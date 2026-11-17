WhatsApp begint met de uitrol van een eigen clouddienst voor het bewaren van gesprekken, foto's en video's. Android-gebruikers hoeven daarmee niet langer uitsluitend op Google Drive te vertrouwen voor hun back-ups. Je krijgt 2 GB opslagruimte gratis, maar voor grotere back-ups komt een betaald abonnement. De functie wordt voorlopig getest in de bètaversie van WhatsApp.

Wie een Android-telefoon gebruikt, kan WhatsApp-gesprekken momenteel veiligstellen via Google Drive. Dat is handig wanneer je overstapt naar een nieuwe smartphone of je toestel opnieuw moet instellen. Maar WhatsApp wil minder afhankelijk worden van de opslagdiensten van Google en Apple. Daarom werkt moederbedrijf Meta aan een eigen cloudopslagdienst. De eerste gebruikers kunnen die nu uitproberen in WhatsApp Beta voor Android, zo meldt WABetaInfo.

Kiezen tussen Google Drive en WhatsApp

In de vernieuwde instellingen voor chatback-ups verschijnt een extra keuze. Je kunt de bestaande opslag via je Google-account blijven gebruiken of overschakelen naar de nieuwe cloudopslag van WhatsApp zelf. Daarbij verandert ook hoeveel ruimte je gratis krijgt. WhatsApp stelt standaard 2 GB beschikbaar. Dat is voldoende voor een relatief kleine back-up met voornamelijk tekstberichten, maar wie veel foto's en video's bewaart, kan die grens sneller bereiken.

Voor meer opslagruimte werkt WhatsApp aan betaalde abonnementen. Volgens de informatie uit de bètaversie kost WhatsApp Plus 2,49 euro per maand en biedt dat abonnement 100 GB opslagruimte. Er wordt daarnaast een uitgebreider Meta One-abonnement genoemd, waarmee de capaciteit tot 4 TB kan worden uitgebreid. Of deze prijzen ook gelden in Nederland is nog niet duidelijk.

Lees ook · Partnerbijdrage Je gegevens zijn gelekt... en dan begint het pas! In samenwerking met Bitdefender

Versleutelde back-ups

WhatsApp maakt end-to-endversleuteling verplicht voor back-ups die op zijn eigen servers worden bewaard. Gebruikers moeten daarvoor een toegangssleutel instellen. Dat betekent dat de inhoud van de back-up beschermd wordt met een sleutel die nodig is om de gesprekken later terug te zetten. Het is belangrijk die sleutel of het bijbehorende wachtwoord goed te bewaren. Wie de toegang kwijtraakt, loopt het risico zijn back-up niet meer te kunnen herstellen.

Wat gebeurt er als je niet (meer) betaalt? Volgens de informatie uit de bètaversie blijven betaalde back-ups na beëindiging van het abonnement nog vier maanden beschikbaar. Daarna kunnen ze worden verwijderd wanneer de gebruiker niet opnieuw voldoende opslagruimte heeft geregeld. Dat is een belangrijk verschil met het bewaren van een back-up op een eigen computer of externe schijf. Bij cloudopslag blijf je afhankelijk van de voorwaarden en beschikbare ruimte van de aanbieder.

Nog niet voor iedereen beschikbaar

De nieuwe functie is aangetroffen in WhatsApp Beta 2.26.46.4 voor Android en wordt gefaseerd beschikbaar gesteld aan testers. Een datum waarop alle Android-gebruikers toegang krijgen, is nog niet bekendgemaakt. Voor iPhones gebruikt WhatsApp momenteel iCloud. Meta wil uiteindelijk ook voor iOS een eigen opslagmogelijkheid aanbieden, maar wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk.