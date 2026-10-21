TP-Link heeft de Tapo D260 aangekondigd, de eerste videodeurbel van het merk die in 4K filmt. De deurbel combineert een camera met radar en een bewegingssensor, en doet de beeldherkenning op het apparaat zelf. Voor opslag en de slimme detectiefuncties heb je geen abonnement nodig. De deurbel werkt op een accu, maar kan ook op bestaande deurbelbedrading worden aangesloten.

De camera filmt in 4K-resolutie en heeft een diagonale beeldhoek van 180 graden. Daardoor zie je niet alleen het gezicht van de bezoeker, maar ook wat er op de grond voor de deur ligt, zoals een afgeleverd pakketje.

Minder onnodige meldingen

Om te bepalen of er echt iemand voor de deur staat, gebruikt de D260 naast de camera ook radar en een PIR-sensor. Zo moet de deurbel een persoon beter kunnen onderscheiden van schaduwen, koplampen van een passerende auto of takken die bewegen in de wind. In de app zie je in een bovenaanzicht of iemand direct naar je deur loopt of gewoon voorbijwandelde. De ingebouwde AI maakt daarnaast onderscheid tussen personen, voertuigen, dieren en pakketten.

Weten wie er aanbelt

De deurbel kan ook gezichten herkennen. Je legt daarvoor in de app een bibliotheek aan met bijvoorbeeld familieleden, vrienden en mensen die vaker langskomen. Belt een van hen aan, dan laat de app zien wie er voor de deur staat. De gezichtsgegevens worden op de deurbel zelf bewaard en niet in de cloud.

Opnemen als gesprek

Belt er iemand aan, dan kun je de oproep op je telefoon aannemen zoals een gewoon gesprek, zonder eerst de app te openen. Via de Tapo-app praat je vervolgens rechtstreeks met de bezoeker. Liever niet met je eigen stem? Dan kun je een stemvervormer gebruiken, die je stem bijvoorbeeld zwaarder laat klinken. Kun je zelf niet reageren, dan speel je een van tevoren opgenomen bericht af.

Accu of draad

Op de accu gaat de D260 volgens TP-Link tot 180 dagen mee op één lading, uitgaande van ongeveer vijf minuten gebruik per dag. Bij intensiever gebruik zal dat korter zijn. Omdat er geen kabel nodig is, kun je de deurbel op vrijwel elke plek binnen bereik van je wifi ophangen. Opladen gaat via usb-c, met een powerbank of met een los verkrijgbaar Tapo-zonnepaneel.

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Sluit je de deurbel aan op bestaande bedrading, dan komen er een paar opnamefuncties bij. Met Pre-Roll worden tot vier seconden beeld bewaard van vóórdat er beweging werd gedetecteerd, zodat je ook ziet hoe iemand aan kwam lopen. Daarnaast kan de deurbel dan continu opnemen, dag en nacht.

Opslag en koppelingen

De deurbel is IP66-gecertificeerd en daarmee bestand tegen stof en regen. Beelden sla je op een microSD-kaart van maximaal 512 GB op, of op de los verkrijgbare Tapo H500 CentralHub. Wie toch opslag in de cloud wil, kan een abonnement op Tapo Care afsluiten. De D260 werkt samen met Amazon Alexa, Google Assistant en Samsung SmartThings en kan verbinding maken via zowel 2,4GHz- als 5GHz-wifi.

Beschikbaarheid en prijzen