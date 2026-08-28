De Philips Airfryer 5000 Megabasket belooft met zijn grote mand, twee afzonderlijk instelbare zones en stoomfunctie veel meer te kunnen dan alleen friet en snacks bereiden. Genoeg reden om uit te zoeken of zo'n grote airfryer echt een volwaardig alternatief kan zijn voor een deel van je dagelijkse kookwerk. Wij hebben een week lang gekookt zonder zonder kookplaat of oven: hoe praktisch is dat eigenlijk?

Philips Airfryer 5000 Megabasket (NA565/02) 8,5 / 10 Score De Pluspunten Airfryen én stomen

Grote mand met zones

Robuuste bouwkwaliteit

Goede resultaten

Eenvoudig te gebruiken De Minpunten Gevoelig voor vingerafdrukken

Omschudden lastig

Grote mand lastiger schoon te maken

Geen rails voor uitschuiven mand De Philips Airfryer 5000 Megabasket is een veelzijdige airfryer die vooral uitblinkt door zijn grote capaciteit, snelle bereiding en flexibele indeling. Dankzij de ruime mand, twee afzonderlijk instelbare zones en de stoomfunctie kun je zowel snacks als complete maaltijden bereiden. Het grote formaat maakt schoonmaken en omschudden wat minder praktisch, maar daar staat tegenover dat je veel verschillende gerechten snel en in één apparaat kunt klaarmaken.

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De redactie van ID is verdeeld in twee kampen: airfryer-gebruikers die soms zelfs meerdere exemplaren hebben en redacteuren die een airfryer afdoen als niets meer dan een kleine heteluchtoven. Ik hoorde bij die tweede groep: een airfryer leek me niet veel meer dan een kleine heteluchtoven.

Toch was ik door al die enthousiaste verhalen en de reviews van airfryers op ID wel benieuwd naar het concept. Toen ik de vraag kreeg of ik de nieuwe Philips Airfryer 5000 Megabasket (NA565) wilde testen als airfryer-leek, heb ik die uitdaging aangenomen. Om deze review voor mezelf nog uitdagender te maken, heb ik een hele week alleen uit de airfryer gegeten. Dat betekent dat de airfryer gedurende die week de enige warmtebron in huis was om eten te bereiden. De kookplaat en oven heb ik dus een hele week niet aangeraakt.

Eerste indruk

De Philips Airfryer 5000 Megabasket is een variant van de eerder door ID geteste Philips Airfryer 5000 met twee manden en ziet er op de handgrepen van de mand na vrijwel hetzelfde uit. Het is een enorm apparaat met afmetingen van maar liefst 49,6 x 29,2 x 35,2 cm en een gewicht van 8,2 kg.

De handvatten van de mand zitten aan de zijkant omdat het een heel grote mand is en je die wel goed vast moet kunnen houden. Dat is een beetje onhandig als je de mand wilt openen: je moet jezelf een techniek aanleren waarbij je je duimen op het randje boven de mand zet om de mand te ontgrendelen. Ook het sluiten gaat aanvankelijk wat stroef.

Helaas heeft de mand geen uitschuifmechanisme, waardoor je hem moet neerzetten als je hem eruit haalt. Zorg er dus voor dat je goede siliconen onderzetters hebt om je werkblad te beschermen.

De mand heeft een capaciteit van 9,5 liter en je kunt hem met een meegeleverd tussenschot verdelen in twee gedeeltes van respectievelijk 6 en 3 liter. Zo haal je met dit apparaat qua functionaliteit ook een airfryer met twee manden in huis, want je kunt beide compartimenten afzonderlijk instellen. De bodem van de mand bestaat uit twee roostertjes die je net als het tussenschot kunt uitnemen om ze schoon te maken.

Zo ingesteld

Als je de airfryer aanzet, lichten even alle toetsen op. Dat ziet er wat overweldigend uit, maar het apparaat werkt behoorlijk simpel. Je geeft aan of je de totale mand of de zones wilt gebruiken, selecteert de gewenste functie (airfryen, stomen of een combinatie), waarna je de temperatuur en de tijd instelt. Het fraai afgewerkte bedieningspaneel heeft wel één nadeel, want het is erg vingerafdrukgevoelig. Ik krijg de vingerafdrukken er bovendien niet meer afgepoetst.

