Een onbekend nummer blokkeren op WhatsApp is eenvoudig, maar vaak open je daarbij onbedoeld eerst de chat. Vermoed je dat het om spam of een verdacht WhatsApp-bericht gaat? Dan kun je de afzender blokkeren zonder het bericht te openen, rechtstreeks vanuit de chatlijst of via de melding. Zo voorkom je verdere ongewenste WhatsApp-berichten en verklein je de kans dat je op een verdachte link of bijlage tikt.

Dit moet je weten over WhatsApp-spam WhatsApp-spam herken je vaak aan berichten van onbekende nummers, onverwachte links, betaalverzoeken, winacties of vragen om persoonlijke gegevens en verificatiecodes. Reageer niet op een verdacht WhatsApp-bericht en open geen links of bijlagen als je de afzender niet vertrouwt.



Door spam direct te blokkeren op WhatsApp, voorkom je verdere berichten en oproepen van dezelfde afzender. Bij vermoedelijke fraude of misbruik kun je het nummer daarnaast rapporteren, zodat WhatsApp het account kan controleren. Blokkeren en rapporteren zijn twee afzonderlijke acties.

Onbekende afzender direct vanuit de chatlijst blokkeren

Een onbekend nummer blokkeren op WhatsApp zonder het chatgesprek te openen is veiliger dan eerst het bericht te bekijken. Bij een verdacht WhatsApp-bericht is het verstandig niet op links, bestanden of antwoordknoppen te tikken. Zo beperk je het risico op phishing, malware en andere ongewenste WhatsApp-berichten. Bovendien voorkom je dat een spammer of stalker via een leesbevestiging ziet dat je actief bent. Beter voor je privacy dus.



Wil je spam direct blokkeren op WhatsApp? Open de chat dan niet, maar houd het gesprek in de chatlijst ingedrukt. Er verschijnen extra opties, waaronder bovenaan de knop Blokkeren. Zo kun je de afzender blokkeren zonder het bericht te openen.



De knop Blokkeren verschijnt niet altijd bij opgeslagen contacten of bij personen met wie je eerder hebt gecommuniceerd. In dat geval open je het menu met de drie puntjes en kies je daar Blokkeren.

Open het bericht van de onbekende niet en blokkeer meteen.

Je kunt een WhatsApp-contact ook blokkeren via de contactgegevens, zonder eerst het gesprek te openen. Tik daarvoor op de ronde profielfoto van de afzender. Let goed op dat je echt de foto selecteert, anders open je mogelijk alsnog het chatbericht. Op de infopagina scrol je naar beneden en kies je Bedrijf blokkeren bij een zakelijk account of Blokkeer (contactnaam) bij een persoon.

Onbekend nummer vanuit een WhatsApp-melding blokkeren

Een onbekend nummer blokkeren op WhatsApp kan ook rechtstreeks vanuit het notificatiepaneel. Wanneer iemand je voor het eerst een bericht stuurt, toont WhatsApp naast Beantwoorden en Markeren als gelezen automatisch de knop Blokkeren. Veeg het notificatiepaneel omlaag en tik op Blokkeren om de afzender te weren zonder het bericht te openen. Deze optie verschijnt alleen bij onbekende afzenders met wie je nog niet eerder hebt gecommuniceerd.

Vanuit het notificatiepaneel kun je ook iemand blokkeren.

Je kunt een WhatsApp-contact ook handmatig aan de blokkeerlijst toevoegen zonder de chat te openen. Dat is vooral handig wanneer je meerdere personen of bedrijven wilt blokkeren en er geen directe blokkeerknop wordt getoond.



Ga in WhatsApp naar Instellingen / Privacy / Contacten / Geblokkeerde contacten en tik op Toevoegen. Vervolgens verschijnt je contactenlijst en kun je het nummer selecteren dat je wilt blokkeren. Deze methode werkt alleen voor telefoonnummers die al in je contacten staan.

Hier staan negen personen op de blokkeerlijst.

Wil je een geblokkeerd contact later weer toelaten? Ga dan in WhatsApp naar Instellingen / Privacy / Contacten / Geblokkeerde contacten. Tik op de naam of het nummer en kies Deblokkeren. Vanaf dat moment kan deze persoon je opnieuw berichten en bellen. Berichten die tijdens de blokkering zijn verstuurd, ontvang je niet alsnog.