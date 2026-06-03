Slimme techproducten hoeven helemaal niet veel geld te kosten. Zo liggen er bij diverse bekende prijsvechters allerlei goedkope smarthome-producten voor het oprapen. Je schaft deze apparaatjes al vanaf enkele euro’s aan, waarna je ze vanuit een app op een smartphone kunt bedienen. Wat denk je bijvoorbeeld van een slimme beveiligingscamera, videodeurbel, lamp, stekker of rookmelder? Welke interessante producten zijn er zoal te koop en wat zijn de eventuele valkuilen?

※ In het kort • Goedkope smarthome-producten zijn verkrijgbaar vanaf 5 euro bij prijsvechters als Action, Kruidvat en IKEA, maar let op de bouwkwaliteit en CE-markering. • Kies bij voorkeur apparaten van één merk of ecosysteem, zodat alles vanuit één app te bedienen is en apparaten soepel samenwerken. • Veel budgetmerken draaien op het Chinese Tuya-platform, wat gebruiksvriendelijk is maar vraagtekens oproept over privacy en dataveiligheid. • Voor de verbinding zijn drie protocollen gangbaar: wifi (geen hub nodig, maar storingsgevoelig), Zigbee (stabieler, wel een hub vereist) en bluetooth (eenvoudig, maar beperkt bereik van zo'n tien meter). • Naast smartplugs en verlichting zijn er ook betaalbare camera's, videodeurbellen en sensors, al zijn smartspeakers, slimme thermostaten en deursloten vooralsnog niet goedkoop verkrijgbaar.

Als je regelmatig de plaatselijke Action of IKEA binnenstapt, zie je ongetwijfeld spotgoedkope smarthome-producten liggen. Bijvoorbeeld een deurbelcamera voor 20 euro of een smartplug voor slechts 5 euro. Daarnaast zijn er ook in allerlei webshops interessante spullen tegen zachte prijsjes te koop. In hoeverre is zo’n slim apparaat van een veelal onbekend merk eigenlijk de moeite waard? In deze basiscursus bespreken we de voors en tegens van spotgoedkope slimme techproducten. Daarnaast passeren er uiteenlopende kooptips de revue.

Bouwkwaliteit

Zodra je besluit om een zo goedkoop mogelijk smarthome in te richten, dien je met een aantal zaken rekening te houden. Kijk allereerst naar de behuizing. Vergeleken met producten van duurdere merken is de constructie meestal van een mindere kwaliteit. Nu is dat bij gebruik binnenshuis over het algemeen niet zo’n probleem. Wanneer een beveiligingscamera of rookmelder eenmaal op zijn plek hangt, kan er tenslotte niet zoveel mee gebeuren. Laat je de behuizing tijdens de montage onverhoopt vallen, dan is er wel een kans dat de dunne kunststof behuizing uit elkaar valt.

Ga je een goedkope buitencamera of videodeurbel ophangen? Schat dan de eventuele risico’s in. Een kunststof behuizing is veelal kwetsbaarder voor vandalisme. Bedenk verder dat goedkope smarthome-producten wegens zonlicht en regen wellicht sneller slijten. Voor langdurig buitengebruik is een constructie van aluminium of dik kunststof een duurzamere keuze.

Deze slimme binnencamera van LSC Smart Connect kost slechts een tientje, maar heeft daarentegen een kwetsbare kunststof behuizing.

CE-markering Smarthome-producten bij bekende prijsvechters zijn weliswaar goedkoop, maar dat mag uiteraard nooit ten koste gaan van de veiligheid. Gelukkig voldoen de slimme apparaten die je hier in de winkel kunt kopen in principe aan de Europese veiligheidseisen. Je kunt dat zien aan de aanwezige CE-markering op de behuizing en/of verpakking. Wees wel terughoudend met techproducten uit Chinese webshops of via dropshipping in bekende webshops. Hoewel die producten in sommige gevallen ook een CE-markering hebben en voldoen aan de eisen, is dat lang niet altijd het geval. Soms is er wel een CE-logo zichtbaar, maar is het onzeker of het product in werkelijkheid aan alle veiligheidseisen voldoet.

