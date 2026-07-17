Volgens de Consumentenbond tonen Bol en Amazon nepkortingen bij producten, waardoor sommige aanbiedingen aantrekkelijker lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Zo wordt de prijs vlak voor de aanbieding plotseling verhoogd. Dergelijke trucjes werden in het verleden ook wel eens toegepast rond Black Friday. Volgens de Consumentenbond is de maat nu vol.

De Consumentenbond houdt al langer prijzen bij van ruim duizend consumentenproducten. Als artikelen zoals airfryers, televisies en smartphones in de aanbieding kwamen, lette de bond extra op deze prijzen. Volgens de wet moeten de kortingen die worden geboden op producten in de aanbieding, gebaseerd zijn op de laatste echte prijs waar het product in de 30 dagen vóór de aanbieding te koop was.

Volgens onderzoek van de Consumentenbond ging het vaak op dit punt mis. Zo werden bij de genoemde retailers de prijzen in de periode voor de aanbieding verhoogd, waardoor de korting gunstiger leek dan deze daadwerkelijk was.

Bij Bol ging het mis bij 62 van de 210 aanbiedingen en bij Amazon gebeurde dat bij 46 van de 113 aanbiedingen.

Maat is vol

"We doen al jaren onderzoek naar nepkortingen en spreken winkels aan als ze zich niet aan de regels houden", aldus directeur Sandra Molenaar. "Bij Coolblue en Wehkamp leidde dat eerder tot aanpassingen, dus het kan wel. Maar Amazon en Bol blijven klanten hiermee lokken, terwijl ze de regels kennen. Wat ons betreft is de maat nu vol."

Bol zegt tegen nu.nl dat ze zich niet herkent in het beeld dat de Consumentenbond schetst: "We vinden het belangrijk dat klanten kunnen vertrouwen op de prijzen en aanbiedingen die zij op ons platform zien. We hebben de bevindingen van de Consumentenbond ontvangen en zullen deze zorgvuldig bestuderen", zegt een woordvoerder.