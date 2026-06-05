Later dit jaar brengt HP RTX Spark naar de OmniBook Ultra 16 en de OmniBook X 14. Beide laptops worden volgens HP de dunste RTX Spark-laptops ter wereld in hun categorie. Naast laptops werkt HP ook aan een compacte desktop op basis van hetzelfde platform, bedoeld voor creators en AI-ontwikkelaars.
Voor organisaties die zware AI-workloads draaien, kondigt HP ook Windows-ondersteuning aan voor de ZGX Fury GB300, een desktop supercomputer op basis van de NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra-chip. Daarmee kunnen bedrijven AI-agents ontwikkelen en koppelen aan bestaande Windows-workflows. Een apart model, de ZGX Nano, is gericht op beveiligde omgevingen: het apparaat beperkt draadloze toegang en externe interfaces fysiek, gebaseerd op zogeheten Zero Trust-principes, en is bedoeld voor gebruik in geclassificeerde of afgelegen omgevingen.
Verder introduceert HP de OmniDesk Mini Desktop PC, een compacte mini-pc op basis van Intel Core Ultra Series 3-processors. Volgens HP is dit de eerste mini-pc ter wereld met Thunderbolt Share, waarmee twee pc's via één kabel te bedienen zijn met hetzelfde toetsenbord en dezelfde muis, inclusief snelle bestandsoverdracht. De OmniDesk Mini ondersteunt maximaal vier 4K-schermen tegelijk.
Tot slot breidt HP de Z2 Mini G1a workstation-lijn uit met AMD Ryzen AI PRO 400-serie processors, inclusief vooraf geïnstalleerde AI-frameworks en ontwikkelaarstools van AMD.
Prijzen
De HP OmniDesk Mini Desktop PC met Intel Core Ultra wordt naar verwachting vanaf september 2026 beschikbaar in de Benelux; de prijs wordt later bekendgemaakt. Beschikbaarheid en prijzen van de OmniBook Ultra 16 en OmniBook X 14 met RTX Spark volgen op een later moment.