Geen oplader bij je nieuwe smartphone of laptop? Zo kies je de juiste adapter voor al je apparaten

Steeds meer smartphones worden geleverd zonder oplaadadapter en ook hoeven fabrikanten deze niet meer mee te leveren voor tablets en laptops. In de doos vind je doorgaans nog wel een usb-kabel, maar het blokje dat in het stopcontact gaat, moet je zelf regelen. Maar wat voor oplader heb je eigenlijk nodig en kun je dan beter één adapter voor al je apparaten kopen?

Wat heb je aan een GaN-adapter?

Het weglaten van een adapter bij een nieuw apparaat heeft twee kanten. Allereerst verplicht de EU fabrikanten om veel nieuwe draagbare apparaten van een usb-c-aansluiting te voorzien. Dit om de wirwar aan telefoonopladers tegen te gaan. En omdat de meeste mensen al een oplader thuis hebben liggen, is de gedachte dat die adapters wel gebruikt kunnen worden voor het opladen van álle apparaten.

Toch is die redenering niet voor iedereen even praktisch. Misschien gebruik je nog een oude adapter met een usb-a-aansluiting, terwijl bij je nieuwe telefoon een kabel met usb-c-stekkers zit. Of je oude oplader levert zo weinig vermogen dat het opladen onnodig lang duurt. Daarom kan het ook zomaar zijn dat je één nieuwe adapter zoekt waarmee je niet alleen je smartphone, maar ook je tablet, draadloze oortjes en laptop kunt opladen.

Wat schrijft de Europese wet voor? Sinds 28 december 2024 moeten nieuwe smartphones en diverse andere draagbare apparaten die in de EU worden verkocht een usb-c-aansluiting hebben. Fabrikanten en winkels moeten consumenten bovendien de mogelijkheid geven het apparaat zonder oplaadadapter te kopen. Op de verpakking moet met een pictogram duidelijk staan of een adapter is inbegrepen. Het is dus niet verplicht om een telefoon zonder adapter aan te bieden. De regels moeten elektronisch afval verminderen en ervoor zorgen dat één geschikte usb-c-oplader voor meerdere apparaten kan worden gebruikt.

Een adapter uitzoeken lijkt eenvoudig, maar termen als watt, volt, ampère, Power Delivery, PPS, Quick Charge en GaN maken het aanbod al snel onoverzichtelijk. In deze koopgids lees je waar je op moet letten en hoe je een adapter kiest die niet alleen bij je huidige telefoon past, maar ook bruikbaar blijft voor toekomstige apparaten.

Oplader versus kabel

Je denkt wellicht dat iedere usb-c-kabel voor ieder apparaat gebruikt kan worden. Dat is echter niet zo. De adapter zet de wisselspanning uit het stopcontact om in een lage gelijkspanning die je apparaten kunnen gebruiken. De kabel voert vervolgens die stroom van de adapter naar je smartphone, tablet of laptop.

Beide onderdelen moeten geschikt zijn voor de gewenste laadsnelheid. Een krachtige adapter van 100 watt heeft weinig nut wanneer de kabel maximaal 20 of 30 watt aankan. Andersom wordt een zware usb-c-kabel niet volledig benut als je hem aansluit op een oude adapter van 5 watt.

Check wat je al hebt Geen adapter in de verpakking betekent niet dat je altijd een nieuwe hoeft te kopen. Controleer eerst welke laders je al bezit. Een usb-c-laptopadapter met power delivery kan probleemloos worden gebruikt voor het opladen van je smartphone. Het toestel neemt alleen het vermogen op dat het nodig heeft. Ook een iets oudere, minder krachtige lader kan soms nog bruikbaar zijn. Je telefoon laadt dan mogelijk langzamer, maar als je normaal gesproken je telefoon 's nachts oplaadt hoeft dat geen probleem te zijn. Controleer wel of de adapter en kabel onbeschadigd zijn en of de combinatie stabiel werkt. Een stekker die los in het stopcontact zit of een kabel die alleen onder een bepaalde hoek contact maakt, kun je beter vervangen. Lees ook: Met deze tips laad je je smartphone veilig en efficiënt op

Kijk daarom eerst wat er bij je nieuwe telefoon wordt meegeleverd of welke kabels je zelf nog hebt liggen. Een kabel met usb-c aan beide uiteinden past alleen rechtstreeks in een adapter met een usb-c-poort. Heb je uitsluitend oude adapters met de bekende rechthoekige usb-a-poort, dan heb je uiteraard een andere kabel of een nieuwe adapter nodig.

