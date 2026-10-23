Sony komt terug op de belofte om de Xperia 10 VI drie grote Android-updates te geven. De smartphone uit 2024 blijft steken op Android 16 en krijgt dus geen Android 17. Volgens Sony heeft dat te maken met technische beperkingen van het toestel.

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Toen de Xperia 10 VI in 2024 op de markt kwam, beloofde Sony drie grote updates van het Android-besturingssysteem. Omdat het toestel oorspronkelijk met Android 14 werd geleverd, mochten gebruikers ervan uitgaan dat ze uiteindelijk ook Android 17 zouden ontvangen. Daar komt Sony nu op terug.

Volgens de fabrikant is tijdens technische tests gebleken dat de opslagconfiguratie van de Xperia 10 VI problemen oplevert. Daardoor zou Android 17 niet goed genoeg werken om aan de kwaliteitseisen van Sony te voldoen. Welke technische beperkingen precies een rol spelen, maakt het bedrijf niet duidelijk.

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Het besluit betekent overigens niet dat Sony de ondersteuning van het toestel volledig beëindigt. De fabrikant blijft beveiligingsupdates leveren gedurende de eerder beloofde periode van vier jaar na de introductie. Sony benadrukt bovendien dat het probleem uitsluitend betrekking heeft op de Xperia 10 VI en niet op andere Xperia-modellen.