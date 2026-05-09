De Italiaanse premier Giorgia Meloni waarschuwt voor de gevaren van AI met een neppe foto van haarzelf in lingerie.

Op X plaatste ze een deepfake-foto van zichzelf waarin ze in lingerie op bed zit. "Meerdere foto's van mij gemaakt met AI circuleren het internet, en ze worden door iemand neergezet als echt. Ik moet toegeven dat degene die ze heeft gemaakt mij behoorlijk heeft verbeterd."

Met het bericht wil ze waarschuwen voor het feit dat deepfake-foto's gemaakt worden, en dat mensen niet zomaar alles moeten geloven wat op internet staat. "Deepfakes zijn een gevaarlijk gereedschap, omdat ze kunnen bedriegen, manipuleren en iedereen kan er door getroffen worden. Ik kan mijzelf verdedigen, maar velen kunnen dat niet."