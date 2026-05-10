In dit Bloomberg-artikel van Apple-expert Mark Gurman meldt hij dat de nieuwe AirPods Pro al uitgebreid worden getest bij het bedrijf. Daarbij zou het ontwerp ook al zo goed als vast liggen, en zouden ze op de AirPods Pro 3 gaan lijken, alleen met een iets langer uiteinde.
De nieuwe AirPods zouden dus camera's hebben die de omgeving van de drager bekijken. Het zou niet mogelijk worden om foto's of video's te maken met de oortjes. In plaats daarvan zouden de camera's informatie geven aan een ingebouwd Siri AI-model. Die kan de dragen weer relevante informatie over de omgeving voeden als de persoon daar om vraagt.
De nieuwe AirPods hadden volgens Gurman eigenlijk in de eerste helft van dit jaar moeten verschijnen, maar dat bleek niet haalbaar. De vernieuwde Siri is daar namelijk voor nodig, en die laat nog steeds op zich wachten - al ligt het in de lijn der verwachting dat de nieuwe Siri later dit jaar wordt uitgerold. Een release van de nieuwe AirPods Pro zou dus eind dit jaar of begin 2027 kunnen plaatsvinden.