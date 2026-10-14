Google koppelt AI Studio aan Google Play. Daardoor kun je straks zelfgemaakte vibecode-apps op je eigen Android-toestel draaien zonder ontwikkelaarsaccount. Voor Nederland is de uitrol nog niet bevestigd.

Google maakt van Google Play niet alleen een winkel voor openbare apps, maar ook een plek voor persoonlijke Android-apps die je met AI hebt gemaakt. De nieuwe route loopt via Google AI Studio, waar gebruikers met tekstprompts een app kunnen laten bouwen en die daarna via Google Play op hun eigen toestel kunnen draaien.

Persoonlijke bibliotheek

De grootste verandering zit in de stap na het maken van de app. Tot nu toe kwam je al snel uit bij losse apk-bestanden of de Play Console. Google wil die tussenstap voor persoonlijke projecten inkorten: je gebruikt je gewone Google-account en hebt voor privégebruik geen ontwikkelaarsaccount nodig. Wie eerder zelf met AI aan de slag ging, herkent de belofte achter een Android-app bouwen met AI: een idee sneller op een telefoon krijgen, zonder meteen een volledig publicatietraject te starten.

Die persoonlijke apps verschijnen niet in de openbare Play Store-catalogus. Ze komen in een afgeschermde persoonlijke bibliotheek binnen Google Play, bedoeld voor de maker zelf. Google positioneert dit dus niet als een vrijbrief om elke AI-app direct aan miljoenen gebruikers aan te bieden. Het is eerder een nettere route voor prototypes, eigen tools en kleine experimenten die anders via sideloading op een toestel zouden belanden.

Verrassing: hier voorlopig nog niet beschikbaar

De functie wordt vanaf 13 oktober 2026 in 'geselecteerde markten' beschikbaar, waaronder de Verenigde Staten, en geldt voor gebruikers van 18 jaar en ouder. Nederlandse beschikbaarheid is in elk geval nog niet bevestigd. Wie hier al met Google AI Studio werkt, moet er dus rekening mee houden dat de knop om zo’n app via Google Play te draaien hier nog wel even op zich laat wachten.

Google wil in de komende maanden ook delen met een kleine kring mogelijk maken. Denk aan vrienden of familie die een persoonlijke planningstool, score-app of huishoud-app mogen proberen. Hoe groot die kring precies wordt, heeft Google nog niet bepaald. Voor bredere verspreiding blijft een professioneel ontwikkelaarsprofiel nodig, inclusief de controles en kwaliteitsregels die bij de openbare Play Store-apps horen.

Bouw je eigen apps met AI en gebruik ze zelf of deel ze privé via Google Play.

Meer dan sideloading met een professioneel jasje

Voor Android-gebruikers is handmatig installeren niets nieuws. ID.nl legde eerder uit hoe sideloading buiten officiële appwinkels werkt en waarom je daar voorzichtig mee moet zijn. Google kiest nu voor een tussenweg: persoonlijke apps blijven privé, maar installatie en beheer lopen wel via Google Play. Dat kan gedoe met bestanden, versies en onbekende bronnen uit de weg helpen.

Daar zit meteen een kanttekening. Privé-apps krijgen niet dezelfde beoordeling als openbare apps in de Play Store. Dat maakt testen belangrijker, zeker als een app persoonlijke gegevens verwerkt of toegang vraagt tot camera, locatie of bestanden. Pas wanneer een maker voor publieke verspreiding kiest, komt de app in het normale beoordelingsproces terecht.

Wat dit betekent

Google schuift AI Studio en Google Play dichter naar elkaar toe. Daarmee wordt de afstand tussen een idee en een echt werkende Android-app kleiner, vooral voor mensen die wel weten wat ze willen bouwen maar geen ontwikkelomgeving willen beheren. Toch blijft er een grens tussen een privé-app en een openbare app. Wie iets voor een groter publiek maakt, moet alsnog nadenken over onderhoud, privacyverklaringen, rechten en ondersteuning.

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De timing past bij Googles bredere AI-koers rond Android en Gemini. Google Play krijgt tegelijk meer AI-functies voor zoeken, vergelijken en game-aanbevelingen. Voor gebruikers die al met Google Gemini werken, voelt dit behoorlijk natuurlijk aan: AI verdwijnt minder in losse demo’s en komt vaker in gewone Google-diensten terecht.

In het kort Google Play krijgt een privéplek voor vibecode-apps uit Google AI Studio. Gebruikers van 18 jaar en ouder in geselecteerde markten kunnen persoonlijke Android-apps draaien zonder ontwikkelaarsaccount. De functie rolt sinds 13 oktober 2026 uit, maar Nederlandse beschikbaarheid is nog niet bevestigd. Voor openbare publicatie blijft een professioneel ontwikkelaarsprofiel en Play Store-controle nodig.