Socialmediaplatform Reddit is aan het experimenteren met het vertonen van advertenties tussen de zoekresultaten van het platform.

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Dat heeft het bedrijf gisteren aangekondigd. Wanneer mensen zoeken op Reddit, kunnen ze in de zoekresultaten advertenties tegenkomen. Dat stelt bedrijven in staat om hun producten gebaseerd op specifieke zoekresultaten te adverteren en Reddit om meer geld aan bestaande gebruikers te verdienen.

Mogelijke advertenties

Reddit laat daarbij weten dat de onderwerpen in de advertenties van verschillende factoren afhangen, waaronder contextuele relevantie van de zoekopdracht. "Dit gaat om een initiële test die we met een selecte groep aan adverteerders uitvoeren,. Tijdens deze test evalueren we hoe gebruikers reageren op deze advertenties zodat we de ervaring zowel voor gebruikers als adverteerders kunnen verfijnen."

Reddit gaf ook enkele voorbeelden van de advertenties die tussen de zoekresultaten kunnen voorkomen. Zo kunnen mensen die naar 'espressostation' zoeken bijvoorbeeld advertenties krijgen voor koffiemachines of - mokken. Een zoekopdracht voor een thuiskantoor kan bijvoorbeeld advertenties voor bureaus, stoelen en schermen opleveren.

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Minder bezoekers voor Reddit

De timing van de test is geen toeval: vorige week daalde de waarde van Reddits aandelen na het bekendmaken van de kwartaalcijfers van het bedrijf. Daarbij werd voorspeld dat de verwachte opbrengsten van het vierde kwartaal mogelijk lager uit gaan vallen dan verwacht.