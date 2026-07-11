Met dit warme weer is een milkshake op z'n tijd best lekker. Zo'n milkshake maak je met een blender, sportblender of compacte smoothiemaker. Wij hebben een aantal apparaten voor je gevonden waarmee je melk, ijs, fruit of andere shake-ingrediënten kunt mengen.

In onze selectie vind je compacte modellen voor één beker, blenders met een grotere kan en zelfs draagbare apparaten met accu. Let bij het kiezen vooral op het vermogen, de inhoud, het type beker of kan en of je onderdelen makkelijk kunt reinigen. Zo zie je sneller welk apparaat past bij hoe jij milkshakes wilt maken: thuis op het aanrecht, direct in een meeneembeker of juist in een grotere kan voor meerdere glazen.

Philips 5000 Series HR2764/00 Blender - 800W - 0.7L

Deze Philips 5000 Series HR2764/00 is een compacte blender met een vermogen van 800 watt en een inhoud van 0,7 liter. Daarmee is dit apparaat gericht op kleinere hoeveelheden, bijvoorbeeld wanneer je één of twee porties milkshake of smoothie wilt maken. De blender heeft drie snelheden en is bedoeld voor bereidingen zoals crushed ice. De mengbeker is gemaakt van Tritan en onderdelen kunnen in de vaatwasser. Voor milkshakes met ijsblokjes of bevroren fruit is vooral het vermogen relevant, omdat het apparaat daarvoor meer kracht nodig heeft dan bij alleen melk en zacht fruit. Je bedient het apparaat handmatig. De opgegeven afmetingen zijn 14,4 bij 14 bij 38,3 centimeter, met een gewicht van 2,23 kilo.

Kieskeurig.nl Philips Philips 5000 Series Blender - 800W - 0.7L - Black & Stainless Steel bol. Beste prijs € 53,60 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product Amazon Marketplace € 53,60 Op voorraad Bekijk product Amazon.nl € 53,60 1-2 dagen Bekijk product

Philips 5000 series HR2767/00 Blender - 1000W

De Philips 5000 series HR2767/00 werkt met een vermogen van 1000 watt en heeft een inhoud van 0,7 liter. Je gebruikt hem voor kleine porties en voor bereidingen waarbij je ook ijsblokjes kunt verwerken. De blender heeft drie snelheden en een opgegeven toerental van 21.000 RPM. De pagina noemt een Tritan blenderkan, vaatwasserbestendige onderdelen en een minihakmolen als meegeleverd onderdeel. Daardoor kun je naast milkshakes ook kleinere hoeveelheden ingrediënten hakken of mengen. Het apparaat is niet oplaadbaar en werkt dus via netstroom. De afmetingen zijn 14,4 bij 14 bij 38,3 centimeter en het gewicht is 2,38 kilo.

Kieskeurig.nl Philips Philips 5000 series HR2767/00 Blender - 1000W - Black/Stainless Steel Coolblue.nl Beste prijs € 69,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product Philips DA € 69,00 1-2 dag(en) Bekijk product Art & Craft € 98,00 Voor 21:00u besteld, volgende werkdag gratis bezorgd Bekijk product

Tefal Perfectmix Essential BL771B - High Speed Blender

De Tefal Perfectmix Essential BL771B is een blender met een glazen kan en een vermogen van 1200 watt. De inhoud staat op 2 liter, waardoor je meer ruimte hebt dan bij compacte personal blenders. Dat is handig wanneer je meerdere glazen milkshake achter elkaar wilt maken. De blender heeft een pulsstand en is bedoeld voor crushed ice en ijsblokjes. Het apparaat heeft zes messen, een draaiknopbediening en een automatisch uitschakelsysteem. De kan is hitte- en schokbestendig, maar niet vaatwasser veilig. De afmetingen zijn 19,2 bij 21,5 bij 40,6 centimeter, met een gewicht van 4,35 kilo.

Kieskeurig.nl Tefal Tefal Perfectmix Essential BL771B - High Speed Blender - Black Coolblue.nl Beste prijs € 69,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product Amazon Marketplace € 69,00 Op voorraad Bekijk product Amazon.nl € 69,00 1-2 dagen Bekijk product

Vivid Green Blender 1000W - 1.5L - Smoothie Maker

De Vivid Green Blender 1000W heeft een glazen kan met een opgegeven inhoud van 1,5 liter. Je krijgt hiermee een grotere kan dan bij de meeste sportblenders. De blender heeft drie snelheidsstanden en draaiknoppen voor de bediening. Er wordt een blenderopzetstuk, deksel, kan, kleine deksel, extra mes en beker met deksel meegeleverd. Het vermogen is 1000 watt. Daardoor is dit model niet alleen gericht op dunne dranken, maar ook op zwaarder mengen dan een kleine melkopschuimer of handmixer. De pagina vermeldt verder roestvrijstalen messen en vaatwasserbestendige onderdelen. De afmetingen zijn 14 bij 14 centimeter in lengte en breedte, met een gewicht van 2,7 kilo.

