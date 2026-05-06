Voor 129 euro verwacht je tegenwoordig weinig meer dan een telefoon die het doet. De Redmi A7 Pro van Xiaomi wil dat beeld bijstellen: groot scherm, een batterij die twee dagen meegaat en de nieuwste HyperOS 3-software. Dat is behoorlijk veel telefoon voor dat geld.

Xiaomi heeft de Redmi A7 Pro officieel uitgebracht in Nederland en België. Het is het eerste Pro-model in de Redmi A-serie, en het toestel onderscheidt zich van zijn voorgangers op drie fronten: een groter display, een forse batterij en de nieuwste softwarelaag van het merk.

Wat er nieuw is

Het scherm meet 6,9 inch en heeft een verversingssnelheid van 120 Hz. Dat zorgt voor vloeiend scrollen, wat in deze prijsklasse zeker niet vanzelfsprekend is. De resolutie is HD+ (1600 x 720 pixels), dus verwacht geen vlijmscherp beeld: het is een gebruikelijke concessie in deze range. De piekhelderheid van 800 nits is goed bruikbaar in de zon en dankzij de Wet Touch Technology 2.0 kun je het scherm ook bedienen als je vingers vochtig of vettig zijn.

De 6000mAh-batterij is het meest opvallende onderdeel van het toestel. Xiaomi claimt meer dan twee volledige gebruiksdagen op één lading, wat neerkomt op 49 uur bellen, 35 uur video kijken of 77 uur muziek luisteren. Opladen gaat via usb-c met maximaal 15W. Dat is traag naar huidige maatstaven, maar past bij het gebruik van het toestel: je laadt 'm gewoon elke twee dagen op. De batterij is bovendien ontworpen voor de lange termijn en behoudt volgens de fabrikant na 1000 laadcycli nog meer dan 80 procent van zijn capaciteit.

Foto: Xiaomi Het toestel is te koop in vier kleuren: Sunset Orange, Palm Green, Mist Blue en Black.

Prima voor dagelijks gebruik

Onder de motorkap zit een Unisoc T7250 octa-core processor, dezelfde chip als in de Redmi A5. Dat is geen prestatiemonster, maar voor dagelijks gebruik als bellen, appen en sociale media volstaat het. Met de optie om het werkgeheugen virtueel uit te breiden naar 8 GB blijft het toestel ook bij lichtere multitasking redelijk responsief.

De Redmi A7 Pro is het eerste toestel in de A-serie met HyperOS 3 aan boord. Dat brengt Google Gemini voor AI-assistentie en Circle to Search mee, waarmee je vanuit je scherm direct visueel kunt zoeken. Beide functies zijn beschikbaar in Nederland. Verder heeft de camera een 13-megapixel hoofdsensor die 13 procent meer licht opvangt dan die van de Redmi A5, aangevuld met een 8-megapixel selfiecamera. Nachtmodus zit op beide camera's. Nieuwe AI-opties zoals AI Sky (voor het verbeteren van luchtpartijen) en een documentmodus die de camera als scanner inzet, zijn aardige toevoegingen voor dit segment.

Keurige extra's Praktisch: het toestel beschikt over NFC voor contactloos betalen, een 3,5mm-koptelefoonaansluiting en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Dat zijn zaken die op duurdere toestellen soms worden wegbezuinigd, maar hier gewoon aanwezig zijn.

Prijs en beschikbaarheid

De Redmi A7 Pro is per direct verkrijgbaar in Nederland en België. De adviesprijs start bij 129 euro voor de variant met 4 GB RAM en 64 GB opslag. Er is ook een 128GB-versie verkrijgbaar. Het toestel is te koop in vier kleuren: Black, Mist Blue, Palm Green en Sunset Orange. Je kunt de Redmi A7 Pro onder meer bestellen bij Bol (waar je hem als je goed zoekt nóg voordeliger kunt vinden).

Xiaomi laat met de Redmi A7 Pro zien dat een instaptoestel tegenwoordig méér kan bieden dan alleen de basisprincipes. Een 6,9-inch scherm met 120Hz, twee dagen batterij en NFC voor 129 euro is een scherp aanbod in een segment waar veel concurrenten nog tekortschieten op accuduur. Het ontbreken van 5G en de matige schermresolutie zijn de twee duidelijkste beperkingen. Wie veel onderweg is en geen zin heeft in dagelijks opladen, maar ook niet 300 euro wil uitgeven aan een smartphone, heeft hier een serieuze optie in handen.