Capcom werkt achter de schermen mogelijk aan een nieuwe remake van de allereerste Resident Evil.

Dat claimt insider Dusk Golem, die regelmatig informatie over de Resident Evil-reeks lekt en eerder ook al de remake van Resident Evil: Code Veronica bevestigde voordat deze officieel werd aangekondigd.

Pre-productie van Resident Evil-remake

Hij meldt nu op social media dat de ontwikkeling van een remake van de eerste Resident Evil bijna een jaar geleden is begonnen. Het gaat daarbij nog om pre-productie - deze zou in augustus of september 2025 van start zijn gegaan, en de volledige ontwikkeling moet van start gaan wanneer Resident Evil Veronica af is.

Resident Evil kwam in 1996 uit en liet spelers kennismaken met de horrorfranchise. Hierin bezoekt men een mysterieus landhuis nabij Raccoon City, waar al snel blijkt dat een zombieplaag huishoudt.

In 2002 kwam er al een eerste remake uit van de game op GameCube - en later ook op andere platforms. De remake van de game sterk verbeterde graphics, verbeterde besturing en nieuwe gameplayfeatures. Toch voelt het spel niet zo modern als de nieuwere remakes van Resident Evil 2, 3 en 4, dus een nieuwe remake om het eerste deel qua 'feel' naar die andere remakes te trekken, is niet zo'n gek idee.

Eerst is het tijd voor Resident Evil Veronica

Op dit moment werkt Capcom zoals gezegd hard aan de remake van Resident Evil: Code Veronica. De game, genaamd Resident Evil Veronica, werd eerder dit jaar onthuld, en moet in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Switch 2 en pc verschijnen.

Het oorspronkelijke spel kwam eerst op Dreamcast uit voordat het naar andere platforms kwam. Daarmee was het de eerste Resident Evil-game die niet op een PlayStation-console debuteerde. In de game proberen Claire Redfield en haar broer Chris Redfield een uitbraak van het zombievirus te overleven op een afgelegen gevangeniseiland en een onderzoeksfaciliteit op Antarctica.

Remake van Resident Evil Zero lijkt er ook te komen

Overigens claimde Dusk Golem eerder ook al dat Capcom aan een remake van Resident Evil Zero werkt. Dit is echter nog niet officieel bevestigd. Het is ook niet helemaal duidelijk wat eerst uit moet komen: de remake van de eerste Resident Evil of die van Zero. Sowieso is Veronica eerst aan de beurt.

Resident Evil-film draait vanaf 18 september in de bioscoop