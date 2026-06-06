Begin volgend jaar komt de zesde film in de animatiereeks Ice Age uit. Nu is de eerste teaser trailer van Ice Age: Boiling Point gedeeld.

De vijfde film in de reeks, Ice Age 5: Collission Course, kwam in 2016 uit, dus wanneer Boiling Point vanaf 4 februari 2027 in de bioscoop draait is het al ruim tien jaar geleden dat fans hebben kunnen genieten van de avonturen van Sid, Manny en de andere dieren.

Het lijkt er daarbij op dat een belangrijk thema van de film klimaatverandering wordt. Dit is puur speculatie, maar gezien de subtitel en de trailer, zou de ijstijd in deze film wel eens ten einde kunnen komen.