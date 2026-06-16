De Commodore Callback 8020 is een fliptelefoon die bewust geen social media, browser of e-mail ondersteunt, maar toch vrijwel alle Android-apps kan draaien via Sailfish OS. Pre-orders gaan op 30 juni live.

Smartphones zijn krachtiger dan ooit, maar ook verslavender dan ooit. Commodore, het merk dat met de Commodore 64 een computerlegende werd, denkt daar iets aan te doen. Met de Callback 8020 presenteert het bedrijf een fliptelefoon die bewust het midden houdt tussen een dumbphone en een volwaardige smartphone: genoeg functies om bruikbaar te zijn, maar zonder de apps die continu om je aandacht zeuren.

Wat er nieuw is

De Callback 8020 draait op Sailfish OS, ontwikkeld door het Finse Jolla, het voormalige Nokia-team achter een van de weinige Europese mobiele besturingssystemen. Dat betekent geen Android, geen Google Play en geen Google-diensten, maar wel ondersteuning voor meer dan 99 procent van alle Android-apps via een gesandboxed AppSupport-systeem. Social media-apps en browsers zijn geblokkeerd op systeemniveau en kunnen niet worden ingeschakeld.

WhatsApp, Signal, Telegram, WeChat en SMS werken trouwens wel, net als navigatie-apps, Spotify, podcasts en een ingebouwde FM-radio. De camera aan de achterkant heeft een 48megapixel-sensor van Sony, met flitser en autofocus. Voor audio zit er een audiophile-grade DAC aan boord van ESS en Cirrus Logic, inclusief IEM-oordopjes in de doos. De DAC-chips hebben overigens een directe band met Commodore: ESS maakte ooit de spraaksynthese voor games als Ghostbusters op de C64.

Foto: Commodore

De flipvorm is een bewuste keuze. Het aanraakscherm is standaard uitgeschakeld; bediening is alleen mogelijk via het T9-toetsenbord (dat wordt even wennen weer!). Een klein VFD-display aan de buitenkant toont tijd, batterij en signaal. Meldingen komen binnen via vijf dome-ledjes, zodat je het toestel niet per se hoeft te openen bij elke notificatie. Dichtklapte telefoon, einde sessie: dat is het idee.

Het toestel heeft 4 GB RAM en 64 GB opslag, ondersteunt 4G VoLTE maar geen 5G en heeft een verwisselbare batterij. De behuizing is spatwaterbestendig (IP44) en ondersteunt dual-SIM. Er zijn vijf kleurvarianten: ProtoPET White, SX Silver, BASIC Beige, Starlight Edition en een Founders Edition met vergulde C=-toets en hardcase (die wil je, hoewel BASIC Beige natuurlijk wel lekker retro is).

Foto: Commodore

Prijs en beschikbaarheid

Pre-orders gaan op 30 juni 2026 live via deze site. Het toestel is verkrijgbaar vanaf 429,65 euro (na een korting van 50 dollar voor waitlist-inschrijvers; de normale prijs is vanaf 472,70 euro). Commodore levert aan inwoners van de VS, Canada, VK en de EU, inclusief Nederland. Er is een betaaloptie via Klarna, Afterpay en Affirm. De btw wordt bij afrekenen trouwens nog toegevoegd voor Europese kopers, en dan bedraagt de normale vanafprijs 572 euro. Levering wordt verwacht binnen zes maanden na pre-orderstart, dus even geduld.

Foto: Commodore Accessoires, waaronder - jazeker - een verwisselbare batterij!

De Founders Edition heeft een aparte prijs en wordt geleverd in een speciale juwelendoos met Commodore-logo en bevat een hardcase en een vergulde Commodore-toets. Alle modellen worden geleverd met usb-c-kabel, IEM-oordopjes, een verwisselbare batterij en een handleiding.

Hebben?

De Callback 8020 richt zich op een segment dat groeit: mensen die bewust minder schermtijd willen, maar niet terug willen naar een pure dumbphone zonder WhatsApp of navigatie. Sailfish OS is een onconventionele keuze die privacy serieus neemt, geen gebruikersdata verkoopt en geen Google-diensten vereist. Dat maakt het toestel ook interessant voor mensen die om privacy-redenen van Android of iOS af willen.

Foto: Commodore

De telefoon staat niet rechtstreeks tegenover een iPhone of een Android-smartphone. Commodore positioneert dit toestel als digitale detox met belfunctie, niet als prestatiemonster. Dat het merk zich nu met een nieuw apparaat meldt, terwijl de Commodore 64 Ultimate onlangs al een bescheiden wedergeboorte beleefde, maakt het verhaal extra opvallend.