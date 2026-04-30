In iOS 27, het aankomende nieuwe besturingssysteem voor iPhone, zitten als het goed is diverse nieuwe AI-functies voor foto's en camera's.

Dat meldt Bloomberg. Zo zou de Foto's-app in iOS 27 een nieuwe mogelijkheid krijgen om foto's uit te breiden buiten het frame van de afbeelding. Die extra informatie wordt door kunstmatige intelligentie toegevoegd. Dit is al langer mogelijk op Android en komt dus ook naar iOS. Daarnaast wordt het ook mogelijk om foto's met AI te verbeteren om bijvoorbeeld de belichting meer naar smaak aan te passen.

Daarnaast krijgt de camera-app op iOS 27 blijkbaar een Siri-modus. Daarmee wordt het mogelijk om allerlei objecten in de omgeving te fotograferen, waar Siri vervolgens meer informatie over geeft. Dat kan nu al op iOS, maar deze mogelijkheid zit nog niet in de officiële camera-app verwerkt - op iOS 27 wordt dat waarschijnlijk dus wel het geval.

Al het bovenstaande is overigens nog onder voorbehoud. Het is altijd mogelijk dat Apple het een en ander uitstelt als het bedrijf meer tijd nodig denkt te hebben. iOS 27 zal in ieder geval waarschijnlijk op 8 juni tijdens de WWDC worden aangekondigd. Daar wordt elk jaar het nieuwe iPhone-besturingssysteem uit de doeken gedaan.