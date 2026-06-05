Na jarenlang de heg te hebben geknipt met een handschaar, kochten we vorig jaar een elektrische heggenschaar. Een upgrade? Jazeker, want het ging ineens een stuk makkelijker en sneller. Totdat … ik het snoer doorsneed. Hoe dat kon gebeuren vraag ik me nog steeds af, want het snoer was knaloranje. Hoe het ook zij: die middag klapte niet alleen bij ons de stroom eruit, maar ook bij een aantal buren. Is een accu-heggenschaar als de Black+Decker BCHTS3625L1-QW de oplossing? Tijd voor een review.

Review Black+Decker BCHTS3625L1-QW accu-heggenschaar 8,8 / 10 Score De Pluspunten Extra zaagje

Dubbele beveiliging

Powercommand

Accuduur

Uitwisselbaar accusysteem De Minpunten Beschermhoes

Gewicht De BCHTS3625L1-QW accu-heggenschaar maakt het knippen van heggen een stuk makkelijker. Dankzij het extra zaagblad en Powercommand zijn ook dikkere of vastzittende takken geen probleem. Hij snoeit goed, de accu houdt het lang vol en de beveiliging voorkomt per ongeluk starten. Wel is hij aan de zware kant. Minder geslaagd is de meegeleverde plastic beschermhoes: die blijkt in de praktijk behoorlijk onhandig, waardoor het eruit halen of opbergen van de heggenschaar lastig gaat.

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Eerst in elkaar zetten en opladen

Voordat we de heg kunnen aanvallen, moeten we twee dingen doen. De meegeleverde accu (36V) opladen en de beschermkap op de heggenschaar monteren. Dat opladen is in iets meer dan vijf kwartier gebeurd. Daarna stoppen we meteen een tweede accu (niet standaard meegeleverd) in de lader, zodat we naadloos door kunnen. De montage van de beschermkap – die tussen de handgreep en het messengedeelte zit – gaat eveneens snel. Kwestie van een aantal schroeven op de juiste plek vastzetten. In de handleiding staat dat stap voor stap uitgelegd, met daarbij duidelijke tekeningen. Kan niet misgaan dus. De opgeladen accu klik je makkelijk vast. Is die leeg? Je haalt hem er net zo makkelijk weer vanaf.

Aan de slag

Hierna kunnen we aan het werk. Ons testobject is een meterslange laurierkershaag (prunus) die we speciaal voor deze test flink hebben laten uitlopen.

Beveiliging

Wat meteen opvalt, is de beveiliging. Om de heggenschaar aan te zetten, moet je én een ontgrendelingshendel omlaag duwen én de aan-uit-schakelaar indrukken. Of je links- of rechtshandig bent maakt daarvoor niet uit: de ontgrendelingshendel zit aan beide kanten. Per ongeluk aanzetten kan dus niet. En: tijdens het snoeien zelf moet je de schaar met twee handen vasthouden. De kans dat er een soort onbedoelde Chainsaw Massacre in je tuin plaatsvindt, is dus eigenlijk nihil.

Foto: ID | AK De ontgrendelingshendel zit zowel links als rechts.

Ergonomie en gewicht

De heggenschaar ligt dankzij de ergonomische handgreep fijn in de hand en de gewichtsverdeling is goed, waardoor je gelijkmatig kunt snoeien. Wel vindt de vrouwelijke helft van het testduo (🙋‍♀️) de schaar na verloop van tijd erg zwaar worden. Hij weegt zonder accu 3,2 kilo, en met accu loopt dat op naar 3,9 kilo. De mannelijke helft van ons testduo heeft daar overigens geen problemen mee.

Foto: ID | AK Werken met deze heggenschaar is comfortabel, maar na een tijdje ga je die 3,9 kilo (inclusief accu) toch wel voelen.

Zaagblad en extra zaagje

Dankzij het zaagblad van 55 centimeter kunnen we makkelijk grote stukken snoeien. In de specificaties staat dat de maximale takdikte 22 millimeter is. In de praktijk betekent dit dat onze heg geen problemen oplevert. Kom je trouwens een dikker stuk hout tegen, dan hoef je niet meteen ander gereedschap te pakken. Aan het uiteinde zit namelijk een extra zaagje voor dikkere takken (tot 35 millimeter). De oranje haak (de officiële term is zaagbladschoen) voorkomt dat het hout wegschiet terwijl je zaagt; zowel dit tegenhouden als het zagen zelf werkt prima.

