De nieuwe Apple Watch waar Apple aan werkt krijgt waarschijnlijk nog altijd geen Touch ID.

Dat meldt Apple-kenner Instant Digital in een artikel op Weibo (via MacRumors). Hoewel Touch ID - om met je vingerafdruk in te loggen - bij bijvoorbeeld iPhones de normaalste zaak van de wereld is, is de technologie niet aanwezig bij Apple Watches, en gaat dit met het aankomende nieuwe model waarschijnlijk ook niet veranderen.

Volgens Instant Digital heeft dit twee redenen. Ten eerste zou dit extra kosten met zich meebrengen, en ten tweede kost dit extra ruimte in het apparaat dat Apple liever wil inzetten voor de batterij, om de Apple Watch een zo lang mogelijke batterijduur mee te geven.

Vorig jaar gingen er nog geruchten dat Touch ID naar de Apple Watch zou komen, maar de nieuwe Apple Watch die als het goed is later dit jaar wordt onthuld en uitgebracht zal dit dus waarschijnlijk nog niet krijgen. Waarschijnlijk zal de technologie mogelijk pas op zijn vroegst in 2028 worden geïntroduceerd, al is nog niets zeker.