Merk kiezen

Wil je verschillende smarthome-producten aanschaffen? Combineer dan bij voorkeur slimme apparaten van één merk. Dat heeft namelijk een aantal voordelen. Zo beheer je alles vanuit één app. Als je in en rondom jouw woning bijvoorbeeld meerdere camera’s hebt hangen, switch je soepel tussen de verschillende beeldhoeken.

Verder weet je zeker dat apparaten van hetzelfde merk elkaar ‘begrijpen’, want ze zitten in hetzelfde ecosysteem. Dat komt voor uiteenlopende scenario’s goed van pas. Zodra een sensor bijvoorbeeld beweging detecteert, laat je automatisch de verlichting aangaan. En zo zijn er wel meer scenario’s te bedenken.

Maak vooraf een lijst van welke soorten slimme producten je wilt kopen en probeer daarbij een geschikt (budget)merk te vinden. Hoe meer apparaten van hetzelfde merk soepel met elkaar communiceren, hoe beter! Lukt dat niet? Duik dan in de verbindingsprotocollen. Je kunt namelijk verschillende merken smarthome-apparaten mixen die hetzelfde verbindingsprotocol ondersteunen.

IKEA, Kruidvat en LSC Smart Connect (huismerk Action) hebben een relatief uitgebreid assortiment met goedkope slimme techproducten. Verder ontwikkelen fabrikanten als Woox, Nedis, Ezviz, Calex, Imou en TP-Link volop betaalbare smarthome-apparaten. Een belangrijk aandachtspunt bij producten uit het onderste prijssegment is of en hoelang ze updates krijgen. Bij duurdere en bekende merken is de softwareondersteuning meestal beter geregeld.

Voor goedkope slimme lampen, smartplugs en beveiligingscamera’s ben je bij Kruidvat aan het juiste adres.

Tuya

Achter ieder smarthome-product schuilt een uitgebreide cloudomgeving. Deze omgeving maakt het mogelijk om vanuit een app op jouw smartphone altijd en overal het apparaat te bedienen. Het kost veel geld om zo’n cloudomgeving te ontwikkelen. Om die reden nemen veel budgetmerken een licentie af bij Tuya. Dit Chinese platform verzorgt vervolgens de app en achterliggende techniek. Veel merken en winkelketens die we in dit artikel noemen, zijn verbonden met het Tuya-ecosysteem. Denk onder andere aan LSC Smart Connect en Kruidvat.

Tuya kent een aantal voor- en nadelen. Allereerst zijn producten op basis van Tuya erg gebruiksvriendelijk. Je meldt een apparaat rechtstreeks aan op wifi, waarna je meteen aan de slag gaat. Er is dus meestal geen aparte hub of bridge nodig. Verder kunnen Tuya-producten van verschillende merken in de regel goed met elkaar samenwerken. Dat werkt vaak vanuit één app. Critici vragen zich wel af of de privacy en dataveiligheid van gebruikers goed zijn geregeld. Zo verzamelt Tuya naar verluidt allerlei gebruikersgegevens.

Wie geen bezwaar tegen Tuya heeft, kan met deze goedkope producten van LSC Smart Connect aan de slag.

Verbindingsprotocol

Elk slim apparaat zendt een draadloos signaal uit. Bij de meeste goedkope smarthome-producten is dat een wifi-signaal via de 2,4GHz-frequentieband. Handig, want door deze directe koppeling met het thuisnetwerk heb je geen extra hub of bridge nodig. Bedenk wel dat dit draadloze netwerk gevoeliger is voor storingen.

Er bestaan ook goedkope slimme apparaten die in plaats van wifi een eigen netwerk gebruiken. De producten van IKEA zijn daarvan een bekend voorbeeld. Hierbij verbind je een los verkrijgbare hub met een router of switch. Deze hub creëert vervolgens een eigen netwerk voor jouw smarthome-apparaten. Dat gebeurt in dit voorbeeld op basis van het Zigbee-protocol. Elk aangesloten apparaat met netvoeding fungeert als zender en ontvanger, zodat er een dekkend mesh-netwerk ontstaat. Zigbee is dan ook doorgaans stabieler dan wifi. Bovendien verbruikt dit verbindingsprotocol minder stroom.

