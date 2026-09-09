De zwart-witte, geblokte vierkantjes zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, op menukaarten of in verificatie-apps. Maar achter dit ogenschijnlijk simpele patroon van een QR-code schuilt een vernuftig stukje engineering.

QR-codes bestaan al heel lang, maar de Covid-19-pandemie maakte van de QR-code echt een wereldwijd fenomeen. Van contactloze menukaarten en Covid-certificaten tot contactopsporing: plots doken de zwart-witte vierkantjes overal op. Ook nu zie je ze nog veelvuldig op menukaarten, tickets, instapkaarten en bij digitale betalingen. Hoe is de QR-code ontstaan, welke technologie zit erachter en welke risico's zijn eraan verbonden?

Waarom werd de QR-code uitgevonden?

De ontwikkeling van de QR-code was puur functioneel. Het Japanse bedrijf Denso Wave, destijds een dochteronderneming van de Toyota Group, vond dat de traditionele eendimensionale streepjescodes, die slechts een twintigtal alfanumerieke tekens konden bevatten, ontoereikend waren om auto-onderdelen op productielijnen efficiënt te traceren. Onderzoeker Masahiro Hara ontwikkelde daarop in 1994 een tweedimensionale matrix, met een hoge verwerkingssnelheid: de QR-code (Quick Response).

Hoe werkt een QR-code?

In tegenstelling tot traditionele barcodes slaat een QR-code gegevens zowel horizontaal als verticaal op in zwarte en witte vierkantjes, oftewel modules. Er bestaan 40 zogenoemde versies, waarbij elke volgende versie meer modules bevat. Een versie is dus niet een nieuwe variant van een QR-code, maar slaat op het formaat van het raster. Zo telt versie 1 slechts 21 × 21 modules, terwijl versie 40 er 177 × 177 heeft. Hoe meer modules, hoe groter de datacapaciteit. Een QR-code van versie 40 kan bijvoorbeeld meer dan 7000 cijfers en circa 4300 alfanumerieke tekens bevatten.



Niet alle modules slaan gegevens op. Een deel bestaat namelijk uit 'finder patterns' – de drie hoekvierkanten die positie, grootte en rotatie van de code bepalen. Daarnaast zijn er 'timing patterns', zwart-witte lijnen die het aantal rijen en kolommen aangeven, en 'alignment patterns', vierkantjes die vervormingen helpen corrigeren. Het aantal hangt af van de versie van de QR-code.



Om leesfouten verder te beperken gebruiken QR-codes Reed-Solomon-foutcorrectie. Deze probeert ontbrekende of beschadigde gegevens te herstellen. Bij het aanmaken kies je uit vier foutcorrectieniveaus: L, M, Q en H. Het hoogste niveau kan tot 30 procent verloren gegevens reconstrueren, maar verlaagt wel merkbaar de beschikbare opslagcapaciteit.



Daarnaast past de software maskering met patronen toe om zo veel mogelijk grote aaneengesloten vlakken van zwarte of witte modules te vermijden, voor een betere leesbaarheid.

Typische patronen in een QR-code, de grote vierkanten zijn ‘finder patterns' terwijl de kleinere vierkanten 'alignment patterns' zijn. Afbeelding: Madyno, CC BY-SA 4.0 (www.tiny.cc/ccsa4_0).

Welke soorten QR-codes zijn er?

De meestgebruikte QR-code van vandaag staat ook bekend als Model 2 en werd in 2000 een internationale standaard (ISO/IEC 18004). Model 1 was de oorspronkelijke QR-code, maar wordt niet langer gebruikt. Sindsdien verschenen diverse varianten en uitbreidingen.



Een daarvan is de Micro QR-code (tot maximaal 17 × 17 modules) voor beperkte hoeveelheden data. In 2022 volgde rMQR (Rectangular Micro QR), een smalle rechthoekige variant (zoals 0,5 × 4 cm), handig voor bijvoorbeeld printplaten en farmaceutische verpakkingen.



Denso Wave ontwikkelde daarnaast de SQRC (Secure QR-code), die een afgeschermd datadeel bevat dat alleen met speciale leesapparatuur kan worden ontcijferd. Een populaire variant is de FrameQR, met een canvasgebied voor afbeeldingen. Ook dynamische QR-codes zijn tegenwoordig erg populair. Deze bevatten een (verkorte) url of een verwijzing naar online content die je achteraf kunt aanpassen. Daardoor blijft de geprinte code ongewijzigd, ook wanneer de achterliggende gegevens veranderen.

Zelf een QR-code maken: zo werkt het

Je kunt ook eenvoudig zelf QR-codes maken. Via de gratis invoegtoepassing QR4Office kan dit ook vanuit Office 365. Een andere mogelijkheid is een gratis webapplicatie als www.qrcode-monkey.com.



Kies bij het maken van een QR-code via deze website eerst het gegevenstype, zoals een url, tekst, e-mail, sms, vCard of wifi-netwerk, en vul de bijbehorende gegevens in. Daarna kun je voorgrond- en achtergrondkleuren kiezen, een afbeelding zoals een logo toevoegen en een vorm selecteren voor de modules en vindpatronen. Stel de gewenste kwaliteit in, van 200 × 200 tot 2000 × 2000 pixels, klik op Create QR Code en download het resultaat als png of eventueel svg, pdf of eps.



