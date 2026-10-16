Auto's die kunnen vliegen zien we vooral in sciencefictionfilms, maar Tesla maakt het werkelijkheid met de tweede versie van de Roadster, een nieuwe auto die stuwraketten gebruikt om even in de lucht te zweven.

De tweede generatie Roadster werd afgelopen nacht tijdens een evenement in Texas in een faciliteit van Musks andere bedrijf SpaceX en via een bijbehorende livestream onthuld. Daarbij werd de mogelijkheid om korte stukken met de auto te vliegen ook gedemonstreerd.

In de demonstratie was te zien hoe de een zuigsysteem van de auto werd gebruikt om op een steile helling te rijden, om te draaien en met de tien aanwezige stuwraketten weer veilig op de grond te laden. Daarnaast werden de stuwraketten ingezet om over verschillende auto's te 'springen' tijdens het rijden. In de auto zat tijdens de demonstratie geen bestuurder.

Snel optrekken

Een ander aspect van de nieuwe Roadster is het snelle optrekken: de wagen ging tijdens de demonstratie in één seconde van 0 naar 60 mijl (ongeveer 96 kilometer) per uur. De auto moet in 2028 voor de massa worden geproduceerd.

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Modellen en aanbetalingsprijzen

Daarbij zullen er drie modellen beschikbaar worden: een reguliere die puur bedoeld is om rond te redden, een 'Thrust'-versie die voor races gebruikt kan worden en zo snel kan accelereren, en 'Rocket' die met zijn stuwraketten ook kort kan vliegen.

Precieze prijzen zijn nog niet bekend, maar op de website van Tesla kunnen al reserveringen worden gemaakt, waarbij de aanbetaling voor de reguliere versie 50.000 dollar luidt, de de Thrust-versie 250.000 dollar. De Rocket-versie kan alleen gereserveerd worden door mensen die Tesla daarvoor uitnodigt.

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