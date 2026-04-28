Het is vanaf binnenkort ook mogelijk om jaarabonnementen op apps in de App Store van Apple maandelijks te betalen in plaats van heel het jaarbedrag in één keer.

Laatst bijgewerkt: 28 april 2026 14:44

Dat schrijft Apple. Voorheen was het zo dat apps maand- of jaarabonnementen aanboden, maar dat men bij een jaarabonnement meteen heel het bedrag moest betalen voor dat jaar. Nu kan men alsnog dit jaarabonnement afsluiten, maar wel maandelijks een deel van het bedrag betalen.

Voor de duidelijkheid: men zit dan wel een jaar vast aan het abonneren. Er kan dan niet tussentijds gestopt worden met betalen - na annulering wordt eerst het complete jaar afgemaakt. Deze optie is dan ook vooral bedoeld voor mensen die het complete jaarbedrag in één keer betalen teveel vinden kosten.

Apple laat weten dat de functie beschikbaar komt wanneer iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5, tvOS 26.5 en visionOS 25.5 in mei uit worden gerold. De functie zal vanaf dat beschikbaar zijn voor iedereen met iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS Tahoe 26.4, tvOS 26.4 en visionOS 26.4 of hoger.