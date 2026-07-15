Er zijn gisteren en vandaag meerdere trailers en teasers van aankomende langverwachte films uitgekomen. In dit artikel nemen we ze met je door.

Soms verschijnen er veel filmtrailers vrijwel tegelijkertijd, en dan loop je al snel achter de feiten aan. Om toch up-to-date te zijn hebben we hier drie trailers onder elkaar gezet van veelbelovende films. Het gaat om The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, Behemoth! en The Whisper Man.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

Om met de grootste van het stel te beginnen: een eerste video gisteren laat regisseur en Gollum-acteur Andy Serkis aan het woord, waarin hij vertelt dat de productie van het langverwachte The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum eindelijk van start gaat.

Naast dat we dit Serkis zien vertellen, wordt ook een eerste shot vanaf de set getoond. Die ziet er niet geheel onverwachts precies uit zoals je van een The Lord of the Rings-film mag verwachten.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum speelt zich af tussen Bilbo's vaarwelfeest en het oprichten van de Fellowship of the Ring. Gedurende die periode jagen Gandalf en Aragorn op Gollum om meer informatie over de One Ring te achterhalen en er voor te zorgen dat hij deze info niet aan Sauron door kan spelen.

De film moet op 16 december 2027 in première gaan. Qua acteurs keren bekende gezichten als Ian McKellen (Gandalf) en Elijah Wood (Frodo) terug, naast nieuwkomers als Kate Winslet en Anya Taylor-Joy. De rol van Aragorn is gerecast: het personage wordt gespeeld door Jamie Dornan.

Behemoth!

De eerste teaser trailer van Behemoth! is ook verschenen. Dit muziekdrama van Tony Gilroy (de The Bourne-films, Michael Clayton en Rogue One: A Star Wars Story) heeft niemand minder dan Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us) in de hoofdrol. Hij speelt de rol van de topcellist Alex Serian.

In de film zien we hoe Serian na twintig jaar touren zich settelt in Los Angeles om filmmuziek te maken. Ondertussen keren oude herinneringen terug en leert hij opnieuw omgaan met zijn familie en privéleven.

Naast Pascal bevat de film ook rollen van Olivia Wilde, Will Arnett en Matthew Lillard. De film komt op 4 december in de Verenigde Staten uit - een Nederlandse premièredatum is nog onbekend.

The Whisper Man

Dan is er nog The Whisper Man, een aankomende Netflix-film waarin Robert De Niro de hoofdrol speelt. In deze thriller - gebaseerd op het gelijknamige boek van Alex North - speelt Adam Scott een weduwnaar en vader die ten einde raad is wanneer zijn zoon wordt ontvoerd. Hij vraagt om hulp bij zijn vader, een gepensioneerde rechercheur die gespeeld wordt door De Niro. Al snel komen ze er achter dat de ontvoering verband houdt met een oude zaak rondom een seriemoordenaar.