Kieskeurig.nl Vivid Green Vivid Green Blender 1000W - 1.5L - Smoothie Maker - Black bol. Plaza Beste prijs € 37,99 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product Amazon Marketplace € 39,99 Op voorraad Bekijk product

Ninja Blast Sportblender - 0.53L - 14.4W - Oplaadbaar

De Ninja Blast Sportblender is een draagbare blender met een inhoud van 0,53 liter. Het apparaat is oplaadbaar en hoeft dus niet bij een stopcontact geplaatst te worden. Het apparaat heeft een vermogen van 14 watt, zes messen, een kunststof blenderkan en een oplaadbare batterij. De bereiding staat op smoothies en het apparaat is geschikt voor ijsblokjes. Voor een milkshake betekent dit dat je vooral met kleinere porties werkt. De blender heeft een deksel, een inhoud van 0,5 liter en een gewicht van 790 gram. De afmetingen zijn 27 centimeter hoog en 9 centimeter breed. De pagina toont meerdere aanbieders, met 48 euro als goedkoopste actuele prijs. Bij de levertijd van de goedkoopste aanbieder staat “onbekend”, terwijl andere aanbieders wel een levertijd tonen.

Kieskeurig.nl Ninja Ninja Blast Sportblender - 0.53L - Zwart - 14.4W - Oplaadbaar SharkNinja.nl Beste prijs € 48,00 Bekijk product Amazon.nl € 49,00 1-2 dagen Bekijk product Amazon Marketplace € 49,00 Op voorraad Bekijk product

Ninja Blast Sportblender - 0,53 l

Deze Ninja Blast Sportblender is een andere uitvoering van hetzelfde draagbare blenderconcept. De inhoud is 0,53 liter en de pagina noemt één snelheidsstand. Je gebruikt hem met een oplaadbare accu, waardoor hij niet afhankelijk is van een netsnoer tijdens het mengen. De blenderkan is van kunststof, kan overweg met crushed ice als bereiding en geschiktheid voor ijsblokjes. Het vermogen staat op 14 watt. De afmetingen zijn 27 centimeter hoog, 27 centimeter lang en 9 centimeter breed, met een gewicht van 790 gram.

Kieskeurig.nl Ninja Ninja Blast Sportblender - 0,53 l - Blauw Amazon Marketplace Beste prijs € 49,00 Bekijk product

Camry CR 4071 Sportblender - 1000W - 1L

De Camry CR 4071 is een sportblender met een vermogen van 1000 watt en een inhoud van 1 liter. Het materiaal van de blenderkan is Tritan. In de verpakking zitten volgens de pagina een handleiding, twee bekers van 1 liter en 0,5 liter, twee deksels en twee soorten messen. Het apparaat heeft twee snelheden en een pulsfunctie. Je sluit hem aan op netstroom en hij is dus niet oplaadbaar. Voor milkshakes met fruit en melk geeft de inhoud meer ruimte dan bij een bekerblender van 0,5 of 0,7 liter. Hij heeft verder ook anti-slipvoetjes en een uitneembare bak.

Kieskeurig.nl Adler Camry CR 4071 Sportblender - 1000W - 1L - Gold, Transparent, White AliExpress.com Beste prijs € 69,76 Over ongeveer 8 dag(en) in huis Bekijk product Amazon.nl € 83,54 1-2 dagen Bekijk product

NutriBullet Pro 900W Blender

De NutriBullet Pro 900W is een compacte blender met een vermogen in de klasse 750 tot 1000 watt. De blander heeft een capaciteit van 0,5 tot 1 liter, een kunststof blenderkan, een pulsstand en geschiktheid voor vers fruit. De bereiding staat op smoothies. In de productomschrijving staat dat de set bestaat uit een 900 watt motor, extractiemes, een 900 ml blend-/drinkbeker, een drinkring, een handleiding en een meertalige quick guide. Je mixt dus direct in een beker die ook als drinkbeker wordt gebruikt.

Kieskeurig.nl NutriBullet NutriBullet Pro 900W Blender - Champagne Coolblue.nl Beste prijs € 68,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product bol. Plaza € 67,51 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product MediaMarkt.nl € 68,99 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product

Westinghouse Retro Blender - Smoothie Maker - 600W

De Westinghouse Retro Blender heeft een vermogen van 600 watt en een inhoud van 1,5 liter. Bij dit apparaat is vooral de grotere kan relevant: je maakt niet alleen één beker, maar kunt meerdere porties achter elkaar mengen. De pagina met de variant in dezelfde uitvoering noemt alleen beperkt zichtbare specificaties, waaronder de EAN-code. De titel geeft aan dat het om een smoothie maker gaat. Daarmee valt dit apparaat binnen de groep blenders die je voor milkshakes gebruikt, ook al is het geen losse horeca-milkshakemixer met metalen beker. De prijs ligt net onder de opgegeven bovengrens.