De grote Microsoft-storing die donderdagavond ontstond, lijkt vrijdagmiddag voor het grootste deel opgelost. Outlook en Teams hadden problemen met aanmelden en het binnenhalen van berichten, maar lijken nu weer grotendeels online te zijn.

Update: 15:15: Microsoft-diensten zijn grotendeels weer beschikbaar, melden een aantal bronnen.

Update: 12:45: Intussen lijkt het mondjesmaat mogelijk om e-mailberichten vanaf persoonlijke Outlook.com-accounts te versturen, blijkt uit een test op de redactie. Het is niet bekend of hiermee alle e-mailproblemen snel worden opgelost, maar het is duidelijk dat Microsoft druk op de achtergrond bezig is het probleem op te lossen.

Microsoft Teams lijkt vooralsnog niet te werken. Zo komen onderlinge berichten nog niet aan, en is het niet mogelijk om een vergadering met één of meerdere gebruikers te starten.

Update 11:18: Microsoft boekt vooruitgang bij het herstellen van de getroffen diensten. Een technische aanpassing aan de verwerking van aanmeldingen en netwerkverkeer zorgt ervoor dat servers stabieler blijven. Het bedrijf past deze oplossing nu op meer systemen toe. Daarbij krijgen regio’s waar de werkdag bezig is of begint voorrang. Of dat ook voor Nederland geldt is niet bekend. Gebruikers kunnen nog steeds problemen ondervinden met Outlook en andere Microsoft 365-diensten.



Update 10:14: Microsoft meldt vrijdagochtend tijd dat de dienstverlening in sommige regio’s gedeeltelijk weer is hersteld. Maatregelen om het netwerkverkeer beter te verdelen lijken daar resultaat te hebben. Het bedrijf breidt deze aanpak uit naar andere getroffen delen van de infrastructuur. Dat betekent nog niet dat iedereen Outlook en andere Microsoft 365-diensten weer probleemloos kan gebruiken. De storing is nog niet volledig verholpen en Microsoft heeft nog geen tijdstip genoemd waarop alle diensten weer normaal moeten werken.

De storing begon donderdagavond Nederlandse tijd en houdt al de hele vrijdagochtend aan. Microsoft werkt aan een oplossing, maar heeft nog niet bekendgemaakt wanneer alle diensten weer normaal functioneren.



Gebruikers van Microsoft 365 hebben sinds donderdag 12 november te maken met ernstige bereikbaarheidsproblemen. De storing treft onder meer Outlook, Microsoft Teams, SharePoint en Copilot. Sommige gebruikers kunnen helemaal niet bij hun e-mail, terwijl anderen problemen ondervinden met het versturen of ontvangen van berichten. Ook het openen van bepaalde bestanden en andere onderdelen van Microsoft 365 kan mislukken. De problemen doen zich niet alleen in Europa voor, maar worden wereldwijd gemeld.



Volgens storingswebsite Downdetector werden op het hoogtepunt in de Verenigde Staten ongeveer 130.000 meldingen over Outlook geregistreerd. Ook vanuit tientallen andere landen kwamen klachten binnen. Het werkelijke aantal getroffen gebruikers kan aanzienlijk hoger liggen, omdat niet iedereen een storing meldt. Microsoft heeft bevestigd dat meerdere regio's en diensten zijn getroffen.

Problemen met servers

De storing lijkt te worden veroorzaakt door problemen met de infrastructuur van Microsoft. Het bedrijf constateerde dat een groot aantal servers onverwacht niet meer beschikbaar was. Daardoor moest het resterende deel van de infrastructuur meer verkeer verwerken dan normaal, met verbindingsproblemen als gevolg.

Microsoft probeerde de dienstverlening te herstellen door servers opnieuw op te starten en het netwerkverkeer over andere systemen te verdelen. Dat leverde aanvankelijk onvoldoende verbetering op. Sommige servers vielen opnieuw uit zodra ze weer normaal werden belast. Ook zijn verschillende configuratieaanpassingen onderzocht die mogelijk aan het ontstaan van de storing hebben bijgedragen.

Volgens de meest recente technische meldingen onderzoekt Microsoft onder meer problemen met het verwerken van beveiligde netwerkverbindingen. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen gevonden dat de storing door een cyberaanval is veroorzaakt.

Lees ook · Partnerbijdrage Een betaalverzoek van school? Zo weet je of het echt is In samenwerking met Bitdefender

Outlook het zwaarst getroffen

Vooral Exchange Online, de clouddienst achter veel zakelijke Outlook-accounts, heeft last van de storing. Daardoor kunnen gebruikers problemen ondervinden met Outlook in de browser, de desktopsoftware en de mobiele app. Ook kan de bezorging van e-mails vertraging oplopen.

Bij Teams is het beeld iets anders. De belangrijkste chat- en vergaderfuncties werken bij veel gebruikers nog wel, maar onderdelen die afhankelijk zijn van Exchange Online kunnen problemen geven. Denk bijvoorbeeld aan het bekijken van agenda's, het plannen van vergaderingen en het versturen van uitnodigingen.

Daarnaast kunnen problemen optreden bij Microsoft 365 Copilot, Planner, To Do en onderdelen van SharePoint. Niet alle gebruikers worden op dezelfde manier getroffen. Welke functies beschikbaar zijn, hangt onder meer af van de gebruikte dienst en de infrastructuur waarmee een account verbinding maakt.

Wat kun je zelf doen?

Omdat het probleem bij Microsoft ligt kun je zelf niet zoveel doen. Ook voortdurend opnieuw aanmelden heeft weinig zin zolang de betreffende dienst niet goed bereikbaar is. Voor zakelijke accounts kunnen systeembeheerders het best de actuele status controleren via het Microsoft 365-beheercentrum. Daarnaast publiceert Microsoft informatie over grotere storingen op zijn openbare statuspagina.