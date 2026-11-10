Google heeft een belangrijke beveiligingsupdate uitgebracht voor Chrome. Daarmee worden negen kwetsbaarheden verholpen, waaronder een lek waarvoor al aanvalscode in omloop is. Het bedrijf bevestigt dat aanvallers misbruik kunnen maken van de kwetsbaarheid, maar geeft nog weinig informatie over de manier waarop dat gebeurt. Gebruikers van Chrome op Windows, macOS en Linux krijgen daarom het advies om hun browser zo snel mogelijk bij te werken.

Het gaat om een beveiligingsprobleem met de aanduiding CVE-2026-125350. De kwetsbaarheid bevindt zich in een onderdeel van Chrome dat XML-gegevens verwerkt. XML is een bestandsformaat waarmee gegevens gestructureerd kunnen worden opgeslagen en uitgewisseld. Het wordt onder meer gebruikt door websites, webdiensten en verschillende softwaretoepassingen. Volgens Google gaat het om een zogenoemde use-after-free-fout. Daarbij probeert software gegevens te gebruiken uit een deel van het werkgeheugen dat eerder is vrijgegeven. Onder bepaalde omstandigheden kan zo'n programmeerfout door aanvallers worden misbruikt om ongewenste opdrachten uit te voeren.

Google heeft de kwetsbaarheid als ernstig aangemerkt en bevestigt dat er al een exploit voor bestaat. Dat betekent dat er aanvalscode in omloop is waarmee het beveiligingslek kan worden uitgebuit. Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt wie achter de aanvallen zit, welke gebruikers mogelijk zijn getroffen en of er voor een succesvolle aanval bepaalde handelingen van het slachtoffer nodig zijn. De kwetsbaarheid werd op 6 november gemeld door een anonieme beveiligingsonderzoeker.

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Nog acht andere kwetsbaarheden opgelost

Naast het actief aangevallen lek verhelpt de nieuwe Chrome-versie acht andere beveiligingsproblemen. Zes daarvan hebben een hoge ernstscore en twee zijn als middelzwaar aangemerkt. De kwetsbaarheden bevinden zich onder meer in de JavaScript-engine V8, de grafische component WebGL en onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de communicatie met de grafische processor en het bestandssysteem.

De nieuwe versies zijn 157.0.8103.50 en 157.0.8103.51 voor Windows en macOS. Voor Linux gaat het om versie 157.0.8103.50. Google is op 9 november begonnen met de verspreiding van de update, maar geeft aan dat het enkele dagen tot weken kan duren voordat deze bij alle gebruikers beschikbaar is.

Zo werk je Chrome bij