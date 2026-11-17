Fraudeurs kopiëren webwinkels met Thuiswinkel Waarborg: zo trap je er niet in

Fraudeurs maken steeds vaker misbruik van het vertrouwen in bestaande webwinkels door hun websites na te maken. Uit onderzoek van Thuiswinkel.org blijkt dat bij ruim een kwart van de onderzochte leden minstens één verdachte kopie is aangetroffen. Bij grote webwinkels loopt dat aandeel op tot 52 procent.

Zo controleer je of een Thuiswinkel Waarborg-keurmerk echt is

Dat blijkt uit scans die merkbeschermingsbedrijf Brandsolo heeft uitgevoerd onder leden van Thuiswinkel.org. Bij meer dan een kwart van de onderzochte webwinkels werd minstens één verdachte website aangetroffen. In aanloop naar Black Friday waarschuwt de brancheorganisatie consumenten om goed te controleren of ze daadwerkelijk bij de echte webwinkel bestellen, ook als die een bekend keurmerk heeft.

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Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van de bekendheid van bestaande webwinkels. Ze kopiëren bijvoorbeeld de naam, het logo of de vormgeving van een winkel, zodat je denkt bij een betrouwbare shop te bestellen. Als je iets bestelt op een nep-site, betaal je voor iets wat je nooit gaat ontvangen. Of loop je een veiligheidsrisico.

Vooral grote webwinkels worden nagebootst

Hoe groter de webwinkel, hoe vaker er verdachte kopieën worden gevonden. Bij webshops met een jaaromzet van minstens 10 miljoen euro werd de helft van de winkels nagemaakt. Maar ook kleinere ondernemers worden getroffen. Bij kleinere shops gebeurt het minder, maar is ook dat zorgwekkend.

Voorbeelden van nepwinkels zijn niet alleen nagebouwde identiek uitziende winkels, maar ook webadressen die sterk lijken op dat van de echte online winkel.

Een bekende naam is geen garantie

Met behulp van AI kunnen fraudeurs relatief eenvoudig overtuigende winkelpagina's, productteksten en afbeeldingen maken. Soms verschilt het webadres maar één letter van dat van de echte winkel. Het is dan vaak lastig om snel te zien of de winkel echt is, zeker wanneer je via een advertentie, zoekresultaat of socialmediabericht bij een aanbieding terechtkomt.

Volgens de cijfers die Thuiswinkel.org aanhaalt, werden in 2025 ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders slachtoffer van oplichting via nepwebshops. De gevolgen kunnen verder gaan dan het verlies van het aankoopbedrag. Ook persoonlijke gegevens kunnen bij criminelen terechtkomen.

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Zo controleer je of een Thuiswinkel Waarborg-keurmerk echt is

Letten op een logo van Thuiswinkel.org is niet genoeg, dat wordt vaak gekopieerd zonder dat de shop echt een keurmerk heeft (en dus betrouwbaar is). Thuiswinkel.org adviseert daarom om het keurmerk daadwerkelijk te controleren:

1. Klik op het keurmerklogo: bij een aangesloten webwinkel moet het logo verwijzen naar een officiële certificaatpagina van Thuiswinkel.org. Het logo staat vaak onderaan de website.

2. Controleer het webadres van het certificaat: een echt certificaat staat op het domein www.thuiswinkel.org en heeft de opbouw https://www.thuiswinkel.org/leden/naamvanwebshop/certificaat. Let goed op afwijkende letters of toevoegingen in de naam. Let op: fraudeurs maken soms zelfs complete certificaatpagina's na. Controleer daarom niet alleen of er een certificaat verschijnt, maar vooral of je daadwerkelijk op de officiële website van Thuiswinkel.org bent beland.

3. Zoek de winkel op in de officiële ledenlijst: Check of de site op de ledenlijst staat.

Sommige webwinkels gebruiken een Thuiswinkel Waarborg-widget. Ook daarop kun je klikken om de certificeringsgegevens te bekijken. Meer uitleg en voorbeelden vind je op de site van Thuiswinkel.org.

Zo check je snel of het logo echt is.

Controleer ook de prijs en bedrijfsgegevens

Een geldig keurmerk is een nuttig hulpmiddel, maar niet iedere betrouwbare webwinkel heeft Thuiswinkel Waarborg. Ook bij winkels zonder keurmerk kun je zelf een aantal controles uitvoeren. Let op het volledige webadres, vooral wanneer een winkelnaam wordt gecombineerd met woorden als sale, korting of outlet. Vergelijk opvallend lage prijzen met die van andere aanbieders en controleer of het KvK-nummer, adres en telefoonnummer daadwerkelijk bij de webwinkel horen.