Controleer hoeveel watt je telefoon ondersteunt

Het vermogen van een oplader wordt uitgedrukt in watt. Hoeveel watt je nodig hebt, hangt af van het maximale laadvermogen van je apparaat. Een eenvoudige smartphone neemt bijvoorbeeld maximaal 18 watt op, terwijl andere toestellen 25, 45, 80 of zelfs meer dan 100 watt ondersteunen.

Je hoeft niet bang te zijn dat een adapter met een hoger vermogen je telefoon beschadigt. Een moderne usb-c-oplader en het aangesloten apparaat communiceren met elkaar. De telefoon vraagt om een bepaalde spanning en stroomsterkte, waarna de adapter alleen levert wat het toestel accepteert. Sluit je een telefoon die maximaal 25 watt ondersteunt aan op een adapter van 65 watt, dan zal de telefoon dus geen 65 watt opnemen.

Foto: ID.nl

Een krachtigere adapter maakt het opladen van je telefoon echter ook niet automatisch sneller. Ondersteunt je toestel maximaal 25 watt, dan laad je met een adapter van 65 of 100 watt niet sneller dan met een geschikte adapter van 25 watt. Het extra vermogen is vooral belangrijk wanneer je dezelfde oplader ook wilt gebruiken voor een tablet, laptop of meerdere apparaten tegelijk.

Kun je het maximale laadvermogen niet vinden in de handleiding, kijk dan op de productpagina van de fabrikant. Let daarbij op formuleringen als ‘snelladen tot 45 watt’. Soms wordt de hoogste snelheid alleen bereikt met een specifieke adapter of een eigen laadprotocol van het merk.

Kies bij voorkeur voor USB Power Delivery

Voor een zo breed mogelijke compatibiliteit is een adapter met USB Power Delivery - usb-pd - de veiligste keuze. Dit is een universele laadstandaard waarbij de oplader en het aangesloten apparaat afspreken welke spanning en welk vermogen nodig zijn.

USB-PD wordt gebruikt door onder meer smartphones, tablets, laptops, draagbare spelcomputers, powerbanks en sommige monitoren. Hierdoor kun je één adapter voor allerlei apparaten gebruiken.

Voor een smartphone is een usb-c-adapter van 20 tot 30 watt vaak voldoende. Wil je ook een tablet opladen, dan is 30 tot 45 watt praktischer. Voor een lichte usb-c-laptop kom je meestal uit op 45 of 65 watt. Krachtigere laptops kunnen 90, 100, 140 watt of meer nodig hebben.

Samsung-telefoons en PPS

Naast USB Power Delivery kom je regelmatig de afkorting PPS tegen: Programmable Power Supply. Met PPS kan de adapter de spanning tijdens het opladen in kleine stappen aanpassen. Hierdoor kan een geschikt apparaat efficiënter worden geladen en ontstaat er doorgaans minder warmte.

PPS is vooral belangrijk bij veel recente Samsung-telefoons. Voor Samsungs Super Fast Charging van 25 watt heb je doorgaans een adapter met usb-pd en PPS nodig. Voor het laden met 45 watt gelden nog hogere eisen aan zowel de adapter als de kabel.

Een willekeurige adapter van 45 watt zonder PPS kan een Samsung-telefoon meestal wel opladen, maar bereikt mogelijk niet de hoogste snelheid. Controleer daarom niet alleen het maximale wattage, maar ook of PPS expliciet in de specificaties staat.

Dit is een voorbeeld van waarom alleen naar het grote getal op de verpakking kijken niet voldoende is. Twee adapters van 45 watt kunnen in de praktijk heel verschillend presteren.

De Anker Prime Charger 160W kan overweg met meerdere protocollen, waaronder Samsung PPS.

Merkeigen snelladen kan roet in het eten gooien

Niet iedere fabrikant gebruikt uitsluitend universele standaarden. Merken als OnePlus, Oppo, Realme, Xiaomi en Huawei bieden soms zeer hoge laadsnelheden met een eigen adapter en kabel. Een telefoon die volgens de fabrikant met 80 of 120 watt kan opladen, haalt via een universele usb-pd-oplader mogelijk een veel lagere snelheid. Dat betekent niet dat de universele adapter onbruikbaar is. Je telefoon laadt wel op, maar alleen minder snel. Wil je altijd de maximaal haalbare snelheid, dan moet je nagaan of daarvoor een originele adapter nodig is.