Je kunt bij het instellen ook nog uit zes programma’s kiezen voor bijvoorbeeld frietjes, vis of dumplings die een door Philips aangeraden combinatie van temperatuur en tijd instellen. Dat is alles; je eten wordt bij die programma’s verder niet in de gaten gehouden. Ik heb die programma’s verder overigens links laten liggen, want ik vind het handiger om zelf de temperatuur en tijd te bepalen. Al is misschien het knopje waarmee je een eigen favoriete combinatie van instellingen vastlegt nog wel handig als je vaak hetzelfde eet.

Als je twee zones met verschillende producten gebruikt, kun je die individueel van elkaar instellen. Handig is dat er een synchronisatieknop is die ervoor zorgt dat beide zones toch tegelijkertijd klaar zijn. De airfryer heeft verder een schudherinnering die je af en toe een seintje geeft om je eten even om te schudden (dat kun je ook uitschakelen). Als de bereiding klaar is, geeft de airfryer een seintje door te piepen.

Perfecte snacks

Uiteraard heb ik de airfryer ook gebruikt voor friet en snacks. Ik heb daarvoor dezelfde ovenfriet en ovenbitterballen gekocht die ik ook weleens in de oven klaarmaak. Een heel groot verschil is dat de friet in de airfryer veel sneller klaar is: al na 14 minuten heb je krokante frietjes. Het echte verschil werd voor mij gemaakt door de bitterballen. Uit de oven zijn die vaak te zacht of knallen ze uit elkaar. In de airfryer gaat dat echt veel beter. De korst is krokant en op een scheurtje na is er niks aan de hand.

Hetzelfde geldt voor frietjes van zoete aardappel. Dat is in de oven meestal niet echt een succes, maar met dit apparaat zijn krokante frietjes geen probleem. De airfry-functie is ook perfect voor gerechten die je met alleen hitte kunt klaarmaken, zoals een traybake bestaande uit krieltjes, spruitjes, ui en spekjes. De mand is groot genoeg om voor twee personen alles in één laag klaar te maken, waardoor alles prima gaar is zonder tussendoor schudden.

Airfryen met stoom

Een verschil met een doorsnee airfryer is dat de Philips Airfryer 5000 Megabasket net als zijn eerder geteste broer met twee aparte lades ook een stoomfunctie heeft. Het waterbakje zit bovenop en je kunt het uitnemen om het te vullen of om te spoelen. Omdat het stoompijpje rechts in het apparaat zit, kan stomen of gecombineerd stomen alleen in de gehele mand of in het grotere rechtergedeelte van de gesplitste mand.

De gecombineerde airfry- en stoomfunctie die stomen afwisselt met airfryen heb ik onder meer gebruikt voor gyoza’s. Dat bleek goed uit te pakken: de gyoza’s waren gaar en in het midden zacht, terwijl het randje krokant was. Hetzelfde combinatieprogramma heb ik ook gebruikt voor een maaltijd bestaande uit runderworstjes, krieltjes en een mix van broccoli en bloemkool. Alles kon in één compartiment, was in een kwartier klaar en de groenten hadden een lekkere bite.

Ook een maaltijd bestaande uit gnocchi, courgette, ui en gehaktballetjes heb ik met het combiprogramma klaargemaakt. Dat pakte eveneens goed uit: de combinatie van stoom en hitte zorgde ervoor dat de gnocchi niet te krokant werden. De inhoud van het waterreservoir is voldoende om lange tijd te stomen. Tijdens het stomen maakt het apparaat een puffend geluidje. Ook komt er stoom uit de luchtuitlaat. Philips raadt je daarom aan de airfryer niet onder een keukenkastje te zetten.

