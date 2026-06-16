Meta heeft gisteren uitgebreide AI-features voor Facebook aangekondigd. Het bedrijf rolt die nu uit, al kan het even duren voordat ze voor iedereen beschikbaar zijn. AI kan voor allerlei taken op het socialmediaplatform worden gebruikt - zelfs om de kleren die je aanhebt of het kapsel dat je hebt op foto's te vervangen.

De grootste toevoeging wordt de 'AI Mode'. Dat is een nieuwe manier om op Facebook te zoeken die gebruikmaakt van Meta AI. Mensen kunnen straks een vraag stellen over een onderwerp dat ze interesseert, en de AI Mode geeft een antwoord.

Interessant daarbij is dat de informatie wordt gehaald uit Facebook-posts van andere mensen, bijvoorbeeld uit Facebook-groepen en Reels. Daarbij ligt de focus dus op wat mensen publiekelijk al delen, waardoor je "echte perspectieven en ervaringen in plaats van een generieke lijst aan zoekresultaten" voorgeschoteld moet krijgen.

Fotocollages en aanpassingen

AI kan ook worden ingezet voor het plaatsen van content op Facebook. Zo kan AI suggesties doen voor bewegende fotocollages waarbij mensen op foto's op je camerarol los worden 'geknipt' en in een collage worden verwerkt. Dankzij nieuwe transitie-effecten krijg je zo vloeiende, gestileerde videomontages.

Dankzij nieuwe presets kunnen foto's ook naar gelieve worden aangepast. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om AI de kleren die je op foto's draagt aan te laten passen, of je een nieuw kapsel aan te laten meten. Wanneer je een Story plaatst, zal er een AI Edit-icoontje beschikbaar zijn om deze aanpassingen te maken. Denk bijvoorbeeld aan de optie 'Wear It' om te kiezen uit een garderobe met kleding.

De waarheid doet er niet meer toe

Dat Meta meer in gaat zetten op AI voor Facebook mag geen verrassing heten: elk techbedrijf wil AI zoveel mogelijk in diens producten verwerken. Tegelijkertijd roept het wel vragen op over de content die op social media te vinden is. Door het gebruik van AI wordt content immers nog meer aangepast en minder gebaseerd op de waarheid.

Foto's die je te zien krijgt op het platform, kunnen daardoor behoorlijk aangepast zijn en vertonen mogelijk maar een fractie van wat er echt heeft plaatsgevonden. Ook de AI Mode draagt daar aan bij: hoe betrouwbaar zijn antwoorden als ze worden gebaseerd op meningen van andere mensen?