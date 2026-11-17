Koffiemachines die bonen malen zijn groot, groter, grootst. Je bedenkt het zo gek nog niet aan koffievarianten of ze maken het. Wie juist houdt van overzichtelijkheid en het liefst een compact apparaat op het keukenblad zet, komt uit bij de KRUPS Coffee Crush, een koffiemachine met stoompijpje voor melk en heet water. Verse koffie op 15 centimeter, zo belooft de fabrikant. ID.nl test het uit.

KRUPS Coffee Crush 7,8 / 10 Score De Pluspunten Compact formaat

Koffie van bonen of filterkoffie

Bediening overzichtelijk

Meerdere instelmogelijkheden De Minpunten Instelknoppen niet heel duidelijk

Stoompijpje minder geschikt voor thee De Coffee Crush is een fijne machine die opvalt door zijn bescheiden afmetingen. Hij doet precies wat hij belooft en zet prima koffie van zowel verse bonen als voorgemalen filterkoffie. Opvallend is dat er zelfs bij de stand L betrekkelijk weinig koffie wordt gezet, maar verder zijn er geen opvallende aandachtspunten. Vind je overzichtelijkheid belangrijk en houd je van compacte apparaten, dan heb je hier een goede keus aan.

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Eerste indruk: compact en smaakvol

De Coffee Crush is een smaakvol apparaat, verkrijgbaar in meerdere kleuren. Hij kan grofweg twee zaken: koffie zetten van verse bonen en koffie zetten van voorgemalen koffie. Dat maakt hem breed inzetbaar, bijvoorbeeld in huishoudens waar zowel koffie met als zonder cafeïne wordt gedronken.

Wij testten de grijze uitvoering, die exact 15 centimeter breed is, 36 centimeter hoog en net geen 30 centimeter diep. Bescheiden van formaat vergeleken met andere volautomatische koffiemachines. Hij is voorzien van een waterreservoir van 1,8 liter, dat je aan een handig beugeltje omhoog trekt om bij te vullen. In de praktijk is het overigens handiger om het klepje los te maken en met een glas, fles of karaf zelf water in het reservoir te gieten. Het apparaat weegt nog geen 5 kilo en is daardoor makkelijk te tillen en te verplaatsen. Hij zet koffie met een druk van 15 bar en gebruikt tussen de 1150 en 1370 watt tijdens het zetten. Eerder dit jaar won hij een ID Innovatie Award.

Foto: Saskia Berghout

KRUPS Coffee Crush instellen en ontkalken: handleiding alleen online

Bij de machine wordt geen handleiding geleverd en zeker bij de instellingsknoppen is eigenlijk zonder uitleg niet duidelijk waar ze voor dienen. Op internet is een duidelijke handleiding te vinden. Dat is een ontwikkeling die we bij veel nieuwe apparaten terugzien. Er wordt bezuinigd op een papieren gebruiksaanwijzing, en in dit geval is het duidelijk een gemis. Eenmaal gedownload en doorgenomen is duidelijk wat waar voor is en heb je de handleiding waarschijnlijk pas weer nodig als de machine een melding geeft dat er ontkalkt moet worden. De KRUPS Coffee Crush ontkalken hoeft overigens pas na 200 keer koffiezetten, dus kan even duren.

Ingebouwde bonenmaler: drie maalstanden voor verschillende koffies

De Coffee Crush is een volautomatische machine, wat inhoudt dat hij zelf bonen maalt. Daarvoor zit aan de bovenzijde een vierkant klepje met daaronder het reservoir en een afstelknop voor de gewenste maalgraad. 1 is laag, bedoeld voor espresso, 2 is medium en 3 is hoog voor filterkoffie en koude dranken. De bediening gaat aan de hand van een display met daarop de verschillende functies: espresso, lungo, filterkoffie of heet water. En uiteraard Steam.

Foto: KRUPS

Koffiesterkte, kopgrootte en temperatuur instellen

Daaronder zitten drie knoppen voor de 'finetuning'. Ze zijn zonder de handleiding wat lastig te duiden, maar blijken na lezen van de uitleg wel van toegevoegde waarde. De knop met de koffiebonen gebruik je om de intensiteit van je drankje in te stellen. Logisch is natuurlijk van slap tot heel sterk, maar wat uitleg van wat waarvoor ideaal is, was fijn geweest. Daarnaast kies je voor de hoeveelheid koffie: S, M of L. Ook hierbij worden geen volumes gegeven in de handleiding. Lungo op de stand L is in elk geval geen volledig gevulde kop koffie. Verder kun je de temperatuur bepalen via de meest rechtse optie: 70, 80 of 90 graden. Ook op het display zitten de stoomknop, een knop voor heet water en de start- en stopknop.

Foto: Saskia Berghout

Koffiedrab en voorgemalen koffie

Iets lager zit het uitneembare bakje dat twee functies heeft. Het is de plek waar na elk kopje koffie de gemalen en aangestampte koffiedrab terechtkomt, en de plek waar je bij gebruik van voorgemalen filterkoffie zelf de koffie in doet voor het zetten van start gaat. Na het zetten neem je het bakje uit het apparaat, kieper je de drab weg en schuif je het geheel, schoongespoeld, weer terug. Dat werkt prima.

Koffiezetten in de praktijk

Het feitelijke koffiezetten blinkt uit in eenvoud. Voor espresso of lungo kies je de betreffende optie, dan stel je de gewenste mogelijkheden in en druk je op de startknop. Mocht je kopje overstromen, dan stop je de koffiestroom met weer een druk op die knop. De machine slaat aan het malen en na enige tijd druppelt de drank gestaag in je kopje. Dat dient dan niet te hoog te zijn; we vinden dat er vooral kleine kopjes goed onder passen. Voor wat grotere bekers kun je de lekbak uit de Coffee Crush verwijderen en op die plek je beker neerzetten.

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Foto: KRUPS

Stoompijpje: geschikt voor melkschuim, onhandig voor thee

Uiteraard is er ook een stoompijpje aanwezig met een soort schuifknopje erop. In de ene stand schuimt hij op en verwarmt hij, met de schuifknop de andere kant op verwarmt hij alleen. Verwarrend genoeg komt heet water ook uit dat stoompijpje, waarbij je je kop of mok een beetje schuin onder het pijpje moet houden, omdat dit maar beperkt opzij kan bewegen en je het pijpje anders niet uit je kop of mok krijgt. Voor thee vinden we dit onhandig en dit raden we dan ook niet aan.

Melk opschuimen vinden we door de beperkte beweegbaarheid van het stoompijpje niet heel praktisch, maar het werkt wel. Zoals gemeld vinden we het stoompijpje gebruiken voor heet water minder voor de hand liggend.

"De KRUPS Coffee Crush schuimt melk op, maar het beperkt beweegbare stoompijpje is onhandig om heet water voor thee te tappen." Saskia van Weert, koffie-expert bij ID.nl

Eindoordeel

De Coffee Crush is een fijne machine die opvalt door zijn bescheiden afmetingen. Hij doet precies wat hij belooft en zet prima koffie van zowel verse bonen als voorgemalen filterkoffie. Opvallend is dat er zelfs bij de stand L betrekkelijk weinig koffie wordt gezet, maar verder zijn er geen opvallende aandachtspunten. Vind je overzichtelijkheid belangrijk en houd je van compacte apparaten, dan heb je hier een goede keus aan.

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