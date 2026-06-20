Philips verkoopt verschillende modellen airfryers die ook kunnen stomen. Na de dual basket met een kleine mand waarin je gerechten kunt stomen, is er nu een single basket-model met afneembare stoomunit. Hoe verhoudt deze zich tot zijn voorganger en belangrijker nog: stomen met een airfryer – is dat een succes?

Philips 5000-serie met stoomfunctie 8,5 / 10 Score De Pluspunten Grote mand, ook om in te stomen

Fijne rails voor de bakmand

Handig reinigingsprogramma De Minpunten Vrij groot apparaat

Kijkvenster niet bruikbaar bij stomen

Bij stomen onduidelijk of machine meteen aangaat Als we kijken naar het hele plaatje, is dit een heel fijne toevoeging aan het assortiment airfryers dat er al is. De stoomfunctie zorgt ervoor dat je meer kunt dan alleen grillen en bakken, de rails verhogen het gebruiksgemak, de reinigingsfunctie helpt bij het schoonhouden van de machine en de vele opties en programma's maken het een heel compleet apparaat voor iedereen die begint met airfryen of zijn bestaande machine wil vervangen. Dat alles in een relatief elegant vormgegeven behuizing met een PFAS-vrij binnenwerk.

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Eerste indruk en formaat

Met deze Philips Airfryer 5000 heb je een flink apparaat in handen. Hij is 52 cm breed, 37 cm hoog en 37,2 cm diep. Hij weegt 7,2 kilo, heeft een capaciteit van 7,2 liter en het vermogen is 2000 watt. De temperatuur stel je in tussen de 40 en 200 graden, afhankelijk van welk programma je hebt gekozen. Aan de rechterzijde zit een kunststof lusje; als je daaraan trekt, klapt er een onderdeel uit waarop je het waterreservoir klikt. Gebruik je geen stoom, dan kun je het reservoir eraf halen en het klepje weer in het apparaat duwen.

Foto: Saskia van Weert

Binnenwerk en rails

Het binnenwerk is overzichtelijk: een airfryer met één grote bakmand in een buitenbak, die weer op rails is geplaatst. Daarmee grijpt de fabrikant terug op het succes van een van de eerste generaties airfryers van pakweg tien jaar geleden. Ook daarbij kon je je bakmand op deze manier naar buiten trekken; de lade waar alles in zit kwam dus niet op het aanrecht te staan. Bij latere modellen werd de rails, vermoedelijk om kosten te besparen, weggelaten. In deze Philips 5000 heeft dit systeem gelukkig zijn comeback gemaakt, en dat is een verademing. Tijdens het airfryen worden mand en bak heet, dus dan is rails een duidelijk pluspunt.

Foto: Philips

Grote mand en stoomfunctie

De airfryer is zoals gezegd voorzien van een grote mand van 7,2 liter. Het vorige dubbele model had een grote en een kleine mand, waarbij je alleen in de kleine kon stomen. Daardoor was het aantal stoomtoepassingen beperkt. In het nieuwere model is die beperking er niet: alles wat in de mand past, kun je stomen. Je kunt deze functie vergelijken met een stoomkoker.

Foto: Saskia van Weert

Functies en programma's

De airfryer biedt grofweg drie bereidingswijzen en een handige extra functie. Je kunt kiezen voor airfryen in de handmatige modus of met een van de standaardprogramma's, stomen waarbij de temperatuur vaststaat op 100 graden en je alleen de tijd instelt, en steamfry: een combinatie van beurtelings stomen en bakken waarbij je de baktemperatuur zelf kiest. Daarnaast is er een automatische reinigingsoptie, waarover verderop meer.

Bediening en display

Je bedient de airfryer via het display bovenop. Net als bij de 'grote' broer kan het aantal lampjes en druktoetsen wat overweldigend overkomen. In de basis komt het op het volgende neer: kies eerst een van de hiervoor genoemde functies. Selecteer dan een standaardprogramma, of stel handmatig tijd en temperatuur in, voor zover van toepassing. Start de machine met de start-/pauzeknop.

Foto: Saskia van Weert

Omschudtimer en kijkvenster

Zodra je een wat langer programma kiest, wordt de omschudtimer actief. Dat is een pieptoon die klinkt als je je eten moet omschudden. Je kunt de melding uitschakelen als je die niet nodig vindt, of als je liever zelf bepaalt wanneer je omschudt. Er is ook een druktoets waarmee je het lampje in het binnenwerk aanzet. De airfryer heeft aan de voorzijde een transparant venstertje waardoor je kunt kijken hoe het met je eten gaat. Dat is een leuk extraatje en werkt prima, behalve bij het stomen – want het venster beslaat en dan zie je alsnog niets.

