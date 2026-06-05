Dit kan via de website EK88look.nl. Mensen kunnen hier een foto van zichzelf uploaden, waarna er met AI een versie van de persoon wordt gegenereerd die veel wegheeft van een Oranjespeler uit 1988, toen het Nederlandse elftal het EK won. Zo kun je een foute snor en matje aangemeten krijgen.
De tool werd bedacht door het Rotterdamse bedrijf Redkiwi, en was in eerste instantie bedoeld voor intern gebruik voor bij een voetbalpoule. Inmiddels is deze AI-tool echter voor iedereen beschikbaar, en is hij binnen de kortste keren viral gegaan. De tool is zo populair, dat mensen nog maar één keer per uur een foto mogen om laten vormen.