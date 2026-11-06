Facebook- en Instagram-eigenaar Meta, TikTok en Google zijn rechtszaken gestart om een wet in Californië tegen verslavende socialmedia-elementen aan te vechten.

Afgelopen september werd in de Amerikaanse staat Assembly Bill 1709 aangenomen, een wet waarmee beperkt wordt hoe verslavende elementen op social media worden ingezet om mensen onder de 16 jaar langer vast te houden op de platforms.

Denk bijvoorbeeld aan het inperken van algoritmische feeds en een verbod op het automatisch afspelen van een volgende video. De wet gaat in 2027 officieel in. Wanneer de bedrijven zich niet aan deze wet houden, kunnen ze boetes van tot wel 50.000 per gebruiker ontvangen. Ook moeten de accounts van minderjarige gebruikers worden verwijderd als de bedrijven achter de socialmediaplatforms zich niet aan deze wet houden.

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Socialmediabedrijven zijn het er niet mee eens

Meta, TikTok en Google menen dat deze wet inbreuk maakt op het Eerste Amendement, dat staat voor vrijheid van meningsuiting (via Reuters). Daarbij zou het ook oneerlijk zijn: op andere online platforms zouden tieners wel onbeperkt mogen zitten, terwijl dit op social media door de wet niet meer mag. De wet zou in zijn geheel te breed zijn en niet specifiek genoeg.

De bedrijven willen er voor zorgen dat de wet begin 2027 niet wordt doorgevoerd, of dat er op zijn minst goed naar de wet wordt gekeken en dat het wordt aangepast zodat het niet inbreuk maakt op het Eerste Amendement. Mochten de bedrijven daar in slagen, dan wordt de wet op 1 januari niet aangenomen - in ieder geval niet in de huidige vorm.

Niet alleen in de VS