Vrijdag 1 mei daalt de stroomprijs voor huishoudens met een dynamisch energiecontract tijdelijk tot een historisch dieptepunt. Tussen 12.00 en 16.00 uur is de prijs negatief, wat betekent dat consumenten geld ontvangen in plaats van betalen voor de stroom die ze gebruiken. Bij energieleverancier Zonneplan loopt de vergoeding zelfs op tot 47 cent per verbruikte kilowattuur.

Bij een dynamisch energiecontract betaal je elk uur een andere prijs voor stroom, gekoppeld aan de actuele marktprijs. Dat kan voordelig zijn op momenten dat er veel aanbod is, zoals bij veel zon en wind. Bij hoge vraag of weinig opwekking is de prijs juist hoger. Het contract vraagt enige betrokkenheid: wie profijt wil hebben, past het verbruik aan op het aanbod.

De aanleiding is een combinatie die de afgelopen weken vaker is voorgekomen: veel opwekking via zonnepanelen en windturbines, en weinig vraag. Dat het vandaag extra uitgesproken is, heeft te maken met de Dag van de Arbeid. In een groot deel van Europa, waaronder België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, is het een nationale feestdag. De industrie staat grotendeels stil, terwijl zonnepanelen en windmolens gewoon blijven produceren. Het is de derde keer in korte tijd dat de consumentenprijs negatief uitvalt; afgelopen weekend was dat ook al het geval met een laagste uurtarief van -37 cent per kWh.