De vijfde film in de reeks, Ice Age 5: Collission Course, kwam in 2016 uit, dus wanneer Boiling Point vanaf 4 februari 2027 in de bioscoop draait is het al ruim tien jaar geleden dat fans hebben kunnen genieten van de avonturen van Sid, Manny en de andere dieren.
Het lijkt er daarbij op dat een belangrijk thema van de film klimaatverandering wordt. Dit is puur speculatie, maar gezien de subtitel en de trailer, zou de ijstijd in deze film wel eens ten einde kunnen komen.
Disney heeft wel al aangegeven dat de dieren ook in dit deel weer naar de Lost World uit Ice Age: Dawn of the Dinosaurs uitwijken. De regie is daarbij in handen van John C. Donkin, en vaste stemacteurs als Ray Romano, Queen Latifah en Simon Pegg zijn ook weer van de partij.