Apple heeft een nieuw evenement aangekondigd die op 13 oktober plaatsvindt. De tagline 'Welcome home' hint naar een evenement gericht op smarthomeproducten.

Officieel heeft Apple de inhoud van het evenement dat op dinsdag 13 oktober om 15:00 uur wordt gehouden nog niet aangekondigd. De afgelopen dagen gingen er echter al geruchten over wat er op stapel staat.

Zo kunnen we waarschijnlijk de HomePad verwachten, een nieuwe smarthomehub van Apple. Dit apparaat moet waarschijnlijk een soort combinatie tussen een tablet en een speaker worden die bijvoorbeeld tegen de muur geplaatst kan worden.

HomePad zou daarbij bediend worden via spraak, en uitgerust worden met Siri AI. Het is de bedoeling dat hiermee allerlei smarthomeproducten in het huis mee aangestuurd kunnen worden en dat mensen er ook mee kunnen videobellen.

Nieuwe smarthomecamera

Daarnaast zou Apple mogelijk met een nieuwe smarthomecamera komen die op infrarood sensoren werkt en geen videobeelden opneemt. Met de sensoren zou vastgelegd worden wanneer iemand een kamer binnenkomt. Daarbij zou ook duidelijk worden wie die persoon is.

Dat kan bijvoorbeeld helpen om te checken of het iemand is die daadwerkelijk in het huis woont - voor de veiligheid - of muziek af te spelen die bij de muzieksmaak van de persoon past. Ook zou de camera bijvoorbeeld lichten uit kunnen doen wanneer iemand de kamer weer verlaat.

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Andere aankondigingen

Verder zou Apple mogelijk een nieuwe Apple TV en een HomePod Mini aankondigen. De nieuwe HomePod Mini zou in nieuwe kleuren komen een snellere processor hebben, inclusief ondersteuning voor Siri AI. Dat laatste zou ook onderdeel uitmaken van de nieuwe Apple TV, alsmede ondersteuning voor 4K bieden met een sterkere chip en meer RAM.

Mogelijk krijgen ook andere bedrijven de kans om hun eigen smarthomeproducten in samenwerking met Apple aan te kondigen en uit te brengen.

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