Bij de keuze moet je jezelf daarom afvragen wat belangrijker is: maximale snelheid voor één specifiek apparaat of brede inzetbaarheid. Een originele merklader is vaak de snelste keuze voor die telefoon. Een goede USB-PD-adapter is doorgaans handiger wanneer je meerdere apparaten van verschillende merken bezit.

Dat verschil kwam bijvoorbeeld ook naar voren in onze review van de OnePlus 15. Het toestel ondersteunt zeer snel laden met de eigen adapter, maar neemt via een andere goede usb-c-adapter minder vermogen op.

Eén poort of meerdere aansluitingen?

Gebruik je de adapter uitsluitend naast je bed om je telefoon op te laden, dan is één usb-c-poort voldoende. Wil je ook je smartwatch, oortjes, tablet of laptop aansluiten, dan is een model met meerdere poorten wellicht praktischer voor je. Let daarbij goed op de verdeling van het vermogen. Een adapter waarop ‘65 watt’ staat, kan dat vermogen vaak alleen via één specifieke usb-c-poort leveren wanneer er verder niets is aangesloten. Zodra je twee apparaten aansluit, wordt het vermogen verdeeld. De eerste poort levert dan bijvoorbeeld 45 watt en de tweede 20 watt.

Die verdeling verschilt per model. Soms leveren twee usb-c-poorten samen 65 watt, terwijl een extra usb-a-poort beperkt blijft tot 12 of 18 watt. Bij andere adapters daalt de krachtigste poort naar 30 watt zodra je een tweede apparaat aansluit. Dat kan voldoende zijn voor twee telefoons, maar te weinig om een laptop op volle snelheid te laden.

Bekijk daarom het schema met de vermogensverdeling in de handleiding of op de productpagina. Kies bij voorkeur wat extra capaciteit. Wil je een laptop van 65 watt en een telefoon van 20 watt tegelijk opladen, dan ligt een adapter van minstens 90 of 100 watt meer voor de hand dan een model van 65 watt.

Wat heb je aan een GaN-adapter?

Op steeds meer opladers staat de afkorting GaN. Die staat voor galliumnitride, een halfgeleidermateriaal dat in moderne adapters wordt gebruikt in plaats van traditioneel silicium. GaN-componenten kunnen efficiënt schakelen en produceren daarbij relatief weinig warmte. Daardoor kunnen fabrikanten krachtige adapters kleiner maken.

Een GaN-oplader is vooral interessant als je een hoger vermogen zoekt, bijvoorbeeld voor een laptop. Een compacte GaN-adapter van 65 watt past gemakkelijk in een tas en kan vaak zowel je telefoon als je laptop opladen. Bij zware adapters van 100 of 140 watt is het verschil in formaat nog duidelijker.

GaN zegt op zichzelf overigens niets over de ondersteunde laadprotocollen of de bouwkwaliteit. Een GaN-oplader ondersteunt niet automatisch PPS, Quick Charge of alle USB-PD-profielen. Zie het daarom vooral als een techniek die compacte en efficiënte adapters mogelijk maakt, niet als een garantie dat een model bij ieder apparaat de hoogste snelheid haalt. Controleer daarom altijd de specificaties van de oplader.

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Vergeet de kabel niet

Koop je een losse adapter? Weet dan dat bij veel losse adapters geen kabel (meer) wordt meegeleverd. Controleer daarom of de kabel van je telefoon geschikt is voor het gewenste vermogen. Voor smartphones tot ongeveer 60 watt is een degelijke usb-c-kabel van 3 ampère meestal voldoende. Voor hogere vermogens heb je vaak een kabel van 5 ampère met een elektronische identificatiechip nodig. Zo’n chip wordt ook wel een e-marker genoemd.

Voor laptops en andere apparaten die 100 watt of meer vragen, is een kabel met een duidelijke vermogensaanduiding verstandig. Nieuwere kabels vermelden bijvoorbeeld 100 of 240 watt. Gebruik je een kabel die minder vermogen ondersteunt, dan wordt het laden beperkt of werkt het helemaal niet zoals verwacht.

Let ook op de stekkers. Voor een moderne usb-pd-adapter heb je doorgaans een usb-c-naar-usb-c-kabel nodig. Een oude usb-a-naar-usb-c-kabel kan nog bruikbaar zijn voor langzaam laden, maar ondersteunt niet altijd de modernste laadstandaarden. Vervang een kabel zodra de mantel beschadigd is, de stekker loszit of de verbinding regelmatig wegvalt. Meer mogelijke oorzaken van laadproblemen vind je in dit artikel: Vijf redenen waarom je smartphone langzaam oplaadt.