Gevorderde gebruikers kunnen QR-codes ook (in bulk) genereren met softwaretools en programmeerbibliotheken, zoals Python met de qrcode-bibliotheek.

QR-code gemaakt met QRCode Monkey. Je kunt hier variëren met logo's, vormen en kleuren.

Zijn QR-codes veilig? Pas op voor quishing

QR-codes zijn ontzettend handig en worden daarom veel gebruikt, maar helaas ook door cybercriminelen. Dit heeft geleid tot fenomenen als quishing, oftewel QR-code-phishing, waarbij een kwaadaardige url in een QR-code wordt opgenomen. Het is bovendien niet uitgesloten dat een QR-code commando's bevat die – bij kwetsbare scansoftware – ongewenste acties in een applicatie kunnen uitlokken.



Houd er bij dynamische QR-codes ook rekening mee dat je afhankelijk bent van een externe dienst voor de doorverwijzing. Dat biedt weliswaar marketing- en analysemogelijkheden, maar creëert tegelijk extra afhankelijkheden en privacyrisico's.

QR-codes in winkels: wat verandert er vanaf 2027?

De QR-code mag dan wel steeds meer concurrentie ondervinden van alternatieven zoals NFC, maar tegelijk werken QR-codes ook steeds vaker samen met NFC en andere slimme technologieën. Fysieke objecten kunnen daardoor niet alleen informatie tonen via een QR-code, maar ook automatisch gegevens uitwisselen of communiceren met andere apparaten. Daarnaast wordt AI-vision steeds meer ingezet, waardoor scanners codes sneller, vanaf grotere afstand en onder minder ideale hoeken of lichtomstandigheden correct kunnen inlezen.



Koppel dit aan het Sunrise 2027-initiatief van de standaardisatie-organisatie GS1, dat klassieke 1D-streepjescodes tegen het einde van 2027 wereldwijd geleidelijk wil vervangen door 2D-barcodes zoals de QR-code, en het is duidelijk dat de uitvinding van Masahiro Hara een veelbelovende toekomst voor zich heeft.

Foto: Infographic gemaakt met behulp van AI

In het kort De QR-code werd in 1994 ontwikkeld door Denso Wave om auto-onderdelen sneller te traceren dan met klassieke streepjescodes. Een QR-code slaat gegevens horizontaal en verticaal op in modules, met 40 versies van 21 × 21 tot 177 × 177 modules. Reed-Solomon-foutcorrectie kan bij het hoogste niveau tot 30 procent verloren gegevens herstellen, maar verlaagt de opslagcapaciteit. Dynamische QR-codes zijn flexibel, maar brengen afhankelijkheid van een externe dienst en extra privacyrisico's met zich mee.

Veelgestelde vragen Wat is het verschil tussen een QR-code en een barcode? Een barcode slaat informatie in één richting op, meestal horizontaal in streepjes. Een QR-code gebruikt een tweedimensionaal raster met zwarte en witte modules, waardoor er veel meer gegevens in passen. Daardoor kan een QR-code niet alleen een nummer bevatten, maar ook een url, tekst, contactkaart, wifi-inlog of betaalverwijzing. Hoe scan je een QR-code veilig met je telefoon? Scan een QR-code veilig door eerst te kijken welke link of actie je telefoon toont voordat je doorklikt. Voer geen wachtwoorden, betaalgegevens of DigiD-achtige gegevens in na een onverwachte scan. Controleer de domeinnaam, wantrouw stickers die over bestaande codes zijn geplakt en gebruik bij twijfel de officiële app van de organisatie zelf. Waarom gebruiken winkels vanaf 2027 vaker 2D-barcodes? Vanaf eind 2027 wil GS1 dat kassasystemen wereldwijd 2D-barcodes kunnen verwerken naast klassieke streepjescodes. Zulke codes, waaronder QR-codes en GS1 DataMatrix, kunnen meer productinformatie bevatten. Denk aan batchnummers, houdbaarheidsdata, herkomstinformatie en online productdetails, zonder dat er meerdere losse codes op de verpakking nodig zijn. Welke gegevens kun je in een QR-code opslaan? Een QR-code kan verschillende soorten gegevens opslaan, zoals een webadres, gewone tekst, e-mailadres, sms, digitale visitekaart of wifi-netwerk. De capaciteit hangt af van de gekozen versie en foutcorrectie. Een grote QR-code van versie 40 kan meer dan 7000 cijfers of ongeveer 4300 alfanumerieke tekens bevatten. Wat is het verschil tussen een statische en dynamische QR-code? Een statische QR-code bevat de uiteindelijke gegevens direct in het patroon, waardoor de inhoud na het drukken niet verandert. Een dynamische QR-code verwijst meestal naar een online tussenpagina of verkorte url. De bestemming kan achteraf worden aangepast, maar je bent dan afhankelijk van de aanbieder en diens privacybeleid.