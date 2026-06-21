Apple deelde deze week namelijk de top 20 aan meest gestreamde artiesten op de Apple Music-streamingdienst ooit. De nummer één is daarbij een verrassing, vooral omdat onlangs nog bleek dat Taylor Swift de nummer één positie op Spotify bekleedde.
Swift moet het op Apple Music echter met de tweede plaats doen. Op nummer één staat namelijk Drake. De top vijf wordt afgerond met Future, YoungBoy Never Broke Again en Bad Bunny.
Andere artiesten die in de top tien staan zijn Lil Baby, The Weeknd, Morgan Wallen, Kanye West en Post Malone. Op de nummers elf tot en met twintig vinden we artiesten als Travis Scott, Ariana Grande, Kendrick Lamar, Ed Sheeran en Eminem. De volledige top 20 is in de tweet hieronder te zien.
Apple heeft de streamingcijfers in samenwerking met Chart Data gepubliceerd. Het is voor het eerst dat het bedrijf data deelt over de meest gestreamde artiesten ooit op het platform. Apple Music verscheen in 2015.