgespeeld.

Foto: ID | ER

Bluetooth 5.3 met LDAC

Voor draadloze muziek maakt de Tower 7 gebruik van Bluetooth 5.3. Sony ondersteunt daarbij onder meer LDAC, naast de gebruikelijke bluetoothcodecs.

De koppeling met een smartphone verloopt eenvoudig. Zodra de speaker in de koppelmodus staat, verschijnt hij in de Sound Connect-app. Vanuit die app kunnen we vervolgens de equalizer, verlichting en verschillende geluidsfuncties bedienen. Ook multipoint wordt ondersteund, zodat we meerdere apparaten kunnen koppelen.

Flinke lichtshow Bij een beetje partyspeaker hoort tegenwoordig natuurlijk ook verlichting. De Tower 7 is rondom de behuizing uitgerust met verschillende ledstrips die een puike lichtshow kunnen weergeven. Via de app kan deze volledig worden aangepast. De verlichting is duidelijk prominenter dan bij oudere Sony-modellen. We kunnen diverse effecten kiezen en de lichtshow naar wens aanpassen. Wie vooral een lange accuduur wil, kan de verlichting natuurlijk beter uitschakelen.

Meerdere speakers koppelen

Eén ULT Tower 7 kan al behoorlijk veel geluid produceren, maar Sony biedt ook de mogelijkheid om meerdere speakers aan elkaar te koppelen. Twee exemplaren kunnen bijvoorbeeld als stereopaar worden gebruikt. Daarnaast is er Party Chain, waarmee meerdere compatibele ULT Tower-speakers synchroon dezelfde muziek kunnen afspelen. Het volume van gekoppelde speakers kan daarbij centraal worden geregeld.

Er zit wel een beperking aan deze nieuwe functie: oudere Sony-speakers met Party Connect kunnen niet zomaar aan een Party Chain-netwerk worden toegevoegd. De nieuwe ULT Tower 5, Tower 7 en Tower Max zijn onderling wel geschikt voor deze functie.

Foto: ID | ER

Veel vermogen zonder dat het geluid uit elkaar valt

Een van de opvallendste eigenschappen van de ULT Tower 7 is niet alleen hoeveel geluid hij kan produceren, maar ook hoe hij dat doet. Bij hoge volumes blijft het geluid volgens onze luisterervaring helemaal overeind: duidelijk en dynamisch.

De officiële specificaties geven een maximaal geluidsniveau op van ongeveer 103,5 dB SPL en een frequentiebereik dat doorloopt tot ongeveer 51 Hz. Dat past bij het karakter van de speaker: vooral de combinatie van volume en laag maakt indruk.

Wie vooral naar elektronische muziek, dikke hiphop of uptempo pop luistert, zal de ULT-standen waarschijnlijk weten te waarderen. Tegelijkertijd kunnen we met FLAT en de equalizer het geluid een stuk neutraler maken. Daardoor is de Tower 7 veelzijdiger dan zijn nadrukkelijk op feestjes gerichte uiterlijk doet vermoeden.

Foto: ID | ER

Conclusie

De Sony ULT Tower 7 is een grote en zware partyspeaker, maar daar staat een indrukwekkende hoeveelheid mogelijkheden tegenover. We krijgen een 11-inch woofer, twee midrange-drivers, vier tweeters, een ingebouwde accu, verlichting, uitgebreide app-bediening en een flinke hoeveelheid aansluitingen.

Vooral de geluidsproductie maakt indruk. De ULT Tower 7 kan enorm hard en levert daarbij een stevige bas die je niet alleen hoort, maar bij hogere volumes ook daadwerkelijk voelt. Tegelijkertijd blijven stemmen en instrumenten voldoende duidelijk, waardoor de speaker niet uitsluitend interessant is voor liefhebbers van overdreven veel laag.

De ingebouwde accu maakt de speaker bovendien echt mobiel. De maximale speelduur bedraagt 30 uur zonder verlichting, terwijl tien minuten snelladen volgens Sony al goed is voor maximaal drie uur muziek. Dankzij de IPX4-classificatie kan de Tower 7 bovendien tegen wat spatwater en een lichte regenbui.

De keerzijdes zijn vooral het formaat en gewicht. Met bijna 23 kilo neem je deze speaker niet zomaar even mee naar het park. De wielen en handvatten maken het transport op een vlakke ondergrond wel een stuk eenvoudiger.

De ULT Tower 7 is daarmee vooral interessant voor wie veel geluid, veel bas en veel mogelijkheden zoekt. Wie een compacte bluetoothspeaker zoekt, kan beter verder kijken. Maar voor een feestje, grote tuin, camping of andere plek waar muziek nadrukkelijk aanwezig mag zijn, is dit een indrukwekkend apparaat.