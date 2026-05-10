Apple zouo aan nieuwe AirPods Pro werken die ingebouwde camera's hebben. Die camera's zijn echter niet bedoeld om foto's of video's mee te schieten.

In dit Bloomberg-artikel van Apple-expert Mark Gurman meldt hij dat de nieuwe AirPods Pro al uitgebreid worden getest bij het bedrijf. Daarbij zou het ontwerp ook al zo goed als vast liggen, en zouden ze op de AirPods Pro 3 gaan lijken, alleen met een iets langer uiteinde.

De nieuwe AirPods zouden dus camera's hebben die de omgeving van de drager bekijken. Het zou niet mogelijk worden om foto's of video's te maken met de oortjes. In plaats daarvan zouden de camera's informatie geven aan een ingebouwd Siri AI-model. Die kan de dragen weer relevante informatie over de omgeving voeden als de persoon daar om vraagt.