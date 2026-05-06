Zoals meestal het geval is, gaat het ook nu om een Apple Watch-bandje, om precies te zijn een Sport Loop. Het bandje bestaat uit elf kleuren die in elkaar overvloeien. Dit bandje kan met klittenband om je pols geplaatst worden. Het bandje is nu te koop via de Apple Store en kost 49 euro, en is in drie verschillende formaten verkrijgbaar.
Naast het bandje komt er een nieuwe wallpaper voor de iPhone en iPad, alsmede een Pride-wijzerplaat voor de Apple Watch die bij het bandje past. Deze wallpapers en wijzerplaat komen beschikbaar via iOS 26.5, iPadOS 26.5 en watchOS 26.5 wanneer deze updates uitrollen. Wanneer dat precies is, is op moment van schrijven nog niet bekend. Waarschijnlijk is dat ergens medio deze maand.