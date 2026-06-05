HP kondigt een nieuwe generatie computers aan die zijn uitgerust met Nvidia RTX Spark, een platform dat AI-verwerking, contentcreatie en gaming combineert in dunne laptops met een volledige dagbatterij. De aankondiging richt zich met name op ontwikkelaars, makers en gamers die AI lokaal willen draaien, zonder daarvoor afhankelijk te zijn van de cloud.

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Later dit jaar brengt HP RTX Spark naar de OmniBook Ultra 16 en de OmniBook X 14. Beide laptops worden volgens HP de dunste RTX Spark-laptops ter wereld in hun categorie. Naast laptops werkt HP ook aan een compacte desktop op basis van hetzelfde platform, bedoeld voor creators en AI-ontwikkelaars.

Voor organisaties die zware AI-workloads draaien, kondigt HP ook Windows-ondersteuning aan voor de ZGX Fury GB300, een desktop supercomputer op basis van de NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra-chip. Daarmee kunnen bedrijven AI-agents ontwikkelen en koppelen aan bestaande Windows-workflows. Een apart model, de ZGX Nano, is gericht op beveiligde omgevingen: het apparaat beperkt draadloze toegang en externe interfaces fysiek, gebaseerd op zogeheten Zero Trust-principes, en is bedoeld voor gebruik in geclassificeerde of afgelegen omgevingen.

Verder introduceert HP de OmniDesk Mini Desktop PC, een compacte mini-pc op basis van Intel Core Ultra Series 3-processors. Volgens HP is dit de eerste mini-pc ter wereld met Thunderbolt Share, waarmee twee pc's via één kabel te bedienen zijn met hetzelfde toetsenbord en dezelfde muis, inclusief snelle bestandsoverdracht. De OmniDesk Mini ondersteunt maximaal vier 4K-schermen tegelijk.

Tot slot breidt HP de Z2 Mini G1a workstation-lijn uit met AMD Ryzen AI PRO 400-serie processors, inclusief vooraf geïnstalleerde AI-frameworks en ontwikkelaarstools van AMD.

Prijzen

De HP OmniDesk Mini Desktop PC met Intel Core Ultra wordt naar verwachting vanaf september 2026 beschikbaar in de Benelux; de prijs wordt later bekendgemaakt. Beschikbaarheid en prijzen van de OmniBook Ultra 16 en OmniBook X 14 met RTX Spark volgen op een later moment.



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