Airfryen en stomen

De airfry-functie werkt prima. Het eten wordt gelijkmatig gaar en de airfryer is snel op temperatuur. Ook het stomen gaat goed. Hiervoor vul je het reservoir met water en zorg je dat het reservoir goed vastgeklikt zit aan de zijkant. Je selecteert het stoomprogramma en de tijd en drukt op start. Het lijkt dan net of er niets gebeurt. Dat is logisch, het water moet even opwarmen, maar bij de eerste paar keer testen vroeg ik me af of hij nu wel of niet van start was gegaan, en bleef ik maar op de startknop drukken. Uiteindelijk bleek dat er alleen wat geduld nodig is, na enige tijd hoor je pruttelende en zuigende pufgeluiden die duidelijk maken dat er wat gebeurt.

Foto: Philips

Geluid tijdens het stomen

Hoewel de airfryer zelf betrekkelijk weinig geluid maakt en ook een beschaafde pieptoon heeft aan het einde van de bereiding, maakt het stomen flink wat geluid. Dat kan storend zijn, dus houd er rekening mee bij de logistieke planning van een maaltijd. Het geluid doet mij altijd denken aan een beademingsmachine in het ziekenhuis, een associatie om snel weer los te laten.

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Steamfry in de praktijk

Het steamfry-gedeelte functioneert technisch gezien ook. Het lastigste tijdens de test was vooral om geschikte recepten te vinden. In de HomeID-app (die Philips zelf aanbeveelt voor inspiratie) is er eigenlijk niets over te vinden. Een kip erin bereiden zoals in de reclame te zien is, ging prima – maar het resultaat was niet duidelijk anders dan met alleen airfryen. Deze functie is vooral handig voor mensen die graag experimenteren, want het zal vooral aankomen op zelf uitzoeken wat wel en niet werkt.

Foto: Saskia van Weert

Schoonmaakprogramma

Een pluspunt is het automatische schoonmaakprogramma met stoom. In 20 minuten wordt het binnenwerk van de airfryer gereinigd, althans, vetresten worden losgestoomd. Na afloop blijft er vies water in de airfryer achter. Dat gooi je uiteraard weg. Het is een fijne oplossing voor het al jaren bestaande probleem(pje) dat de airfryer bij regelmatig gebruik vanbinnen vies wordt door aangekoekt vet en andere etensresten.

Conclusie

Als we kijken naar het hele plaatje, is dit een heel fijne toevoeging aan het assortiment airfryers dat er al is. De stoomfunctie zorgt ervoor dat je meer kunt dan alleen grillen en bakken, de rails verhogen het gebruiksgemak, de reinigingsfunctie helpt bij het schoonhouden van de machine en de vele opties en programma's maken het een heel compleet apparaat voor iedereen die begint met airfryen of zijn bestaande machine wil vervangen. Dat alles in een relatief elegant vormgegeven behuizing met een PFAS-vrij binnenwerk.

Veelgestelde vragen Wat is het voordeel van een airfryer met stoomfunctie? Een airfryer met stoomfunctie kan gerechten niet alleen bakken en grillen, maar ook stomen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld groenten, vis of rijstgerechten bereiden zonder dat ze uitdrogen. De Philips 5000 Airfryer gebruikt stoom daarnaast in de steamfry-modus om een combinatie van een sappige binnenkant en een krokante buitenkant te creëren. Waar moet je op letten bij het kopen van een grote airfryer? Bij de aanschaf van een grote airfryer zijn inhoud, vermogen, afmetingen en extra functies belangrijk. Een model zoals de Philips 5000 met een capaciteit van 7,2 liter is geschikt voor gezinnen, maar neemt ook relatief veel ruimte in op het aanrecht of in de kast. Wat is het verschil tussen airfryen, stomen en steamfry? Airfryen gebruikt hete lucht om gerechten krokant te bereiden, terwijl stomen voedsel gaart met waterdamp op ongeveer 100 graden. Steamfry combineert beide technieken door afwisselend stoom en hete lucht te gebruiken, waardoor gerechten zowel mals als krokant kunnen worden. Hoe maak je een airfryer goed schoon? Een airfryer maak je schoon door losse onderdelen te reinigen en vetresten uit de binnenruimte te verwijderen. Sommige modellen hebben hiervoor een speciaal programma. De Philips 5000 Airfryer gebruikt een stoomreinigingsfunctie van ongeveer 20 minuten om aangekoekte resten los te weken. Is een airfryer met een inhoud van 7 liter geschikt voor een gezin? Een airfryer met een capaciteit rond de 7 liter is doorgaans geschikt voor gezinnen, omdat er grotere porties of complete gerechten in passen. De 7,2 liter bakmand van de Philips 5000 biedt bovendien voldoende ruimte om ook grotere producten met de stoomfunctie te bereiden.