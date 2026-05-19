Nederland gaat in 2028 het luchtalarm uitfaseren. Er waren eerst plannen voor een ander alarm, maar daar was geen geld beschikbaar voor.

Het huidige luchtalarm - dat op elke eerste maandag van de maand wordt getest - wordt tot 1 januari 2028 onderhouden, daarna niet meer. Daarna wordt het luchtalarm uitgefaseerd. Het was de bedoeling dat Defensie een nieuw alarm zou opzetten waar het huidige luchtalarm vervangen mee zou worden. Daar was echter geen geld voor beschikbaar.

De regering geeft aan dat NL-Alert, dat als tekstbericht op mobiele telefoons binnenkomt, als primaire alerteringsmiddel zal worden ingezet. "Daarmee worden tijdens rampen en crises burgers gewaarschuwd en voorzien van informatie en een handelingsperspectief."