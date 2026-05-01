Vrijdag 1 mei daalt de stroomprijs voor huishoudens met een dynamisch energiecontract tijdelijk tot een historisch dieptepunt. Tussen 12.00 en 16.00 uur is de prijs negatief, wat betekent dat consumenten geld ontvangen in plaats van betalen voor de stroom die ze gebruiken. Bij energieleverancier Zonneplan loopt de vergoeding zelfs op tot 47 cent per verbruikte kilowattuur.
Wat is een dynamisch energiecontract?
Bij een dynamisch energiecontract betaal je elk uur een andere prijs voor stroom, gekoppeld aan de actuele marktprijs. Dat kan voordelig zijn op momenten dat er veel aanbod is, zoals bij veel zon en wind. Bij hoge vraag of weinig opwekking is de prijs juist hoger. Het contract vraagt enige betrokkenheid: wie profijt wil hebben, past het verbruik aan op het aanbod.
Marktprijs bijna op recordniveau
De onderliggende groothandelsprijs op de day-aheadmarkt zakt vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur naar -498 euro per megawattuur. Dat is op zichzelf niet de laagste notering ooit; op 2 juli 2023 werd -500 euro geregistreerd. Maar door de huidige stand van de energiebelasting vertaalt die marktprijs zich ditmaal naar een lagere consumentenprijs dan ooit eerder gemeten. Hoeveel een klant precies terugkrijgt, verschilt dus licht per leverancier.
Feestdag versterkt effect van zon en wind
De aanleiding is een combinatie die de afgelopen weken vaker is voorgekomen: veel opwekking via zonnepanelen en windturbines, en weinig vraag. Dat het vandaag extra uitgesproken is, heeft te maken met de Dag van de Arbeid. In een groot deel van Europa, waaronder België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, is het een nationale feestdag. De industrie staat grotendeels stil, terwijl zonnepanelen en windmolens gewoon blijven produceren. Het is de derde keer in korte tijd dat de consumentenprijs negatief uitvalt; afgelopen weekend was dat ook al het geval met een laagste uurtarief van -37 cent per kWh.
Zonnepanelen? Zet de omvormer even uit
Huishoudens met zonnepanelen die stroom terugleveren aan het net, doen er tijdens deze uren juist goed aan dat even te stoppen. Bij een negatieve stroomprijs betalen zij anders om stroom te mogen leveren, terwijl ze door gewoon stroom af te nemen een vergoeding ontvangen. Via de app van de omvormer is dat handmatig in te stellen. Zonneplan zegt het automatisch te regelen voor klanten met een omvormer van het eigen merk: die worden tijdens periodes met negatieve prijzen automatisch gepauzeerd.