Foto: ID | AK Zagen (links); tak afgezaagd (rechts).

Powercommand

Wat ook nog wel eens wil gebeuren, is dat de schaar tijdens het snoeien vastloopt op een dikkere tak. Daarvoor is de knop Powercommand bovenop. Tijdens normaal gebruik bewegen de messen heen en weer. Druk je op Powercommand, dan maken de messen een beweging van voor naar achter, waarbij tegelijkertijd iets meer kracht wordt gebruikt. Hierdoor komt de heggenschaar weer los.

Foto: ID | AK De Powercommand-knop.

Accu

Je hoeft niet bang te zijn dat de schaar tijdens het snoeien ergens onverwacht stopt; drie lichtjes bovenop de accu geven het laadniveau aan. Zie je dus dat er nog maar één lampje brandt, dan kun je daar rekening mee houden. Hoewel de accu lang meegaat, is het dus geen onverstandig idee om een tweede accu aan te schaffen, zodat je meteen door kunt. Bovendien kun je deze accu ook gebruiken voor ander tuingereedschap of zelfs voor een aantal steelstofzuigers – zolang die apparaten maar deel uitmaken van het Black+Decker 36V accusysteem.

Foto: ID | AK Drie groene lampjes; de accu is helemaal vol.

Snoeiresultaat

Daar kunnen we kort over zijn: prima. Het gaat makkelijk en we hebben ook grote stukken tegelijk kunnen snoeien. Op de foto zie je duidelijk verschil tussen het stuk vooraan (wel gesnoeid) en het stuk daar achter (waar we pas ná het fotomoment mee aan de slag zijn gegaan). De messnelheid is ruim voldoende. En ja, dat is subjectief (want het heeft ook met je eigen manier van werken te maken), maar dat is het oordeel van 🙋‍♂️, die in zijn leven al heel wat meters heg heeft bedwongen.

Foto: ID | AK Alleen het stuk vooraan is hier gesnoeid. Je ziet duidelijk het verschil.

Na het snoeien

Hier komen we bij iets wat we echt minder vinden. Veel andere heggenscharen worden geleverd met een harde mesbeschermer waarin het zaagblad makkelijk op zijn plek glijdt. Een beetje zoals bij een rits: als het begin goed zit, volgt de rest vanzelf. Black+Decker levert alleen een kunststof hoes mee zonder harde geleider. De heggenschaar eruit halen was niet zo'n probleem, maar het terugdoen was lastig. We moesten dat echt met zijn tweeën doen, en dan nog ging het niet makkelijk. Terwijl dit toch echt geen gereedschap is dat je onbeschermd ergens wilt hebben liggen, helemaal niet wanneer je (klein)kinderen hebt. En hoewel het een klein detail lijkt, weegt het wel mee in ons oordeel – juist omdat het afbreuk doet aan het gemak dat deze accu-heggenschaar verder biedt.

Foto: ID | AK Voor de harde mesbeschermer van een andere heggenzaag; boven de kunststof hoes van de Black+Decker.

Conclusie: Black+Decker BCHTS3625L1-QW accu-heggenschaar kopen?

De BCHTS3625L1-QW accu-heggenschaar maakt het knippen van heggen een stuk makkelijker, zeker wanneer je echt vele meters heg onder handen moet nemen. Kom je takken tegen die wat dikker zijn, of komen er takken klem te zitten, dan los je dat op met het extra zaagblad aan het uiteinde en met Powercommand. De accu houdt het lang vol, hij kan niet per ongeluk aangezet worden en hij doet zijn werk goed. Wel is hij aan de zware kant. Minder geslaagd is de meegeleverde plastic beschermhoes: die blijkt in de praktijk behoorlijk onhandig, waardoor het eruit halen of opbergen van de heggenschaar lastig gaat.

Foto: ID | AK