Nuttig om te weten is dat je sommige Zigbee-apparaten van andere merken eveneens met deze Ikea-hub kunt verbinden. Dat geldt soms ook voor Zigbee-hubs van andere merken zoals de Philips Hue Bridge. Toch kun je er ondanks dat er een standaard als Zigbee wordt gebruikt niet van uitgaan dat apparaten van andere merken ook op een hub werken. Let daar dus op.

Met bluetooth bestaat er nog een derde verbindingsprotocol dat we op veel smarthome-producten tegenkomen. Met name diverse slimme lampen en stekkers doen een beroep op deze techniek. Dit werkt lekker makkelijk. Wanneer je met de smartphone in de buurt bent, kun je het apparaat bedienen. Helaas hebben bluetooth-apparaten een beperkt bereik van ongeveer tien meter.

De IKEA Dirigera-hub zendt een draadloos Zigbee-signaal uit.

Matter Vind je het lastig om uit te vogelen welke slimme apparaten van uiteenlopende merken er soepel met elkaar kunnen samenwerken? Een groep grote techbedrijven was zich daarvan bewust en heeft Matter in het leven geroepen. Dit is een universele smarthomestandaard. Het doel is simpel. Alle smarthome-apparaten met Matter-ondersteuning moeten zonder gedoe met elkaar kunnen communiceren. Gunstig, want je hoeft dan niet naar het verbindingsprotocol of smarthomeplatform te kijken. Bovendien maakt het niet uit vanuit welke app je de apparaten aanstuurt. Hoewel Matter nog niet zo lang bestaat, ondersteunen veel goedkope smarthome-apparaten deze universele smarthomestandaard, zoals diverse Tuya-producten. Verder kondigde IKEA onlangs zo’n twintig nieuwe Matter-gecertificeerde producten aan, waaronder diverse lampen en sensors. Voor een juiste integratie van deze smarthomestandaard heb je overigens wel een zogeheten Matter-controller en Thread-grensrouter nodig.

Foto: IKEA IKEA bracht kortgeleden deze raam-deursensor met Matter-ondersteuning op de markt.

Smartplug

Een smartplug, oftewel een slimme stekker, is zo’n beetje het goedkoopste smarthome-product dat je kunt kopen. Het is in feite een tussenstekker die je rechtstreeks in een bestaand stopcontact prikt. De smartplug heeft zelf ook een stopcontact. Wanneer je bijvoorbeeld een normale lamp hierop aansluit, bedien je de verlichting voortaan op afstand. Gebruik het schuifknopje in de app om de lamp aan of uit te zetten. Als alternatief stel je desgewenst een tijdschema in, waarna de verlichting op het gewenste tijdstip aan- of uitspringt.

Bepaalde modellen hebben ook een energiemeter ingebakken, zodat je in de app het actuele en historische stroomverbruik kunt monitoren. De Inspelning van IKEA heeft bijvoorbeeld zo’n geïntegreerde energiemeter. Bij de winkels Action, Kruidvat en IKEA vind je voor een bescheiden bedrag van tussen de vijf en negen euro slimme stekkers. De modellen van Action en Kruidvat verbind je rechtstreeks met het wifi-netwerk, terwijl het IKEA-product een hub vereist. Tot slot verkoopt Kruidvat ook nog een betaalbare slimme stekker voor buiten. Nuttig voor het geval je tuinverlichting op afstand wilt bedienen!

Koop voor een paar euro de Inspelning van IKEA en maak een ‘dom’ apparaat slim.

Verlichting

Goedkope slimme lampen zijn er in overvloed! De montage is simpel, want je hoeft de fitting van het intelligente peertje alleen maar in de bestaande armatuur te draaien. Vervolgens selecteer je in de app onder meer de lichtintensiteit en kleur. Kies bovendien een tijdschema.

Er zijn in de handel volop slimme lampen met een E14-, E27- en GU10-fitting te koop. Bij Kruidvat betaal je bijvoorbeeld tussen de 5 en 8 euro per peertje. Overigens ontwikkelen merken als Woox, Calex, Nedis en Osram eveneens betaalbare producten.

