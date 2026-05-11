Een passagier, waarvan de identiteit niet bekend is, had voor vertrek in het vliegtuig namelijk een wifi-hotspot ingeschakeld met de naam 'Allahu Akbar - er is een bom aan boord'. Het is ook niet duidelijk of de identiteit van de persoon bij KLM wel bekend is en of er gevolgen voor de persoon aan hangen.
Voordat het vliegtuig opsteeg verwittigde de luchtvaartmaatschappij de Spaanse autoriteiten in, met een grootschalige veiligheidsoperatie als gevolg. Het gehele toestel werd ontruimd en gecontroleerd, maar er werd niets verdachts gevonden.
Aldus een woordvoerder van KLM tegen NH Nieuws: "Wij nemen dergelijke meldingen altijd uiterst serieus en hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten. Veiligheid van onze passagiers en crewleden staat altijd voorop."