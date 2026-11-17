Wie een Android-telefoon gebruikt, kan WhatsApp-gesprekken momenteel veiligstellen via Google Drive. Dat is handig wanneer je overstapt naar een nieuwe smartphone of je toestel opnieuw moet instellen. Maar WhatsApp wil minder afhankelijk worden van de opslagdiensten van Google en Apple. Daarom werkt moederbedrijf Meta aan een eigen cloudopslagdienst. De eerste gebruikers kunnen die nu uitproberen in WhatsApp Beta voor Android, zo meldt WABetaInfo.
Kiezen tussen Google Drive en WhatsApp
In de vernieuwde instellingen voor chatback-ups verschijnt een extra keuze. Je kunt de bestaande opslag via je Google-account blijven gebruiken of overschakelen naar de nieuwe cloudopslag van WhatsApp zelf. Daarbij verandert ook hoeveel ruimte je gratis krijgt. WhatsApp stelt standaard 2 GB beschikbaar. Dat is voldoende voor een relatief kleine back-up met voornamelijk tekstberichten, maar wie veel foto's en video's bewaart, kan die grens sneller bereiken.
Voor meer opslagruimte werkt WhatsApp aan betaalde abonnementen. Volgens de informatie uit de bètaversie kost WhatsApp Plus 2,49 euro per maand en biedt dat abonnement 100 GB opslagruimte. Er wordt daarnaast een uitgebreider Meta One-abonnement genoemd, waarmee de capaciteit tot 4 TB kan worden uitgebreid. Of deze prijzen ook gelden in Nederland is nog niet duidelijk.
Versleutelde back-ups
WhatsApp maakt end-to-endversleuteling verplicht voor back-ups die op zijn eigen servers worden bewaard. Gebruikers moeten daarvoor een toegangssleutel instellen. Dat betekent dat de inhoud van de back-up beschermd wordt met een sleutel die nodig is om de gesprekken later terug te zetten. Het is belangrijk die sleutel of het bijbehorende wachtwoord goed te bewaren. Wie de toegang kwijtraakt, loopt het risico zijn back-up niet meer te kunnen herstellen.
Volgens de informatie uit de bètaversie blijven betaalde back-ups na beëindiging van het abonnement nog vier maanden beschikbaar. Daarna kunnen ze worden verwijderd wanneer de gebruiker niet opnieuw voldoende opslagruimte heeft geregeld.
Dat is een belangrijk verschil met het bewaren van een back-up op een eigen computer of externe schijf. Bij cloudopslag blijf je afhankelijk van de voorwaarden en beschikbare ruimte van de aanbieder.
Nog niet voor iedereen beschikbaar
De nieuwe functie is aangetroffen in WhatsApp Beta 2.26.46.4 voor Android en wordt gefaseerd beschikbaar gesteld aan testers. Een datum waarop alle Android-gebruikers toegang krijgen, is nog niet bekendgemaakt. Voor iPhones gebruikt WhatsApp momenteel iCloud. Meta wil uiteindelijk ook voor iOS een eigen opslagmogelijkheid aanbieden, maar wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk.
Voor Nederlandse gebruikers is vooral interessant dat er straks een extra keuze bijkomt. Je hoeft niet noodzakelijk je Google-opslagruimte te gebruiken voor WhatsApp, maar krijgt bij de nieuwe dienst wel te maken met een afzonderlijke gratis limiet.