Naast de traditionele peertjes kun je als alternatief een lichtstrip of ledpaneel overwegen. Aan de hand van leuke lichtschema’s met verschillende kleuren creëer je in de kamer zo extra sfeer. Check altijd goed de specificaties, want veel slimme verlichtingsproducten vereisen een hub.

Deze slimme ledstrip van LSC Smart Connect is maar liefst 10 meter lang.

Designlampen Je kunt ook kant-en-klare designlampen met slimme functies kopen. Philips Hue heeft bijvoorbeeld een behoorlijk uitgebreid assortiment met geschikte tafel-, hang-, vloer-, plafond-, wand- en tuinlampen. Houd hierbij wel rekening met een stevige prijs. Als alternatief verkoopt de bekende meubelketen IKEA enkele prijsvriendelijke designlampen.

Foto: IKEA De betaalbare IKEA NYMÅNE-plafondlamp dim je eenvoudig vanuit de app.

Binnencamera van prijsvechter

Houd je tijdens jouw afwezigheid graag thuis een oogje in het zeil? Bij Action en Kruidvat betaal je voor een beveiligingscamera grofweg tussen de tien en twintig euro. Daar zit alles op en aan. Je verbindt het apparaatje met jouw draadloze thuisnetwerk, waarna je in een app livebeelden en opnames bekijkt. Zigbee biedt te weinig bandbreedte, waardoor je beveiligingscamera’s alleen met wifi kunt verbinden. Zorg dus dat de draadloze netwerkdekking op de beoogde plek toereikend is. Kies verder een plek vlak bij een stopcontact. Budgetmerken leveren namelijk vaak een korte voedingskabel mee.

De goedkoopste beveiligingscamera’s hebben veelal een relatief zwakke behuizing van kunststof. Ze zijn dan ook alleen geschikt voor binnengebruik. Ten opzichte van duurdere modellen is de resolutie meestal beperkt tot 1920 × 1080 pixels. Voor bewakingsdoeleinden is dat voldoende. Wil je inzoomen en hierbij kleine details waarnemen, dan is een exemplaar met een hogere resolutie een betere keuze.

Vrijwel alle binnencamera’s ondersteunen tweewegaudio. Je tikt in de app op het microfoontje en start op afstand een gesprek. Zo kun je gemakkelijk met een kind of huisdier communiceren. Check ook even hoe je beelden kunt opslaan. Meestal heeft de behuizing een geheugenkaartslot waar je een eigen microSD-kaart in kwijt kunt.

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Binnencamera van A-merk

Opvallend is dat bekende merken als TP-Link, Eufy, Ezviz en Imou ook volop goedkope binnencamera’s uitbrengen. Die bieden vergeleken met producten van prijsvechters vaak net even wat meer mogelijkheden. De breed verkrijgbare TP-Link Tapo C220 geldt als een goed voorbeeld.

Deze pan- en tilt-camera (zie kader) heeft een adviesprijs van exact 29,90 euro. Met een resolutie van 2560 × 1440 pixels maakt de lens scherpe opnames. De lens herkent ook nog eens personen, huisdieren, voertuigen en huilende baby’s. Je ontvangt van deze gebeurtenissen meldingen op je smartphone.

Daarnaast ondersteunt het aanwezige microSD-kaartslot geheugenkaarten van maximaal 512 GB. Bij goedkopere producten geldt er veelal een limiet van 128 of zelfs 64 GB. Een ander verschil is dat de Tapo C220 beelden naar een capabele NAS kan wegschrijven. Op zo’n netwerkstation kun je heel wat beeldmateriaal opslaan. Beveiligingscamera’s van andere A-merken bieden soortgelijke mogelijkheden.

Foto: TP-Link De TP-Link Tapo C220 is een laaggeprijsde binnencamera met veel opties.

