Samsung heeft een nieuw materiaal geïntroduceerd, dat het 'Flex Titanium' heeft genoemd. Daarmee moeten vouwlijnen in toekomstige vouwbare smartphones zo goed als verdwijnen, waaronder in de Galaxy Z Fold 8 die binnenkort wordt onthuld.

Hoewel het Zuid-Koreaanse bedrijf volgende week nieuwe smartphones en andere producten uit de doeken doet op het Galaxy Unpacked-evenement op 22 juli, heeft het in een bericht op zijn website nu al een aspect van zijn aankomende nieuwe vouwbare smartphones onthuld.

Flex Titanium

Samsung heeft namelijk een nieuw materiaal onthuld, genaamd Flex Titanium. Hierbij wordt een legeringfilm van titanium vlak onder het scherm geplaatst, met daaronder nog een plaat van titanium. Dit maakt het scherm een stuk steviger en vouwlijnen veel minder aanwezig, en dankzij een nieuwe techniek zullen ook luchtbellen niet zichtbaar zijn.

Vouwlijnen die steeds prominenter aanwezig zijn op een scherm van een vouwbare smartphone, zijn een van de grootste nadelen van deze producten. Samsung claimt dat Flex Titanium er voor zorgt dat dit geen probleem meer voort in toekomstige smartphones.

Nieuw formaat

Dit wordt dus ook een van de belangrijkste aspecten van de Galaxy Z Fold 8, de vouwbare smartphone die volgende week wordt aangekondigd. Eerder werd al duidelijk dat deze smartphone een nieuwe vorm krijgt, waardoor hij wat minder lang is, maar wel breder. Dit wordt ook wel met de vorm van een paspoort vergeleken, en naar het schijnt houdt de iPhone Ultra - de vouwbare smartphone van Apple waar geruchten over gaan - een vergelijkbare vorm aan.

Volgens geruchten zal de Galaxy Z Fold 8 draaien op de Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy en een QHD+-scherm van 7,6 inch aan de binnenkant hebben. De coverdisplay zou 5,5 inch hebben en ook een QHD+-resolutie hebben. Beide panelen zouden een verversingssnelheid van 120 Hz hebben. Daarnaast zou de smartphone twee 50-megapixelcamera's aan de achterzijde hebben. Er zouden ook twee selfiecamera's zijn van 10 megapixels.

Galaxy Watch 9 op komst

Samsung heeft daarnaast ook aangekondigd dat het op het Galaxy Unpacked-evenement de Galaxy Watch 9-smartwatches onthult. Specificaties zijn nog niet bekend, maar uit eerdere gelekte renders blijkt dat ze qua uiterlijk veel op de vorige generatie smartwatches van het bedrijf gaan lijken.

Andere geruchten zijn in de blogpost van het bedrijf wel al bevestigd. Zo zal er een nieuwe AI-gezondheidscoach aanwezig zijn. "De Samsung Galaxy Watch helpt je al jaren om inzicht te krijgen in wat er in je lichaam gebeurt, van je slaap en beweging tot je dagelijkse activiteiten. Nu is het verbeterd met intelligente, AI-gestuurde, inzichten zet de Samsung Galaxy Watch nu de volgende stap, zodat je je welzijn nog beter begrijpt en er proactief op kunt inspelen."

Galaxy Unpacked