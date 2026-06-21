Taylor Swift is op de meeste muziekstreamingdiensten veruit de populairste artiest. Zo niet op Apple Music, want daar gaat een heel andere artiest er met de toppositie vandoor.

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Apple deelde deze week namelijk de top 20 aan meest gestreamde artiesten op de Apple Music-streamingdienst ooit. De nummer één is daarbij een verrassing, vooral omdat onlangs nog bleek dat Taylor Swift de nummer één positie op Spotify bekleedde.

Swift moet het op Apple Music echter met de tweede plaats doen. Op nummer één staat namelijk Drake. De top vijf wordt afgerond met Future, YoungBoy Never Broke Again en Bad Bunny.

Andere artiesten die in de top tien staan zijn Lil Baby, The Weeknd, Morgan Wallen, Kanye West en Post Malone. Op de nummers elf tot en met twintig vinden we artiesten als Travis Scott, Ariana Grande, Kendrick Lamar, Ed Sheeran en Eminem. De volledige top 20 is in de tweet hieronder te zien.