Pan- en tilt-camera Elke beveiligingscamera heeft een beperkt bereik, waardoor het lastig is om een volledige kamer in beeld te vangen. Met een zogenoemd pan- en tilt-model los je dit euvel op. Hierbij kan het camerahoofd op afstand draaien en kantelen, zodat je huisdieren of personen kunt volgen. Zodra de lens beweging detecteert, beweegt de camera automatisch mee. Je kunt de boel ook handmatig bedienen. Tik in de app op de pijltjes om de gewenste richting te bepalen. Het mechanisme is wel gevoelig voor defecten, dus ga voorzichtig met de behuizing om. Action en Kruidvat verkopen geschikte producten voor een aantrekkelijke prijs. De pan- en tilt-camera van LSC Smart Connect kan bijvoorbeeld 355 graden draaien en 180 graden kantelen. Dit product kost op het moment van schrijven ongeveer achttien euro. Heb je iets meer geld over voor een pan- en tilt-camera, dan zijn er diverse producten van bekende techmerken verkrijgbaar.

Gebruik de pijltjes in de app om de beeldhoek te wijzigen.

Buitencamera

Wil je de tuin of oprit bewaken? Helaas liggen buitencamera’s bij prijsvechters niet voor het oprapen. Op het moment van schrijven verkoopt Action een exemplaar van LSC Smart Connect voor slechts 25,95 euro. Een voordeel is dat dit apparaatje met de 2,4- en 5GHz-frequentieband overweg kan. Dat vergroot de kans op een stabiele wifi-verbinding. Nadelen zijn er ook, want deze beveiligingscamera vereist netstroom en bevat een geheugenkaartslot met een limiet van slechts 128 GB.

Wie iets meer geld voor een buitencamera over heeft, schaft voor grofweg dertig tot zestig euro een exemplaar van een bekend merk aan. Is er geen stroombron in de buurt? Kijk dan eens naar een beveiligingscamera met een oplaadbare accu. Soms zit er ook een zonnepaneeltje bij, zodat de batterij tijdens mooie dagen vanzelf oplaadt.

Schaf de TP-Link C410-buitencamera optioneel inclusief zonnepaneeltje aan.

Videodeurbel

Een videodeurbel is in feite een beveiligingscamera bij jouw voordeur. Wanneer er iemand op de belknop drukt, ontvang je een pushbericht op jouw smartphone. Zie vervolgens wie er aanbelt en begin eventueel op afstand een gesprek.

De videodeurbel van LSC Smart Connect is vermoedelijk een van de goedkoopste producten die je momenteel kunt kopen. Je betaalt hiervoor nog geen twee tientjes. Je hoeft dit apparaatje niet op de bestaande deurbelbedrading aan te sluiten, want in de behuizing zitten twee oplaadbare batterijen. Verder communiceert deze videodeurbel met wifi via de 2,4GHz-frequentieband. Er is ook nog een gong bijgesloten. Kortom, het is voor weinig geld een compleet product dat je meteen kunt gebruiken.

Je kunt ook een betaalbare videodeurbel van een andere prijsvechter of webshop aanschaffen, maar je betaalt dan al gauw minimaal twee tot drie keer zoveel. Merken als TP-Link, Imou en Nedis fabriceren geschikte producten. Kruidvat verkoopt voor 39,99 euro ook een oplaadbare videodeurbel.

Voor een makkelijke montage kies je het beste een videodeurbel met een oplaadbare accu of batterijen.

Overige smarthome-producten

Je kunt nog meer budgetvriendelijke smarthome-spullen bij prijsvechters kopen. Misschien wil je jouw woning wel beveiligen met raam-deursensors. Forceert er iemand een raam, dan krijg je een alarmmelding op je smartphone. Verder kun je denken aan bewegings- en waterleksensors. IKEA heeft op het gebied van sensors een breed aanbod.

Daarnaast zijn slimme rookmelders het vermelden waard. Monteer die op verschillende plekken in huis. Na rookdetectie gaan de gekoppelde melders allemaal af en ontvang je een pushbericht. De merken Smartwares, Nedis en Alecto ontwikkelen prijsvriendelijke slimme rookmelders. Tot slot is het nuttig om te weten dat je bepaalde smarthome-productgroepen niet voor een prikkie kunt kopen, namelijk smartspeakers, slimme thermostaten en slimme deursloten.

Met de IKEA Klippbok-waterleksensor verklein je de kans op waterschade.