Vanaf 15 mei kan de Supervised-versie van Tesla's Full Self-Driving alleen nog maar als maandabonnement worden afgesloten.

Sinds de introductie van de rijtechnologie eerder dit jaar kon FSD gekocht worden via een eenmalig bedrag van 7500 euro. Vanaf aanstaande vrijdag is het dus alleen nog maar beschikbaar door maandelijks 99 euro te betalen. In de Verenigde Staten was een abonnement al langer de enige beschikbare optie.

Tesla geeft geen duidelijke reden aan waarom de eenmalige aankoopoptie verdwijnt. In principe zijn veel bestuurders ook goedkoper uit, omdat het meer dan zes jaar duurt voordat men met het maandabonnement meer dan 7500 euro op heeft gemaakt. Het is echter ook mogelijk dat het abonnement in de loop der jaren in prijs omhoog gaat.