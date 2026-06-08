Apple's jaarlijkste Worldwide Developer Conference trapt vanavond af met de gebruikelijk keynote. Daarin krijgen we meer te horen over Apple's besturingssystemen - waaronder iOS 27 - en een flinke make-over van Siri. Bekijk hieronder de stream.

Waar Apple's september-presentaties zich richting op nieuwe iPhones, MacBooks en andere hardware, staat WWDC in het teken van software. Jaarlijks nodigt Apple ontwikkelaars, studenten en pers uit om nieuwe innovaties te presenteren en gelijk hands-on te gaan.

De presentatie begint om 19:00 uur Nederlandse tijd en duurt gebruikelijk zo'n anderhalf uur. Bekijk hieronder de livestream.

Wat te verwachten? iOS 27 en nieuwe Siri

iOS 26 draaide vooral om een nieuw uiterlijk. Met Liquid Glass werd het besturingssysteem vooral transparanter, hoewel aanvullende updates het design iets hebben teruggeschroefd. iOS 27 draait naar verluidt vooral om een vernieuwde versie van Siri, die voor het eerst gaat fungeren als een AI-chatbot - vergelijkbaar met Gemini, ChatGPT en Claude. Ook zou deze nieuwe Siri beter rekeninghouden met persoonlijke context en meer functies bevatten voor taken tussen verschillende applicaties met behulp van Shortcuts.

iOS 27 zou ook de Camera-app flink op de schop gooien. Zo zouden 'pro-functies' als handmatige belichtingsregeling, scherptediepte-instellingen en een resolutie-toggle worden toegevoegd. Daarbij zou Siri ook verder worden verwerkt in het systeem, door bijvoorbeeld info te scannen en de data door te voeren in de Gezondheids-app.

Tot slot wordt verwacht dat iOS 27 sneller en lichter draait op de meeste recente iPhones. Apple zou namelijk oude code verwijderen uit het systeem en verschillende bugs oplossen waarmee het besturingssysteem efficienter wordt.

Lees hier alles over wat er tot nu toe gelekt is rondom iOS 27.

Foto: Jeroen Boer - ID.nl

iPhone Fold-functies

Veruit Apple's meest interessante apparaat dit jaar wordt de iPhone Fold. Deze telefoon klapt open als een boek, waardoor het veel wegheeft van een iPad. Desondanks draait het systeem volgens geruchten op iOS 27, in plaats van iPad OS 27, waardoor we verwachten dat Apple nog meer multitaskfuncties toevoegt aan iOS 27. Denk aan een splitscreen-ontwerp voor apps of een speciale balk aan de zijkant van het scherm.