Een bedrijf heeft toestemming gekregen om een satelliet te lanceren waarmee het licht van de zon gereflecteerd kan worden. Daarmee kan het zelfs midden in de nacht licht gemaakt worden op aarde.

Het gaat specifiek om een satelliet met de naam Eärendil-1 van het bedrijf Reflect Orbital. Zij hebben een satelliet ontwikkeld die wanneer hij in een baan om de aarde zweeft zijn reflecterende oppervlakte kan uitklappen en zo heel gericht zonlicht naar plekken op de aarde kan weerkaatsen.

De lancering van deze satelliet is nu goedgekeurd door het Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC). Dat betekent dat de lancering door kan gaan, iets wat in potentie vandaag nog kan gebeuren.

Het gaat echter maar om een testsatelliet. Hiermee wil Reflect Orbital kijken wat de mogelijkheden zijn en of het goed werkt. Het uiteindelijke doel is om 50.000 satellieten met deze functie om de aarde te laten zweven.

Mogelijke voordelen en problemen

De vraag is vooral waarom men dit zou willen doen, maar het antwoord lijkt simpel: het kan helpen met het genereren van meer inkomsten en mensen in lastige situaties bij staan. Zo wordt als voorbeeld gegeven dat er op specifieke plekken op aarde dag en nacht zonlicht geschenen kan worden, bijvoorbeeld om gewassen sneller te laten groeien of zonneparken continu te belichten voor meer energiewinning.

Ook wordt er gemeld dat het kan helpen bij zoek- en reddingsacties. Door gedurende de nacht licht bij te schijnen, kan het makkelijker zijn om vermiste mensen te zoeken of een redding door te laten gaan.

Toch is er ook veel kritiek te horen op de techniek. Zo wordt er gevreesd dat het de slaapcyclus van mensen en dieren kan verstoren, en een negatieve invloed kan hebben op planten. Daarbij kan het ook lichtvervuiling opleveren voor astronomen, waardoor sterren en andere objecten in de ruimte minder zichtbaar zijn.