Ook prima voor ontbijt

In het weekend eet ik voor het ontbijt graag een eitje. Een ei bakken leek me een hoop gedoe, maar een snelle zoekopdracht maakte duidelijk dat een ei koken ook prima kan. De eieren heb ik, nadat ik met de eierprikker een gaatje had gemaakt, in het kleinere vak gedaan, terwijl in het grotere vak een paar afbakbroodjes gingen.

Omdat je de temperatuur en tijd van beide gedeelten apart kunt instellen, wordt alles met één druk op de knop bereid en zijn je eieren en broodjes tegelijkertijd klaar. Een hardgekookt ei duurt ongeveer 14 minuten op 140 graden. Ik heb ook diverse andere afbakbroodjes gebakken, zelfs ingevroren varianten, en dat gaat allemaal prima. Ook bevroren afbakproducten als croissants zijn geen probleem om klaar te maken; ontdooien is niet nodig.

Omschudden lastiger

De grote mand heeft ook nadelen. Voor het beste resultaat moet je dingen als frietjes een aantal keer omschudden tijdens het bakken. Dat is lastig met de grote mand, zeker als je in het andere gedeelte tegelijkertijd je bitterballen klaarmaakt. Het is daarom vast niet voor niets dat Philips een tang meelevert waarmee je je eten kunt omdraaien.

Tegelijkertijd heeft die grote mand wel een voordeel als je voor maximaal twee personen eten bereidt. De mand is zo groot dat je frietjes in een laag van één frietje dik op de bodem liggen, hierdoor is omschudden eigenlijk niet nodig.

Schoonmaken

Er is nog een onhandig dingetje aan die grote mand, en dat is schoonmaken. Volgens de handleiding kun je de mand afwassen in je spoelbak. Dat moet dan wel een heel grote spoelbak zijn, want in mijn doorsnee spoelbak van 40 bij 40 centimeter past de mand met een breedte van bijna 50 centimeter niet.

De mand kan wel in de vaatwasser in de onderste korf, maar dan passen normale borden er niet meer bij. En ik heb geen kleine vaatwasser, maar juist een XXL-variant. Ook niet heel handig dus, al worden de onderdelen in de vaatwasser wel goed schoon.

Uiteindelijk bleek met de hand schoonmaken voor mij toch de handigste methode. De rekjes en het scheidingsschot was ik af in een sopje in de spoelbak terwijl ik de mand vul met een laag sop en dit even laat intrekken. Daarna ga ik er met een sponsje doorheen en spoel ik de bak om. Ik krijg hem hiermee prima schoon. De airfryer heeft ook een soort stoomreinigingsfunctie waarmee je vuil kunt losweken met behulp van stoom, maar die heb ik ook bij gerechten die veel vet afgeven niet nodig gehad.

© Jeroen Boer - ID De rekjes en het scheidingsschot kun je uitnemen en los met de hand schoonmaken.

Conclusie

Ik had het van tevoren niet verwacht, maar na mijn eerste week waarin ik alleen uit de airfryer heb gegeten en in totaal zo’n drie weken airfryer-ervaring, ben ik wel om. Het grootste voordeel van de airfryer ten opzichte van de oven is tijd: zonder voorverwarmen heb je veel gerechten in een kwartier op tafel staan. Een klassieke frituurmaaltijd bestaande uit frietjes en snacks maak je in de Philips Airfryer 5000 Megabasket snel en krokant klaar, maar ook een gerecht met vlees, aardappelen en groenten kun je in één keer bereiden.

Dat komt door de extra grote mand die je ook nog eens in twee aparte gedeelten met ieder hun eigen temperatuur en tijd kunt splitsen. Behalve normaal airfryen kun je met de Philips 5000 Megabasket ook stomen; handig als je groenten of dumplings wilt klaarmaken. Als je voor slechts twee personen kookt, is de extra grote mand handig, omdat je dan een hele maaltijd in één keer kunt maken.

Wel is schoonmaken door het grote formaat wat lastiger en ook omschudden is zeker als je twee zones gebruikt niet heel handig. De voordelen wegen echter ruimschoots op tegen de nadelen, want je kunt met de Philips Airfryer 5000 Megabasket echt veel meer dan alleen frietjes bakken.