Is draadloos opladen een goed alternatief?

Ondersteunt je telefoon draadloos opladen, dan kun je ook een Qi- of Qi2-lader gebruiken. Je hoeft dan geen kabel in de telefoon te steken: je legt het toestel op een laadpad of bevestigt het magnetisch aan een laadstandaard.

Qi2 gebruikt magneten om een draadloos oplaadbare telefoon nauwkeurig boven de laadspoel te plaatsen. Dat verkleint de kans dat je telefoon verkeerd ligt en daardoor heel langzaam of niet wordt opgeladen.

Draadloos opladen is comfortabel, maar meestal minder efficiënt en trager dan laden via een kabel. Er gaat meer energie verloren als warmte en het toestel kan warmer worden. Houd er bovendien rekening mee dat veel draadloze laadpads zelf zonder stopcontactadapter worden verkocht. Je hebt dan alsnog een geschikte usb-c-adapter nodig.

Meer informatie over bedraad en draadloos laden lees je in dit artikel: iPhone 15 met usb-c: alles over het opladen.

Veiligheid belangrijker dan laagste prijs

Een adapter hangt rechtstreeks aan het elektriciteitsnet en moet grote hoeveelheden energie veilig kunnen omzetten. Kies daarom niet zomaar voor het goedkoopste naamloze model die je ergens op de markt koopt. Slecht ontworpen adapters kunnen oververhit raken, instabiele spanning leveren of onvoldoende bescherming bieden tegen kortsluiting en overbelasting.

Koop bij voorkeur een adapter van een herkenbare fabrikant en een betrouwbare Nederlandse of Europese winkel. Controleer of er een CE-markering aanwezig is, maar realiseer je dat alleen een gedrukt CE-logo geen volledige kwaliteitsgarantie vormt. Bekijk ook reviews, garantievoorwaarden en de gegevens van de fabrikant of importeur.

Een goede adapter bevat beveiligingen tegen oververhitting, overspanning, overstroom en kortsluiting. Tijdens normaal gebruik mag een krachtige oplader warm worden, maar hij hoort niet extreem heet te worden, te knetteren of naar verbrand plastic te ruiken.

Zorg er bovendien voor dat warmte weg kan. Stop een werkende adapter niet onder een deken, achter een kussen of tussen andere warmtebronnen. In 5 tips om te voorkomen dat je oplader in brand vliegt lees je meer over veilig opladen.

Welke adapter past bij jouw situatie?

Voor één moderne smartphone is een usb-c-adapter van 20 tot 30 watt met USB Power Delivery meestal de verstandigste keuze. Heb je een recente Samsung-telefoon, controleer dan ook op PPS. Met ongeveer 30 watt houd je bovendien wat ruimte over voor een toekomstige telefoon of een kleine tablet.

Wil je een smartphone en tablet met dezelfde adapter opladen, dan is 45 watt een prettig uitgangspunt. Kies bij voorkeur twee usb-c-poorten als je beide apparaten regelmatig gelijktijdig aansluit.

Voor een combinatie van smartphone, tablet en lichte laptop is een GaN-adapter van 65 watt vaak de beste middenweg. Zo’n model is relatief compact en krachtig genoeg voor de meeste alledaagse apparatuur. Kijk voor concrete modellen ook bij 5 usb-c-opladers van minstens 30 watt.

Wil je een laptop en meerdere mobiele apparaten tegelijkertijd op volle snelheid laden, kijk dan naar een adapter van 100 watt of meer. Controleer daarbij zorgvuldig hoe het vermogen over de poorten wordt verdeeld en of je kabels het benodigde wattage ondersteunen.

Eén goede adapter is vaak de slimste aankoop

De meest praktische oplossing is meestal niet de goedkoopste telefoonlader, maar één degelijke adapter die meerdere taken overneemt. Met een usb-c-GaN-lader van 45 of 65 watt kun je veel smartphones, tablets, powerbanks, koptelefoons, spelcomputers en compacte laptops opladen. Kies je een model met meerdere poorten, dan heb je onderweg bovendien minder losse stekkers nodig.

Begin bij het maximale laadvermogen en de laadstandaard van je belangrijkste apparaten. Controleer vervolgens het aantal poorten, de vermogensverdeling en de benodigde kabels. Voor de breedste inzetbaarheid zijn USB Power Delivery en eventueel PPS belangrijker dan een overdreven hoog wattage op de verpakking.